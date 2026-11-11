Economía

Privatizaciones: el Gobierno extendió las concesiones de las hidroeléctricas hasta 2027

La administración nacional extendió la operación de cinco complejos hasta abril de 2027, mientras prepara los pliegos para transferir su administración al sector privado y garantizar el suministro eléctrico

Complejo hidroeléctrico Los Nihuiles Mendoza
La extensión busca garantizar la continuidad de la generación eléctrica mientras avanzan las nuevas licitaciones.
Guardar

En medio del programa de privatizaciones que lleva adelante el Ministerio de Economía, el Gobierno nacional prorrogó hasta el 30 de abril de 2027 la continuidad operativa de cinco concesionarias de centrales hidroeléctricas, mientras avanza con las licitaciones públicas nacionales e internacionales para otorgar nuevas concesiones.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 1349/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

PUBLICIDAD

La norma dispone que las empresas actuales podrán continuar a cargo de los complejos y sistemas hidroeléctricos hasta esa fecha o hasta que los nuevos adjudicatarios tomen posesión de cada central, “lo que ocurra primero”.

En los hechos, el decreto extiende el plazo de operación de las concesionarias vigentes durante el proceso de licitación. El objetivo oficial es evitar interrupciones en la generación eléctrica mientras el Estado define quiénes quedarán a cargo de las represas bajo los nuevos contratos.

Complejo hidroeléctrico Los Nihuiles Mendoza
Las represas incluidas en el decreto reúnen una potencia instalada cercana a 1.127,7 megavatios.

Las empresas y centrales alcanzadas por el decreto

La prórroga incluye a Hidroeléctrica Diamante S.A., que opera en Mendoza las centrales Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, con una potencia conjunta de 388 megavatios.

PUBLICIDAD

También abarca a Hidroeléctrica Río Hondo S.A., concesionaria de las centrales Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero, que suman 17 megavatios de potencia instalada.

En Salta, la medida alcanza a AES Argentina Generación S.A., a cargo de las centrales Cabra Corral y El Tunal, con una potencia total de 111,1 megavatios.

La lista incluye además a Hidroeléctrica Tucumán S.A., que administra las centrales El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, con 51,6 megavatios, y a Hidroeléctrica Futaleufú S.A., responsable de la central Futaleufú, en Chubut, con 560 megavatios.

En conjunto, las instalaciones comprendidas en el anexo del decreto suman cerca de 1.127,7 megavatios de potencia. Mediante estas concesiones, el equipo económica busca sumar más dólares para enfrentar los desafiantes vencimientos de deuda de 2027.

Las empresas deben adherir en un plazo de siete días

Para acceder a la extensión, las concesionarias deberán presentar ante la Secretaría de Energía una carta de adhesión dentro de los siete días corridos posteriores a la entrada en vigencia del decreto.

El Ministerio de Economía busca seguir sumando dólares vía concesiones y privatizaciones para pagar la deuda. (Foto: Reuters)
El Ministerio de Economía busca seguir sumando dólares vía concesiones y privatizaciones para pagar la deuda. (Foto: Reuters)

El texto establece que, una vez cumplido ese requisito, las compañías “continuarán operando como fecha máxima hasta el 30 de abril de 2027, inclusive”, salvo que antes se concrete la toma de posesión por parte del ganador de la licitación.

Si alguna empresa no presenta la adhesión, deberá sostener la generación eléctrica durante al menos 45 días hábiles. Durante ese período, el Estado deberá tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio.

La Secretaría de Energía definirá las nuevas concesiones

El decreto delegó en la Secretaría de Energía la elaboración de las pautas de las licitaciones, la preparación de los documentos y la firma de los futuros contratos de concesión.

El Gobierno argumentó que las actuales licencias hidroeléctricas atraviesan el vencimiento de los plazos originalmente acordados durante la reforma del Estado iniciada en la década de 1990. Según el decreto, la continuidad de los operadores busca preservar el funcionamiento regular del sistema eléctrico mientras se desarrolla la selección de nuevos concesionarios.

La norma se suma a procesos ya iniciados para renovar las concesiones de otros complejos hidroeléctricos, entre ellos Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Los Nihuiles.

La central de Alicurá será ofertada en la licitación
La central de Alicurá será ofertada en la licitación

Las privatizaciones que vienen

El futuro del Belgrano Cargas, uno de los trámites más demorados del programa de privatizaciones, registró avances a comienzos de septiembre. Economía difundió los pliegos para otorgar por 50 años la concesión de las vías y los inmuebles de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. El proceso incluye una alternativa para adquirir el material rodante.

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 11 de noviembre de 2026. La definición de la licitación se proyecta para los primeros meses de 2027.

La concesión comprende 7.594 kilómetros de red ferroviaria en funcionamiento, distribuidos en 16 provincias y vinculados con cinco cruces fronterizos. El modelo excluye el pago de un canon al Estado y también aportes estatales. La fuente de recursos del operador será el peaje que abonen las compañías ferroviarias y los ingresos derivados del uso comercial de propiedades cercanas a las trazas.

Todavía no se definieron plazos para la venta o incorporación de capital privado en Nucleoeléctrica Argentina (NASA), Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA). La Ley Bases autorizó que NASA tenga participación privada, aunque el Estado deberá retener la mayoría accionaria y el control de la compañía.

En YCRT, la legislación exige que la participación estatal no sea inferior al 51%. A lo largo de 2026, el Gobierno recibió iniciativas de inversión, incluida una propuesta de alrededor de USD 120 millones para las cuatro unidades productivas de la empresa. Tampoco hay una hoja de ruta definida para desprenderse de los activos que permanecen en Energía Argentina (Enarsa), entre ellos centrales térmicas y un gasoducto.

Temas Relacionados

PrivatizacionesConcesionesHidroeléctricasMileiCaputoDólaresDeudaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se desploman las acciones de Nvidia tras las nuevas versiones del escándalo que involucra a su CEO Jensen Huang

Según medios estadounidenses, el directorio de la compañía evalúa el futuro de su fundador mientras una investigación interna y las dudas sobre una eventual sucesión elevan la tensión entre los inversores

Se desploman las acciones de Nvidia tras las nuevas versiones del escándalo que involucra a su CEO Jensen Huang

Mercado Pago lanza su propio fondo para que las empresas paguen indemnizaciones: cómo funcionará y cuándo entrará en vigencia

La compañía anunció MP FAL, que servirá para administrar los aportes obligatorios al nuevo sistema de indemnizaciones laborales

Mercado Pago lanza su propio fondo para que las empresas paguen indemnizaciones: cómo funcionará y cuándo entrará en vigencia

La Bolsa porteña cayó por cuarta rueda seguida y se mantiene la cautela sobre las acciones y los bonos argentinos

Wall Street negoció en alza en una sesión acotada por un feriado en EEUU, pero la tendencia no contagió a las acciones argentina. El MSCI Merval cedió 0,6%. El dólar siguió a $1.570 en el Banco Nación y el BCRA compró USD 29 millones en el mercado

La Bolsa porteña cayó por cuarta rueda seguida y se mantiene la cautela sobre las acciones y los bonos argentinos

Licitación clave: el Gobierno renovó los vencimientos de deuda, pero inyectó pesos al mercado

Si bien Economía informó un rollover de 103%, al incorporar los pagos de dos bonos que se liquidaban hoy, el resultado oficial cambia y deja una expansión estimada en $1,7 billones

Licitación clave: el Gobierno renovó los vencimientos de deuda, pero inyectó pesos al mercado

El dólar bajó tras un largo receso y se profundiza la caída del tipo de cambio real

La divisa mayorista cedió a $1.544, tras cinco días sin operatoria por los feriados. Al público continuó ofrecido a $1.570 en el Banco Nación

El dólar bajó tras un largo receso y se profundiza la caída del tipo de cambio real

DEPORTES

Se confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Se confirmó el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

El argentino Alessandro De Tullio firmó con el equipo más ganador de la IndyCar: el guiño a Maradona y Messi

El impactante tatuaje de una figura de Boca: de la particular técnica “no pain” a la emotiva historia familiar detrás del diseño

Tiene 14 años, lo siguen desde Europa y es el jugador más joven del Mundial Sub 17: "No siento presión"

El peculiar homenaje a Maradona que inaugurarán en Napoli: “Quiero que todos puedan tocar el pie de Diego”

TELESHOW

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: “Él es una víctima y vive una persecución”

El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: “Él es una víctima y vive una persecución”

La reacción de Nenu López tras la filtración de sus audios con Zunino: “Me parece increíble”

Marta Fort homenajeó a quien fue su niñera, Marisa López: “Es como mi mamá y se lo dedico con todo mi corazón”

Julieta Nair Calvo apuntó contra el jurado de MasterChef: “Ayudan a los que rinden para el show”

Daniela Celis contó que su vínculo con los hombres cambió tras revelar detalles de su intimidad: “Todos se me regalan”

INFOBAE AMÉRICA

El Banco Central ratifica ante el FMI un crecimiento de 4.5% para República Dominicana en 2026

El Banco Central ratifica ante el FMI un crecimiento de 4.5% para República Dominicana en 2026

Salvadoreña podría estar entre las víctimas del accidente que dejó tres muertas en el metro de California

Descubren tres campamentos de minería ilegal en Panamá

Cuba recibe otro lote de arroz vietnamita mientras su producción nacional no llega a cubrir ni la décima parte del consumo anual

Golpe a las pandillas en Honduras: capturan a cinco presuntos miembros de la 18 y la MS-13 con rangos dentro de sus estructuras