Telecom aceptó venderle a Metrotel más de 6 millones de clientes por USD 450 millones

La migración de los clientes demandará unos 60 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Telecom Argentina aceptó la oferta de CPS Comunicaciones S.A. (Metrotel) para venderle los paquetes de clientes de telefonía móvil y de internet residencial que debe desinvertir como condición para concretar la compra de Telefónica Móviles Argentina S.A. (TMA). El precio será de USD 450 millones más IVA, según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante un hecho relevante fechado este miércoles 14 de octubre.

La decisión fue adoptada por el Directorio de Telecom. En el comunicado, la empresa indicó que resolvió “aceptar la Oferta remitida y avanzar en el perfeccionamiento de los actos necesarios para llevar adelante la transacción allí prevista, incluyendo la celebración de los contratos definitivos y la ejecución de la transferencia de los activos relevantes previstos en la Oferta por parte de TMA y Telecom Argentina a favor de Metrotel”.

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Sobre el precio, Telecom informó que, además los 450 millones de dólares más IVA, se incluirá cualquier otro tributo que, conforme a la normativa aplicable, deba adicionarse a la facturación. El monto resultante será abonado en cuotas y se compone de dos conceptos: la venta, cesión y transferencia de los activos relevantes, y un “Mínimo Garantizado Bajo el Acuerdo Marco de Compartición”. El comunicado a la CNV aclara que el precio no incluye los montos que puedan corresponder a los llamados Contratos Conexos, que se pagarán según lo dispuesto en esos contratos.

La base de clientes que pasará a Metrotel está compuesta, según el texto, por 6.005.425 clientes de servicios móviles, de los cuales 4.002.013 pertenecen al AMBA y 2.003.412 a otras regiones. A ellos se suman 211.566 clientes de servicios de internet residencial.

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La cesión incluirá la migración de los contratos, numeración, historial y condiciones de cada cliente. (OCU)

Los activos que pasan a Metrotel

El comunicado precisa que los clientes de internet residencial “tienen una línea de telefonía fija asociada”. TMA deberá notificar a los clientes cedidos la transferencia “en el menor tiempo posible”. La cesión incluirá la migración de sus contratos, numeración, historial y condiciones, además del saldo no consumido de los clientes prepagos y las promociones aplicables, para que Metrotel pueda continuar con la prestación de los servicios.

Además de los clientes, la operación incluye otros activos. Telecom y TMA transferirán a Metrotel “cierto espectro radioeléctrico”, cuyo detalle, según el acta, surge de una presentación que se exhibió a los directores. TMA cederá además la titularidad, o los derechos de uso, de cierta infraestructura física que incluye el Core de Red y los activos que componen la red de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) desplegada por la empresa en la Ciudad de Buenos Aires.

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La marca Tuenti y los servicios transitorios

La oferta contempla además dos contratos conexos. El primero es un acuerdo de servicios transitorios, por el cual Telecom y TMA prestarán ciertos servicios a Metrotel durante el plazo y en las condiciones que fije ese contrato. El segundo es un acuerdo de licencia de uso de marca: TMA “otorgará a Metrotel una licencia exclusiva, onerosa, válida únicamente para la provisión de servicios móvil para clientes B2B y B2C y servicios de banda ancha fija y telefonía fija sólo para clientes B2C, circunscripta al territorio de la República Argentina, respecto de la marca ‘Tuenti’”.

Por el uso de la marca, Metrotel deberá pagar a TMA USD 1 millón por año más IVA. La oferta incluye también la cesión a Metrotel de los contratos de trabajo, aunque la misma estará sujeta al consentimiento de cada empleado.

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Cerca de 4 millones de clientes pertenecen al AMBA. (AdobeStock)

Los antecedentes de la operación

Telefónica anunció el 24 de febrero de 2025 la venta de su filial argentina a Telecom. El 21 de marzo de ese año, la Secretaría de Industria y Comercio dispuso la suspensión preventiva de la transacción. El 18 de junio de 2026, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), con base en un informe técnico del Enacom, autorizó la operación bajo ciertas condiciones. Entre ellas, Telecom debía transferir a un adquirente independiente 6.000.000 de clientes móviles activos, 4.000.000 en el AMBA y 2.000.000 en el resto del país, junto con el espectro necesario y la cartera de abonados de servicios fijos en 28 localidades de cinco distritos. Esa condición es justamente la que se está cumpliendo ahora, con la venta a Metrotel.

En paralelo, Metrotel será adquirida por Nippur Fiber Holdings, que tendrá el 51% del capital, y por Beacon, propiedad de Ralph Booth, con el 49%. La operación implica la salida de Blackstone y Riverwood Capital, que controlaban el 100% de la empresa desde diciembre de 2017, cuando pagaron USD 190 millones. Metrotel tiene más de 25 años de trayectoria en el segmento corporativo y mayorista, más de 8.000 kilómetros de fibra óptica propia y presencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Neuquén. Cuenta con 350 empleados y prevé sumar unos 100.

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La migración de los clientes, que demandaría unos 60 días, se realizaría bajo la marca Tuenti, con la expectativa de que concluya antes de fin de año. Todavía deben firmarse los contratos definitivos y los acuerdos de compartición, y el Enacom debe otorgar las autorizaciones necesarias para el traspaso del espectro.