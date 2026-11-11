Economía

Licitación clave: el Gobierno renovó los vencimientos de deuda, pero inyectó pesos al mercado

Si bien Economía informó un rollover de 103%, al incorporar los pagos de dos bonos que se liquidaban hoy, el resultado oficial cambia y deja una expansión estimada en $1,7 billones

Los bonos TX26 y TX28 vencieron y se pagaron el mismo día, aunque no coincidieron con la fecha de liquidación de la licitación. (Foto: Reuters)
Los bonos TX26 y TX28 vencieron y se pagaron el mismo día, aunque no coincidieron con la fecha de liquidación de la licitación. (Foto: Reuters)
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El Ministerio de Economía colocó $8,87 billones en deuda en pesos y alcanzó un rollover de 103,07%. Ese resultado surge de comparar la colocación con los vencimientos que quedaron calzados con la fecha de liquidación de la licitación. Pero la cuenta cambia si se agregan los pagos de los bonos TX26 y TX28, que se pagaron este miércoles: bajo ese criterio, la renovación se ubica cerca del 84% y quedaron liberados alrededor de 1,7 billones de pesos.

La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $11,60 billones y aceptó $8,87 billones. En su comunicado, aclaró que el rollover de 103,07% se calculó sin incluir los vencimientos de los bonos TX26 y TX28.

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La clave está en que esos pagos no estaban calzados con esta licitación. Los inversores cobraron los vencimientos de los bonos ajustados por inflación ese día, mientras que el resultado de la licitación se compara con los compromisos que liquidan junto con la nueva emisión de deuda.

Fuentes oficiales explicaron que los TX26 y TX28 no fueron contemplados en el cálculo informado porque el vencimiento de esos títulos no cae en la fecha en la que liquida esta licitación.

La mayor parte de las órdenes se concentró en el bono ajustado por tasa TAMAR con vencimiento en abril de 2027. (Foto: Reuters)
La mayor parte de las órdenes se concentró en el bono ajustado por tasa TAMAR con vencimiento en abril de 2027. (Foto: Reuters)

<i>Rollover</i> e inyección de pesos

En otras palabras, el 103,07% no implica que el Tesoro haya absorbido pesos si se mira el conjunto de los pagos efectuados durante la jornada. Ese porcentaje muestra que renovó más del total de vencimientos asociados a la liquidación de esta colocación. Pero también hubo pagos por cerca de $1,7 billones de los TX26 y TX28, que deben incorporarse para medir el efecto más amplio sobre la cantidad de dinero disponible en el mercado.

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Un informe de Puente resaltó que “considerando que hoy liquidaban los pagos de los BONCERs TX26 y TX28, el rollover efectivo baja al 84%. Esto implica que expandieron unos $1,7 billones aproximadamente”.

Es la primera vez que una licitación resulta expansiva desde agosto. Debió pagar 100 puntos básicos sobre los dos instrumentos a tasa fija, pero el resto de los instrumentos quedaron medianamente igual que el mercado secundario”, indicó el reporte.

Y sumó: “Como punto a destacar, la mayor parte de las posturas demandaron el nuevo BONTAM a abril 2027, que cerró a sólo TAMAR +2.5%. Mientras tanto, casi no hubo demanda por el BONCER TZX28, el único instrumento que se ofrecía más allá de las elecciones del año que viene”.

“El Tesoro recibió ofertas por $ 11,6 billones y adjudicó en total $ 8,9 billones sobre vencimientos de $ 10,6 billones, lo que implica un rollover del 84% aproximadamente”, coincidió Martín de la Fuente, analista financiero de Bavsa.

Para de la Fuente, el resultado estuvo “en línea con lo que anticipábamos como escenario más prudente dado el contexto de liquidez ajustada”. El analista agregó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) participó desde el inicio de la rueda en operaciones de REPO y simultáneas para reducir las tasas de un día. “Estimamos que hoy absorbieron en la REPO $1,75 billones, sumado a los $2 billones que se operaron en las simultáneas de BYMA”, afirmó.

Nuevo Billete 10000 pesos argentinos
La licitación también ofreció títulos a tasa fija, ajustados por inflación y vinculados al dólar oficial. (Franco Fafasuli)

Sobre los instrumentos ofrecidos, de la Fuente destacó que fue la tercera licitación consecutiva que incluyó títulos con vencimientos durante el próximo mandato presidencial. El menú contempló una LECAP a 77 días, el BONCAP T30J7 a junio de 2027, el BONCER TZX28 a junio de 2028, una letra ajustada por TAMAR a abril de 2027 y una LELINK a enero de 2027.

El TZX28 fue la única opción que atraviesa el período electoral”, remarcó. También señaló que llamó la atención la oferta de títulos posteriores a los comicios, dado que el Tesoro había recomprado recientemente ese tramo de la curva. En particular, observó que el T30J7 tendrá su primera reapertura desde la emisión original del 16 de enero de 2026 y advirtió que el BCRA tendría cerca del 96% de ese instrumento en cartera tras canjes previos, un elemento que “podría jugar en contra de su liquidez genuina”.

“El 40% de lo adjudicado se concentró en la M30A7”, indicó De la Fuente sobre el resultado de la subasta. El título ajustado por TAMAR cerró con un margen de 2,5 puntos porcentuales y, según el analista, resultó atractivo para las entidades financieras por el rendimiento que ofrece hasta 2027. También registró demanda la S29E7, algo que consideró lógico porque era la alternativa más corta entre los instrumentos a tasa fija. El plazo promedio de emisión quedó en 163 días, con una caída de 193 días frente a la licitación anterior. Bajo su perspectiva, ese descenso era esperable, ya que el menú ofrecía pocas alternativas con plazos posteriores a 2027.

El detalle de la licitación

La mayor parte de los fondos se dirigió al bono que vence el 30 de abril de 2027 y ajusta por la tasa TAMAR, una referencia vinculada a los depósitos mayoristas de los bancos. El Tesoro adjudicó $3,51 billones en ese instrumento, con un margen de 2,50 puntos porcentuales sobre la tasa de referencia.

Y sumó: “Como punto a destacar, la mayor parte de las posturas demandaron el nuevo BONTAM a abril 2027, que cerró a sólo TAMAR +2.5%. Mientras tanto, casi no hubo demanda por el BONCER TZX28, el único instrumento que se ofrecía más allá de las elecciones del año que viene”.

La licitación también incluyó $2,15 billones en una letra a tasa fija con vencimiento el 29 de enero de 2027 y $1,62 billones en otro título a tasa fija que vence el 30 de junio de ese año. Además, Finanzas adjudicó $0,4 billones en el bono CER TZX28 y $ 1,18 billones en un título dólar linked que vence el 15 de enero de 2027.

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