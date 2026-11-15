A Milei no le sobra nada para la reelección: cuida la estabilidad cambiaria y se juega a un rebote de la actividad

Milei, flanqueado por Caputo y Bausili, titulardel BCRA, resume la apuesta a la estabilidad cambiaria para llegar sin sobresaltos a la elección de 2027

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La tranquilidad del tipo de cambio refleja un cambio estructural de la economía argentina. En otro momento la devaluación que tuvo el real hubiera contagiado casi inmediatamente al mercado local. “Cuando Brasil estornuda, Argentina se resfría”, fue el mantra que se repitió durante décadas. Nada de eso ocurrió ahora.

La cotización del dólar en el mercado brasileño pasó de 4,96 reales previo al balotaje a 5,67 en las tres semanas posteriores a la sorpresiva victoria de Lula Da Silva. Una suba del 14 por ciento. En ese mismo lapso, en la Argentina el precio del dólar subió de $1.350 a $ 1.370, el 1,5 por ciento.

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Incluso el Banco Central siguió comprando y esta semana logró alzarse con USD 103 millones en un solo día. Además, la entidad inyectó pesos para que la tasa de interés volviera a su cauce normal luego de un pico antes de los feriados.

El viernes la caución bursátil se ubicaba en 20,6% anual, volviendo a los niveles promedio del último mes. Esto muestra que no fue necesario aumentar las tasas para mantener la tranquilidad del tipo de cambio.La estabilidad del dólar toma más relevancia cuando se sucedieron una serie de hechos que impactaron negativamente en el ánimo de los inversores.

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Pese a la fuerte devaluación del real brasileño, el peso argentino se mantuvo casi incólume Perobelli/Ilustración/Archivo

La derrota de Flavio Bolsonaro, las dudas respecto a la futura ayuda del Tesoro norteamericano tras las elecciones legislativas de Estados Unidos y el aumento de tasas en Estados Unidos ante una inflación difícil de controlar.

Oferta firme de dólares

Pese a todos estos eventos negativos, no se registraron cambios en el flujo de dólares. Para el equipo económico se trató de un adelanto de lo que podría suceder en la previa electoral. Aún en un contexto de elevada incertidumbre, la oferta de dólares no estaría en riesgo y alcanzaría para equilibrar la presión compradora.

Es probable, sin embargo, que el Central tenga menos espacio en 2027 para acumular reservas. El escenario más probable es que el incremento de la demanda privada lo obligue a reducir de manera significativa el ritmo de compras. En 2026 ya adquirió más de USD 16.000 millones.

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Esta prueba de resiliencia cambiaria es relevante ante la aproximación del período preelectoral. De hecho, la demanda de pesos viene aumentando lentamente, producto sobre todo la estabilidad del dólar.

La demanda de pesos viene aumentando lentamente, producto sobre todo la estabilidad del dólar

Sin embargo, con los antecedentes cercanos posiblemente se asista a una reversión a medida que avance el 2027 y los argentinos elijan tener menos saldos en pesos y aumentar su nivel de dolarización.

En los próximos días se despejará una incógnita importante para los inversores: si habrá o no PASO el año que viene. Es un dato clave para imaginar el comportamiento del mercado cambiario. Si se saltea agosto y se vota recién a fines de octubre, esto le da aire al Gobierno para impulsar la reactivación y sobre todo para postergar los episodios extremos de volatilidad cambiaria. De lo contrario, los tiempos se adelantarán de manera significativa tan pronto como en junio.

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En los próximos días, en el Congreso, se dilucidará una cuestión clave para la estrategia política oficial: si habrá o no PASO

Si el oficialismo consigue los votos para suspender las primarias tendría un doble impacto positivo: despejaría el horizonte financiero por algunos meses en 2027 y también reflejaría un importante apoyo de los gobernadores. Ellos son claves para conseguir los votos necesarios en el Senado.

La desconfianza de los inversores con Argentina no se refleja en el tipo de cambio, pero sí en los bonos en dólares. Esta semana hubo un rebote y el riesgo país bajó de un pico de 940 alrededor de 100 puntos básicos.

A estos niveles, el mercado considera que la chance implícita de reelección se mantiene en la zona de 50 por ciento. Los precios están bastante alineados con las encuestas, que también muestran un escenario muy parejo para los comicios del 2027. Un cabeza a cabeza entre Milei y Axel Kicillof y Javier Milei.

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IEB+ estableció distintos escenarios para el precio de los bonos según el resultado electoral. Si gana el oficialismo las paridades se irían a niveles de 90%, cuando hoy están en zona de 65 por ciento. Pero en el peor escenario de una victoria del kirchnerismo esos niveles podrían caer al 35 por ciento.

Restructuración sí o no

En esa hipótesis se asume una reestructuración de la deuda, que podría darse por dos situaciones: disminución en el flujo de dólares que hagan imposible pagar los vencimientos o directamente falta de voluntad de pago.

Argentina entra al proceso electoral del año que viene con una duda existencial que hace imposible atravesar un proceso tranquilo: ¿en 2028 se va a pagar o no la deuda? Parece increíble, pero los políticos argentinos no logran llegar a un consenso sobre la necesidad de asegurar que los compromisos se cumplen.

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Al no haber respuestas contundentes de la oposición sobre el tema, no es descabellado especular sobre cuándo podría suceder el próximo default. Y los precios de los bonos hablan por sí mismos. Mientras que el AO27, que se paga durante la gestión Milei rinde el 3%, el AO28 que tiene un diseño idéntico pero vence en la próxima administración rinde arriba del 15% anual en dólares.

Pese a la abundancia de dólares se vuelve a plantear la posibilidad de una nueva restructuración de deuda EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Los inversores tienen dudas respecto al resultado electoral, como es razonable faltando casi un año y con candidatos parejos. Pero de lo que parecen no tener duda es de un incumplimiento que sucedería rápido si gana el kirchnerismo. Por eso, los administradores de portfolio recomiendan comprar bonos corporativos para los que quieran incorporar riesgo argentino. La deuda emitida por las empresas casi no se ha visto afectada por la suba del riesgo país.

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La encuesta de humor social de noviembre publicada por D’Alessio y Berensztein arrojó un nuevo deterioro de la imagen positiva del Presidente, que bajó del 35% al 33%. La negativa también cayó levemente del 62% al 60%.

Dentro del Gobierno la que tiene la mejor imagen por lejos es Patricia Bullrich, lo que explica su interés en una posible candidatura. Su imagen positiva creció de manera notoria en el último mes, pasando del 43% al 46%, superando por más de 10 puntos al propio Milei. Esto explica la preocupación entre los más cercanos al presidente en relación a una eventual candidatura de la actual senadora.

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Kicillof, de acuerdo a esta encuesta, se mantiene con una imagen positiva del 37%, superando por 4 puntos a Milei.

El presidente arriesga mucho en la elección si no logra un repunte en los próximos meses. Una victoria en primera vuelta estaría casi descartada, porque está cada vez más lejos del 40 por ciento. Para conseguir un repunte el Gobierno precisa que la economía muestre señales más claras de reactivación. Los últimos datos no fueron precisamente alentadores. La inflación repuntó y los salarios perdieron contra la suba de precios, luego de algunos meses de reactivación.

Crecimiento lento

El combo sectorial de actividad resulta en un crecimiento muy lento del PBI (Imagen Ilustrativa Infobae)

La economía este año crecería menos de 1% cuando se esperaba una cifra cercana al 3 por ciento. Y para el año que viene los números volverán a ser mediocres. Algunos sectores seguirán ganando, en especial energía y agro, pero el consumo no mostrará señales claras de mejora.

El crédito también empezó a repuntar, pero los bancos siguen muy cautelosos luego del fuerte aumento de la morosidad. La única forma de prestar cuando las familias no tienen aumentos reales de ingreso es subiendo la vara. Es decir volviéndose más restrictivos a la hora de prestar para no sufrir nuevos incumplimientos.

Lo mismo se aplica para las empresas. Salvo las Pymes que proveen a los sectores ganadores como minería, energía o agro, el resto merece un análisis en profundidad para definir si es sujeto de crédito.

Con una economía que no levanta, pero sin crisis cambiaria por delante, Milei mantiene sus chances electorales pero sin que le sobre nada. La confianza del Gobierno se apoya en que la mayoría no estará dispuesto a “volver atrás”.

Pero esta afirmación tampoco suena del todo convincente, sobre todo si el deterioro de los indicadores económicos y sociales se sigue deteriorando, sobre todo luego del aumento del 3,5% de la canasta básica que arrojó la medición de inflación del mes pasado.