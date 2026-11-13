De dónde van a salir los dólares para pagar casi USD 4.400 millones de vencimientos en enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene garantizado al menos USD 1.000 millones para los vencimientos de enero. (Maximiliano Luna)

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El Tesoro tiene que pagar casi USD 4.400 millones en vencimiento en enero próximo, una de las dos fechas anuales de pago de los principales bonos soberanos en existencia. Sin embargo, la cuenta en dólares del fisco se encuentra en mínimos y el acceso a financiamiento está cortado desde que la disparada del riesgo país interrumpió la colocación de bonos en dolares en el mercado local. En ese contexto, el mercado no duda de la voluntad ni de la capacidad de pago del ministro de Economía, Luis Caputo, ni de la administración de Milei, pero la duda es cuáles van a ser las fuentes de dólares para ese vencimiento y qué costos van a dejar.

El programa financiero 2026-2027 incluyó un buffer de USD 3.700 millones este año que podía utilizarse durante 2027 para cubrir compromisos de deuda. Ese monto formaba parte de la planificación del equipo económico para contar con recursos en moneda extranjera para los compromisos del primer mes del año que viene y surgían, en parte, de colocaciones periódicas de bonos en dólares en el mercado local que fueron interrumpidas en los últimos meses.

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La modificación del escenario internacional, la suba de tasas y con ello, la pausa de las emisiones del bono AO29 que se colocaba en el mercado local pusieron bajo análisis la disponibilidad completa de ese “colchón”. Pero ese esquema además contemplaba ingresos provenientes de privatizaciones y préstamos con garantías otorgadas por organismos multilaterales.

La primera respuesta para el origen de los fondos se espera para diciembre. El desembolso del FMI es el ingreso más claramente identificado: USD 900 millones brutos que se activarán luego de que el Directorio del organismo apruebe la tercera revisión, que ya tiene el visto bueno del staff. Sin embargo, de ese dinero quedarían netos unos USD 560 millones después de que en diciembre el Tesoro atienda vencimientos con el propio Fondo por USD 340 millones.

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Mientras tanto, los depósitos del Tesoro son inferiores a USD 100 millones en estos momentos. Por lo tanto, esos dos conceptos, por sí solos, están muy lejos de cubrir los USD 4.378 millones de enero.

Por privatizaciones

La privatización de AySA aparece como una de las fuentes de recursos previstas por el equipo económico. Por la concesión de la empresa, el Estado espera recibir USD 340 millones antes de que termine el 2026. Fuentes del Ministerio de Economía indicaron a Infobae que los fondos ingresarán a la cuenta del Tesoro Nacional antes del cierre anual. La transferencia se producirá después de la firma del contrato de compraventa de acciones, que hoy fue postergada.

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El Gobierno fijo el próximo viernes como plazo para la firma del contrato de compraventa de las acciones de AySA.

El Gobierno había fijado este viernes, 13 de noviembre de 2026, como plazo para la firma del contrato de compraventa de las acciones de empresa pública. La fecha quedó establecida en la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, que además formalizó la adjudicación del 90% de la firma de agua y saneamiento al consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor SA. Pero el plazo se estiró.

De esta manera, ahora está en duda si los USD 340 millones se acreditarán en la cuenta del Tesoro Nacional antes del inicio de 2027. El pago depende de una instancia contractual cuyo calendario apunta a llegar, en el mejor de los casos, sobre la hora.

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La privatización del Belgrano Cargas constituía otra fuente posible de divisas para el Ministerio de Economía antes del cierre del año. Sin embargo, el Gobierno decidió también postergar la licitación y modificó condiciones técnicas y financieras para las compañías interesadas tras conocerse que el principal competidor, el Grupo México, se bajaba de la compulsa.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1914/2026, publicada ese miércoles en el Boletín Oficial. La norma estableció un nuevo cronograma para la presentación y apertura de las ofertas. La apertura estaba fijada inicialmente para el 11 de noviembre; la resolución trasladó esa fecha al 21 de diciembre, por lo que el proceso se concentrará en las últimas semanas del año.

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Nuevos préstamos

El programa financiero de 2026 también contempló el ingreso de USD 4.000 millones en préstamos con garantías. Hasta el momento, los créditos respaldados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial sumaron USD 3.200 millones, cifra que cubre una parte mayoritaria del objetivo definido para esta vía.

Aún restan colocarse USD 800 millones del Bonar 2029 (AO29). (Foto: Reuters/Lee Jae-Won)

El monto restante asciende a USD 800 millones. Para esa suma, el equipo económico ya cuenta con garantías aprobadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Fonplata, según indicaron fuentes de Economía a Infobae, a partir de los cuales se negociarán nuevas prestamos. Esos recursos deberían ingresar antes de enero y completan el esquema contemplado de USD 4.000 millones para préstamos respaldados por organismos multilaterales.

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Condicionado a la tasa

La licitación del AO29 figura entre las alternativas que podrían aportar dólares al Tesoro. El instrumento mantiene un remanente cercano a USD 800 millones dentro de las previsiones de 2026, aunque su ejecución depende de la evolución del contexto internacional.

La suba de tasas llevó a la Secretaría de Finanzas a suspender las colocaciones, por lo que el monto pendiente no integra los recursos asegurados. La interrupción de las emisiones se refleja en el nivel de los depósitos en moneda extranjera del Tesoro. Invecq, consultora económica, vinculó la decisión con el aumento del riesgo país y con el saldo de la cuenta oficial en dólares.

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“Desde agosto el Tesoro dejó de colocar el AO29 —restan casi USD 800 M de los estipulados para 2026—, justamente por el aumento del riesgo país”, indicaron los economistas. Invecq también señaló que el programa esperaba cerrar 2026 con depósitos en dólares por USD 3.700 millones, nivel que coincidía con el buffer utilizable durante 2027 para atender vencimientos de deuda. Según la consultora, esos depósitos quedaron por debajo de USD 200 millones luego del pago de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado en la última semana.

La semana pasada, tras la derrota de los republicanos en las elecciones de Estados Unidos, Caputo reconoció durante un evento de la Fundación FIEL que su principal preocupación es el contexto internacional. De todos modos, sostuvo que el resultado electoral no modifica el escenario para la Argentina, ya que era el desenlace previsto.

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Cerrar los números

Así las cosas, las matemáticas se ven complicadas. Asegurados parecen haber, hoy por hoy, USD 660 millones para atender USD 4.378 millones en vencimientos. Con una mirada muy optimista respecto del desembolso por AySA, se puede extender esa cifra a USD 1.000 millones. Queda una brecha de USD 3.378 millones a cubrir.

Las miradas, entonces, se posan en el Banco Central y sus USD 9.000 millones de reservas netas, según cálculos de Outlier. Se trata de divisas con las que el Gobierno cuenta para su “bazooka” que debería blindar al peso durante un 2027 electoral que, si no promete, al menos amenaza con volatilidad financiera de raíz política.

El Tesoro podría, perfectamente, usar pesos de sus tenencias para comprarle divisas a la autoridad monetaria y cancelar con esos dólares los pagos de principios de 2027. Pero sería restarle munición a la bazooka.

Funcionarios del Gobierno, por ejemplo el secretario de Finanzas Federico Furiase, ya han mencionado la posibilidad de que, en caso de ser necesario, el swap de monedas con China (unos USD 6.000 millones disponibles, según estimaciones privadas) pueden ayudar a cubrir vencimientos.

También los préstamos garantizados podrían sumar un extra, además de préstamos de corto plazo -repo u otros- a los que ha sabido recurir el Gobierno en el pasado.

Pero son todas alternativas con costos que hasta hace poco no estaban en los cálculos del Gobierno o el mercado.