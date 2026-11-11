Economía

La Bolsa porteña cayó por cuarta rueda seguida y se mantiene la cautela sobre las acciones y los bonos argentinos

Wall Street negoció en alza en una sesión acotada por un feriado en EEUU, pero la tendencia no contagió a las acciones argentina. El MSCI Merval cedió 0,6%. El dólar siguió a $1.570 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 29 millones en el mercado

Los activos argentinos operan en su piso de precios de 2026.
Los activos argentinos operan en su piso de precios de 2026.
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En las bolsas de Nueva York hubo operatoria acotada debido a la conmemoración del Día del Veterano de Guerra en los EEUU. Los principales índices exhibieron una tendencia favorable, con el panel tecnológico Nasdaq al frente (+1,6%). Destacó el rebote de las acciones de Nvidia (+2,8%), mientras la empresa atraviesa un conflicto interno por una relación extramatrimonial de su CEO, Jensen Huang, con una supuesta espía china.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 0,6%, en los 83.576 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo cifras mixtas: YPF subió 0,2%, a USD 37,34, mientras que Grupo Galicia perdió 0,5% y Mercado Libre rebotó 1,4 por ciento.

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El panel de acciones líderes de la Bolsa porteña cayó por cuarta rueda seguida, mientras que retrocedió en 13 de las últimas 17 sesiones operativas, para anotar un nuevo nivel mínimo en dólares desde el 24 de octubre de 2026.

En Wall Street se operaron acciones, pero no bonos. Sin la referencia de EEUU, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de rendimientos entre los bonos del Tesoro de EEUU y las emisiones emergentes, ajustó con mínima baja en los 852 puntos básicos.

En la Bolsa porteña los bonos en dólares -Globales y Bonares- promediaron una alza de 1% en promedio, que obedeció a la actualización de cotizaciones por las ganancias en Wall Street el lunes y el martes.

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Las acciones estadounidenses subieron impulsadas por el repunte de Nvidia y otras empresas de semiconductores, el cambio en las expectativas de los inversores respecto a una posible subida de tipos por parte de la Reserva Federal el próximo mes y la caída de las criptomonedas.

A medida que se acerca la esperada salida a bolsa de Anthropic, el sector de la IA sigue ocupando un lugar central, especialmente después de que las elecciones de mitad de mandato hayan llevado al país a una encrucijada en lo que respecta al desarrollo de centros de datos.

En Brasil, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo progresó 0,5%, en los 172.235 puntos, mientras que el dólar cedió dos centavos o 0,3%, en los 5,56 reales por unidad.

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 1% con respecto a los mínimos de dos meses registrados en la sesión anterior, después de que el jefe de seguridad de Irán dijo que Teherán no permitiría que ni una sola partícula de material nuclear enriquecido salga del país.

Los futuros del Brent del Mar del Norte ganaron 1,1%, a USD 92,51 el barril para entregar en enero. El crudo intermedio de Texas en EEUU avanzó 0,4% para diciembre, a 86,37 dólares.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, indicó que “las bolsas de Nueva York mostraron un rebote alcista, impulsadas por un renovado optimismo sobre el ecosistema de la Inteligencia Artificial tras las auspiciosas proyecciones de CoreWeave (+23%)) y la alta demanda para el debut bursátil de Anthropic. El impulso en el sector tecnológico permitió a los inversores dejar atrás las caídas de las últimas ruedas, aun cuando asimilaron declaraciones marcadamente hawkish de autoridades de la Reserva Federal tras un dato de inflación que sorprendió al alza, mientras que el mercado de bonos del Tesoro permaneció cerrado por el feriado del Día de los Veteranos”.

“En la plaza financiera local, la deuda soberana en dólares logró interrumpir la inercia vendedora y registró un rebote a lo largo de casi toda la curva de Bonares y Globales. Las mejoras se concentraron con fuerza en el tramo medio y largo, donde los títulos bajo ley extranjera treparon hasta un 3,2%, permitiendo descomprimir la tensión sobre las paridades de los títulos públicos y brindando un respiro al mercado de renta fija tras los recientes picos en el indicador de riesgo soberano”, añadió Vlassich.

“La volatilidad reciente en acciones y deuda se traslada a la percepción de riesgo de los mercados emergentes. Para Argentina, la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense y de los diferenciales soberanos sigue siendo una combinación particularmente sensible”, consideró Vector Investments.

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El MSCI Merval retrocedió en 13 de las últimas 17 sesiones operativas, para anotar un nuevo nivel mínimo en dólares desde el 24 de octubre de 2026

“Sin catalizadores políticos ni económicos locales, los activos domésticos siguen únicamente en manos de los flujos, y así es que los fundamentals y las valuaciones quedan desplazados. Esto podría, en el largo camino hacia las elecciones, abrir ventanas de overshooting al ritmo de las probabilidades implícitas de reelección, hoy ya mucho más en torno al 50% -o sea, ‘ni idea’-”, definió el economista Gustavo Ber.

La Secretaría de Finanzas informó que en la licitación de esta tarde adjudicó bonos de corto plazo por un total de $8,87 billones, tras haber recibido ofertas por un total de 11,60 billones de pesos. “Esto significa un rollover de 103,07%, sin incluir los vencimientos de los bonos TX26 y TX28- sobre los vencimientos del día de la fecha”, indicó la cartera.

En el exterior, “la sesión demostró que el impulso fundamental del ecosistema de la inteligencia artificial y los sólidos reportes de ingresos corporativos continúan teniendo la fuerza suficiente para contrarrestar la cautela en las tasas de interés y los vientos en contra geopolíticos”, consideró Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

El mercado de cambios argentino volvió a operar tras una serie de feriados a partir del viernes 6 de noviembre, aunque este miércoles condicionó el volumen de negocios el receso en los EEUU por la conmemoración del Día del Veterano de Guerra, que redujo considerablemente las liquidaciones del comercio exterior.

El monto operado en el segmento de contado fue de unos USD 426,8 millones y el dólar mayorista cedió 1,50 pesos o 0,1%, a 1.544 pesos. En noviembre la divisa sube 10 pesos o 0,7 por ciento.

“Debido al feriado en Estados Unidos, sumado a la escasa actividad generada por el feriado provincial de hoy, el mercado operó con muy poca profundidad y precios relativamente abiertos”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA fijó un techo apara su régimen de bandas cambiarias en los 1.965,55 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 421,55 pesos o 27,3% de ese límite para la libe flotación.

El dólar al público continuó a $1.570 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.572,92 para la venta y $1.519,32 para la compra. El dólar blue, en tanto, avanzó 15 pesos o 1%, a 1.570 pesos.

El BCRA compró USD 29 millones en el mercado, el 6,8% de la oferta spot, para extender a USD 80 millones la sumatoria en noviembre. Las reservas internacionales brutas retrocedieron en USD 312 millones, a 49.330 millones de dólares.

“El BCRA pagó al FMI, por cuenta del Tesoro, aproximadamente USD 880 millones el jueves pasado, mientras que las compras acumuladas de divisas en 2026 superaron los USD 16 mil millones. Las cifras muestran que la acumulación de reservas mediante intervenciones cambiarias sigue coexistiendo con importantes necesidades de pagos externos”, subrayaron los expertos de Balanz.

“Brasil y el contexto externo pusieron a prueba el ancla cambiaria, y el Gobierno la sostiene, pero el costo ya aparece en la liquidez. Con un sistema consistente con una caución por encima de 25%, el rollover del Tesoro deja de estar garantizado. Por ahora no es un problema, gracias a los depósitos en el BCRA y a un Banco Central dispuesto a inyectar pesos, pero obliga a mirar a qué plazo renueva en cada licitación”, observó el equipo de Research de Adcap Grupo Financiero.

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