38 fotos del Foro Abeceb 2026

El foro se realizó en el Faena Art Center de Puerto Madero 05 Nov, 2026 05:03 p. m. EST El ex presiente Mauricio Macri El secretario de Política Económica, José Luis Daza El expresidente español, Mariano Rajoy Gary Litman, Vicepresidente senior de Iniciativas Globales de US Chamber of Commerce Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina Marta Lucía Ramírez Blanco, exvicepresideta de Colombia Dante Sica, fundador de Abeceb Daniel Hadad, fundador de Infobae El periodista Gonzalo Asis y José Luis Daza Gary Litman, vicepresidente Sr de Iniciativas globales de U.S. Chamber of Commerce, el periodista Bernardo Vázquez y Federico Pinedo, Sherpa argentino del G20 Dante Sica, el exministro Andrés Ibarra y la diputada Daiana Fernández Molero Mariana Camino, presidente y CEO de Adeceb Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Grupo Techint Diego Manfío, VP Ejecutivo de Ingeniería SIMA Javier Goñi Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Federico Pinedo, sherpa argentino del G20 Ricardo Martínez Rico, Presidente & CEO de Equipo Económico (Esp), Advisor y experto del Hub Abeceb Liliana Parodi y Marcela Romero, CEO y country president de Schneider Electric Luis de Guindos, exvicepresidente en Banco Central Europeo Eduardo Amadeo Ricardo Sennes, Director de Prospectiva (Brasil) Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara de Comercio Andrés Malamud, experto en política internacional, advisor de Abeceb Marta Lucía Ramírez Blanco, exvicepresideta de Colombia, Dante Siva, Mariano Rajoy, Mauricio Macri y Luis de Guindos El economista Bernardo Kosacoff Rosendo Grobocopatel La excanciller, Diana Mondino Ricardo Sennes, Director de Prospectiva (BR), Rosendo Grobocopatel y Andrés Malamud Mariano Rajoy y Mauricio Macri Mariano Rajoy, Martha Lucía Ramirez e Inés Capdevila Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor y Advisor de Abeceb Johanna Moreno Andrade, Directora Global de Dow Esteban Gutiérrez, CEO LATAM de PedidosYa Marcelo De Santis, CEO y fundador de The Ascent Juan Santiago, CEO y fundador de Santex Fotos: Adrián Escandar y Jaime Olivos