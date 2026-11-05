38 fotos del Foro Abeceb 2026

En el encuentro empresarial, hombres y mujeres de negocios, funcionarios, políticos y referentes internacionales debatieron sobre los cambios en la economía global, el costo del capital y las condiciones que determinan la llegada de inversiones

16° Foro Radar ABECEB
El foro se realizó en el Faena Art Center de Puerto Madero
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16° Foro Radar ABECEB - Mauricio Macri
El ex presiente Mauricio Macri
16° Foro Radar ABECEB
El secretario de Política Económica, José Luis Daza
16° Foro Radar ABECEB
El expresidente español, Mariano Rajoy
16° Foro Radar ABECEB
Gary Litman, Vicepresidente senior de Iniciativas Globales de US Chamber of Commerce
16° Foro Radar ABECEB - Federico Sturzenegger
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado
16° Foro Radar ABECEB
Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina
16° Foro Radar ABECEB
Marta Lucía Ramírez Blanco, exvicepresideta de Colombia
16° Foro Radar ABECEB
Dante Sica, fundador de Abeceb
16° Foro Radar ABECEB - Daniel Hadad
Daniel Hadad, fundador de Infobae
16° Foro Radar ABECEB
El periodista Gonzalo Asis y José Luis Daza
16° Foro Radar ABECEB
Gary Litman, vicepresidente Sr de Iniciativas globales de U.S. Chamber of Commerce, el periodista Bernardo Vázquez y Federico Pinedo, Sherpa argentino del G20
16° Foro Radar ABECEB
Dante Sica, el exministro Andrés Ibarra y la diputada Daiana Fernández Molero
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Mariana Camino, presidente y CEO de Adeceb
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Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Grupo Techint
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Diego Manfío, VP Ejecutivo de Ingeniería SIMA
16° Foro Radar ABECEB
Javier Goñi
16° Foro Radar ABECEB
Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
16° Foro Radar ABECEB
Federico Pinedo, sherpa argentino del G20
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Ricardo Martínez Rico, Presidente & CEO de Equipo Económico (Esp), Advisor y experto del Hub Abeceb
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Liliana Parodi y Marcela Romero, CEO y country president de Schneider Electric
16° Foro Radar ABECEB
Luis de Guindos, exvicepresidente en Banco Central Europeo
16° Foro Radar ABECEB
Eduardo Amadeo
16° Foro Radar ABECEB
Ricardo Sennes, Director de Prospectiva (Brasil)
16° Foro Radar ABECEB
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio
16° Foro Radar ABECEB
Andrés Malamud, experto en política internacional, advisor de Abeceb
16° Foro Radar ABECEB
Marta Lucía Ramírez Blanco, exvicepresideta de Colombia, Dante Siva, Mariano Rajoy, Mauricio Macri y Luis de Guindos
16° Foro Radar ABECEB
El economista Bernardo Kosacoff
16° Foro Radar ABECEB
Rosendo Grobocopatel
16° Foro Radar ABECEB
La excanciller, Diana Mondino
16° Foro Radar ABECEB
Ricardo Sennes, Director de Prospectiva (BR), Rosendo Grobocopatel y Andrés Malamud
16° Foro Radar ABECEB
Mariano Rajoy y Mauricio Macri
16° Foro Radar ABECEB
Mariano Rajoy, Martha Lucía Ramirez e Inés Capdevila
16° Foro Radar ABECEB
Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor y Advisor de Abeceb
16° Foro Radar ABECEB
Johanna Moreno Andrade, Directora Global de Dow
16° Foro Radar ABECEB
Esteban Gutiérrez, CEO LATAM de PedidosYa
16° Foro Radar ABECEB - Marcelo De Santis
Marcelo De Santis, CEO y fundador de The Ascent
16° Foro Radar ABECEB - Juan Santiago
Juan Santiago, CEO y fundador de Santex

Fotos: Adrián Escandar y Jaime Olivos

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