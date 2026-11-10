El riesgo país cayó con fuerza en la Argentina y se espera una baja de tasas a nivel global

El riesgo país experimentó una baja de 7% en la última jornada. (Foto: AFP)

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Al clima de unidad que vino de la mano de la llegada del papa León XIV, se sumaron datos positivos para la Argentina hará que los mercados abran mañana con mejor humor. Para los muy creyentes, será un milagro, pero los inversores son agnósticos a la hora de colocar su dinero y ven una resurrección por la fuerte caída del mercado.

Esto se deba a que se insinúa una baja en la inflación en el mundo tras la caída del petróleo. También que los bonos soberanos locales se beneficiaron con este escenario y con la salida de fondos de inversión del Paraguay.

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Cerca del Gobierno difundieron una serie de indicadores que, según sostienen, anticipan que la economía podría haber dejado atrás su peor momento. El consultor de empresas Antonio Aracre destacó esos datos en una publicación en redes sociales, donde afirmó que “hay indicios de punto de inflexión en la actividad económica en el cuarto trimestre”. El economista mencionó:

La construcción en setiembre creció 7,8% en agosto.

La industria avanzó 0,7% en septiembre.

El consumo de las PYME aumentó 0,3%.

El crédito en dólar subió 41% al 30 de septiembre.

En un plano más terrenal, la Argentina tiene razones para ilusionarse tras el triunfo de los Demócratas en Estados Unidos. Las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense están en baja, aunque les falta la fuerza necesaria para volver a niveles lógicos. Ayer cerraron a 4,88% para los títulos a 10 años, pero hay optimismo porque el petróleo Brent se derrumbó 6,22% a 92,20 dólares. Esto redundaría en una merma en el volumen de exportaciones, pero el valor es muy superior al de hace un año y beneficia a la meta de bajar la inflación.

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Si el petróleo no baja más es porque el estrecho de Ormuz mantiene dificultades para el cruce. Pero los norteamericanos disfrutan de una baja de los precios de los combustibles de 10% desde los máximos que alcanzaron en septiembre. Al mismo tiempo, aleja las posibilidades de fuertes ajustes en los combustibles locales que permanecían retrasados frente a la cotización del Brent en el mercado de futuros.

El problema más delicado de la región es la caída del Ueno Bank de Paraguay. Las entidades bancarias digitales de la región soportarán el riesgo que contagió la crisis del banco paraguayo. Pero también beneficia a las estructuras tradicionales. Las cotizaciones en Bolsa de unos y otros muestra la aversión al riesgo de los inversores en este sector.

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Tal vez la crisis paraguaya fue más influyente para la suba de los bonos soberanos de ayer en las Bolsas de Estados Unidos que hicieron que el riesgo país baje nada menos que 66 unidades (-7%) a 872 puntos básicos. Hubo bonos que subieron hasta 3 por ciento.

Si la tendencia se confirma, el panorama para los inversores cambiaría: el regreso a los niveles previos a la crisis acercaría al país al financiamiento internacional y podría estimular la inclusión de bonos nominados en dólares en las próximas licitaciones del Tesoro.

El dato de inflación en Estados Unidos tendrá un impacto directo en los mercados globales. (Foto: Reuters)

Uno de los motivos de la suba fue que se terminó la venta de bonos globales que mantenían como cobertura las empresas ante la imposibilidad de girar utilidades al exterior. Al eliminarse las restricciones, las empresas comenzaron a vender bonos y girar los dólares a sus casas matrices. En lo que va del año, estos giros sumaron USD 4.000 millones en los primeros nueve meses del año.

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Se descuenta que, con esta tendencia universal de fortalecimiento de los bonos soberanos por el alivio en los costos del petróleo, la Argentina retorne en poco tiempo al riesgo país que tenía a mediados de agosto. Solo resta que hoy pase la prueba de “el rebote del gato muerto”. Aunque mirando lo que sucedió en el exterior, esta suba está acoplada a ese mejor panorama.

El otro dato clave es que hoy se conocerá la inflación de Estados Unidos. La estadística se difundirá a las 10.30 de la mañana, antes de que los mercados norteamericanos comiencen a operar. El problema es que al día siguiente hay un feriado que no afecta a las Bolsas, pero sí a los bancos que no operarán por el Día del Veterano. La falta de liquidaciones reducirá el monto de negocios. La actividad plena en Estados Unidos será a partir del jueves.

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Si la inflación resulta menor a la esperada, podría mejorar el ánimo de los mercados. De todos modos, también aumentan las posibilidades de que la Reserva Federal mantenga sin cambios las tasas de interés en diciembre. A comienzos de ese mes se conocerá el dato de inflación de noviembre, que podría ubicarse por debajo del de octubre si se consolida la baja del petróleo. Una decisión de ese tipo aliviaría las condiciones de financiamiento de la deuda argentina.

Anoche, tras su mejor rueda desde abril, los principales índices de las bolsas de Nueva York mostraban subas en las operaciones overnight, aunque el Nasdaq insinuaba una leve toma de ganancias. El mercado estadounidense comenzó a adaptarse al nuevo escenario tras las elecciones de medio término.

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El oro continuaba en alza, en su rol de activo de refugio, y cotizaba cerca de 1% por encima de los USD 4.200. El petróleo Brent retrocedía 0,46%, hasta los USD 91,80. El dólar se mantenía estable, mientras que Bitcoin profundizaba su baja y amenazaba con perforar los 75.000 dólares.