Economía

Trigo argentino al rescate: una menor cosecha en Brasil abre grandes puertas para la exportación nacional

Las compras externas del vecino país llegarían a un récord de entre 7,5 y 9 millones de toneladas, según el USDA y estimaciones privadas. Argentina tiene el desafío de moverse rápido, en medio de un escenario externo cambiante

En escenario externo muestra algunos frentes favorables para los exportadores argentinos. (Reuters)
En escenario externo muestra algunos frentes favorables para los exportadores argentinos. (Reuters)
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El trigo argentino está cerrando una campaña con un desempeño exportador fuera de lo común y empieza a mirar hacia un mercado que podría reordenarse en los próximos meses. Brasil, uno de los compradores tradicionales del cereal, tendrá una cosecha más chica y deberá salir a buscar grano afuera en volúmenes que no tienen antecedentes. Para la Argentina, que cuenta con un buen volumen de oferta, se abre una oportunidad.

El panorama fue analizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en un informe que detalla lo ocurrido en la campaña 2025/26: entre septiembre y octubre se estarían despachando casi 2 millones de toneladas (Mt) de trigo al mundo, un récord histórico para ese bimestre, según datos preliminares de la Agencia Marítima Nabsa S.A.. Los analistas de la entidad sostienen que el desempeño exportador “es de los más excepcionales de los que se tenga registro”.

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El movimiento se refleja también en la logística interna. En octubre se descargaron más de 980.000 toneladas de trigo por camión en los puertos argentinos, el valor máximo para ese mes en los últimos años. A su vez, el Gran Rosario concentró el 76% de las entradas del cereal a los puertos, una participación récord.

Brasil no llegaría a abastecer el 50% de su demanda interna de trigo. (Reuters)
Brasil no llegaría a abastecer el 50% de su demanda interna de trigo. (Reuters)

Sin embargo, el frente externo, que hasta ahora jugó a favor del país, muestra algunas señales de cambio que no resultan favorables. Según el último reporte de SovEcon, Rusia habría exportado cerca de 2,9 Mt de trigo en octubre, el valor más alto desde el inicio de la nueva campaña, con el redireccionamiento de envíos a través del Báltico. A eso se suma que Rusia y Ucrania retomarían las negociaciones de paz en Abu Dabi en las próximas semanas, lo que pone sobre la mesa una desescalada del conflicto y una posible normalización de los embarques de la región. De concretarse, el lugar que ocupó la Argentina como uno de los principales orígenes del cereal podría empezar a perder terreno.

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Brasil, con una cosecha afectada por las lluvias

En ese escenario aparece Brasil. Durante la cosecha de invierno, las lluvias afectaron la calidad del trigo, sobre todo en São Paulo y Paraná, donde se resintió la producción y el grano quedó por debajo del estándar que espera la industria. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) proyecta para la campaña 2026/27 una producción de 5,73 Mt, un 27,2% menos que la del año pasado.

La menor producción se traduce en un retroceso del autoabastecimiento. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre consumo doméstico y producción, Brasil cubriría con cosecha propia el 47% de sus necesidades, frente al 63% de la campaña anterior. Es el registro más bajo desde 2019/20.

La diferencia tendrá que cubrirse con compras externas. En su último informe de oferta y demanda, el USDA proyecta importaciones brasileñas por 7,5 Mt, por encima del récord anterior de la serie. Algunas estimaciones privadas, como las de la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo y las de Safras & Mercado, ubican el volumen entre 8,5 y 9 Mt.

Una oferta argentina con margen

La Argentina llegaría a ese escenario con mercadería disponible. Según la BCR, el stock que pasaría de esta campaña a la siguiente superaría los 5 Mt y la producción estimada actualmente es de 23,8 Mt. Con esos números, la disponibilidad total rondaría las 29 Mt.

El stock de trigo que pasaría de esta campaña a la siguiente superaría las cinco millones de toneladas. (Reuters)
El stock de trigo que pasaría de esta campaña a la siguiente superaría las cinco millones de toneladas. (Reuters)

Las estimaciones privadas más altas de importación brasileña, de entre 8,5 y 9 Mt, equivalen a entre el 29% y el 31% de esa disponibilidad argentina. No todo ese volumen saldría de un solo origen, ya que Brasil compra a distintos proveedores, pero la comparación muestra la escala de la demanda que enfrentará el mercado.

Brasil es, además, un destino de cercanía logística y comercial para el trigo argentino. Esa condición ubica a los exportadores locales en una posición conocida frente a los molinos brasileños, que deberán abastecerse con una cosecha propia de menor calidad.

aún así, la BCR no da por asegurado el escenario. La entidad advierte que resta ver en qué condiciones llega la Argentina a la nueva campaña, con un tablero internacional que podría lucir distinto al de los últimos meses. En ese contexto, la demanda brasileña aparece como un sostén posible para las ventas externas si se normalizan los envíos de la región y vuelve la competencia de Rusia y Ucrania. Para los exportadores, el desafío será capturar parte de esa demanda antes de que cambie el mapa de la oferta global.

Soja y maíz: embarques firmes y precios en baja

El resto del mercado de granos muestra un ritmo exportador sostenido, pero con cotizaciones que ceden. En soja, entre abril y octubre los despachos del complejo, medidos en porotos equivalentes, acumulan 30,2 Mt, según el Indec y datos preliminares de Nabsa para octubre. Esa cifra representa el 66% de las exportaciones proyectadas para toda la campaña entre poroto y subproductos, en línea con el promedio de años anteriores.

Entre abril y octubre los despachos del complejo soja acumulan 30,2 millones de toneladas. (Reuters)
Entre abril y octubre los despachos del complejo soja acumulan 30,2 millones de toneladas. (Reuters)

El mercado interno, en cambio, no acompaña ese dinamismo. A la semana que terminó el 28 de octubre, los compromisos totales de la campaña 2025/26 alcanzaban los 31,36 Mt según la SAGyP, lo que deja por vender el 29,3% de la producción, 16,8 puntos porcentuales más que el promedio. Mientras tanto, la industria local compra soja importada: Paraguay cosechó un volumen récord y, por primera vez, superó los 12 Mt, según el USDA. Las compras argentinas al exterior llegaron a 5,5 Mt de poroto en lo que va de la campaña, el segundo nivel más alto del siglo, solo por detrás de la 2022/23, cuando la sequía dejó la producción local en 20 Mt.

En precios, la pizarra de soja en Rosario se negoció esta semana en torno a $540.000 o USD 350 por tonelada, el nivel más bajo desde fines de agosto. Sigue la tendencia de Chicago, donde el contrato de noviembre tocó un mínimo de USD 436 por tonelada y los futuros acumulan cuatro semanas consecutivas de pérdidas, en mínimos de 11 semanas.

En lo que respecta al maíz, octubre fue un mes de embarques excepcionales: según Nabsa, la Argentina habría despachado más de 3,9 Mt, con Vietnam como destino destacado, por compras de cerca de 1 Mt en el mes.

Pese a ese ritmo, el mercado local carga con un volumen alto sin comercializar. La BCR estima un remanente de unos 8,8 Mt sin embarcar, el máximo absoluto de la serie y el 26% de las compras totales. Todavía quedan más de 14,4 Mt por vender en el mercado interno, también un récord. En ese marco, el maíz cayó casi 20% en Chicago desde los máximos de fines de septiembre y cotizó a mitad de semana en USD 173,5 por tonelada.

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