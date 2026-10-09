Economía

Petróleo en alza y bonos bajo presión: las señales externas que vuelven a inquietar a la Argentina

La deuda soberana de Estados Unidos, Europa y Japón atraviesa jornadas de tensión, mientras el Brent superó los USD 104. Los activos locales mostraron mayor resistencia, aunque el encarecimiento de la energía puede sumar presión sobre los precios internos

Los bonos argentinos cerraron sin grandes variaciones y el riesgo país se mantuvo estable, pese a la turbulencia de los mercados internacionales.
Los bonos argentinos cerraron sin grandes variaciones y el riesgo país se mantuvo estable, pese a la turbulencia de los mercados internacionales.
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La crisis de los bonos soberanos de Europa y Estados Unidos desataron reacciones en cadena. A pesar de que la tasa de los títulos norteamericanos a 10 años cayó a 5,22%, se ubica en el nivel más alto desde el 30 de junio de 2006. Los anuncios del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, acerca de profundizar la disciplina fiscal a través del recorte de gastos, alentaron tímidamente las compras de papeles de la deuda.

En Europa, la crisis se agravó. Los bonos soberanos de Francia ya rinden casi 5% y en 15 días la calificación de su deuda será revisada por Moody’s. Los bancos y el euro están siendo arrastrados por la crisis gala. El país acumula un déficit de 5% anual en el último lustro y se proyecta a 6% este año. Su deuda representa 119% del PBI. Los fondos de inversión se están deshaciendo de bonos y acciones europeas.

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El Euro Stoxx Banks, índice que reúne a los principales bancos de Europa, cayó un 5% en dos días. Deutsche Bank, Société Générale y CaixaBank, de España, registraron descensos de dos dígitos. El euro, a su vez, cotiza en 1,12 dólares, su nivel más bajo desde abril del año pasado.

En Japón, el bono a 10 años rinde una inusual tasa del 3%, mientras las acciones de los tres principales bancos del país acumulan caídas promedio del 5% en los primeros días del mes.

La crisis también afecta de forma directa a los bonos argentinos, aunque la magnitud de las bajas muestra una mayor resistencia relativa de esos títulos. Ayer cerraron equilibrados y el riesgo país se mantuvo sin cambios. En este escenario, el superávit fiscal argentino cobra relevancia frente al déficit del 5% de Francia.

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Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía., indicó que “al analizar la evolución del spread (brecha) entre los vencimientos 2027 y 2028, observamos una correlación significativa con la dinámica del riesgo país. La ampliación del spread se produjo en línea con el aumento del riesgo soberano, en un contexto marcado por la suba de las tasas de la Reserva Federal y una mayor cautela de los inversores frente al proceso electoral del próximo año. La posterior compresión del riesgo país acompañó a la reducción del spread observado en las ruedas”.

La inflación, el otro tema que preocupa al Gobierno, se ve afectada por el escenario internacional. Si bien el beneficio está en el superávit comercial por el encarecimiento del petróleo, el costo es la presión en el precio de los combustibles. En la Ciudad de Buenos Aires, el índice de precios se ubicó en 1,8 por ciento. Sin embargo, la cifra fue descontada por los mercados y no influyó en bonos y acciones.

Federico Filippini, jefe de Research & Strategy y Tomás Buscaglia, analista de Research de Adcap Grupo Financiero, señalaron que el dato confirma que “la inflación se mantiene anclada por debajo del 2%. La composición del dato también fue favorable, con una desaceleración de la inflación núcleo al 1,7% mensual, una suba del 1,6% en bienes y del 2% en servicios. Utilizando la relación histórica entre la inflación de CABA y la nacional, el dato apunta a un IPC nacional de entre 1,7% y 1,8% mensual, ligeramente por debajo de nuestra proyección del 1,9%”.

“Por lo tanto, el dato de septiembre mantiene encaminado el proceso de desinflación, aunque la principal incógnita sigue siendo qué tan rápido podrá pasar la inflación del ritmo actual de entre 1,7% y 1,9% mensual hacia niveles más cercanos al 1%. Dado el deterioro de la actividad económica, seguimos considerando que el balance de riesgos para la inflación de mediano plazo está sesgado a la baja”, sumaron Filippini y Buscaglia.

En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 501,6 millones que le permitieron al Banco Central comprar USD 43 millones sin afectar el precio del dólar mayorista que bajó $1,50 a 1.515,50 pesos. El dólar en el mundo, en tanto, se apreció 0,14% frente a las principales divisas.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “en futuros de dólar el volumen de operaciones fue de 696.170 contratos, el menor registro desde el 21 de setiembre. Los ajustes retrocedieron junto con el spot mientras que el interés abierto añadió unos USD 61 millones luego de desarmar 26 millones en la jornada anterior. Las tasas implícitas cerraron con una ligera baja desde fin de diciembre en adelante, pero se elevaron para los dos primeros vencimientos”.

En los mercados financieros, el MEP y el contado con liquidación (CCL), se mantuvieron sin cambios en $1.538 y 1.609 pesos. El “blue” tuvo una caída de $15 (-1%) a 1.540 pesos.

La Bolsa local no se vio influenciada por la mala jornada que tuvieron los mercados del mundo que hizo que el Nasdaq, el índice de las tecnológicas en Nueva York, perdiera 1,25 por ciento. Los datos negativos de Open AI provocaron un efecto dominó en las acciones de semiconductores. Los índices de acciones europeas y asiáticas también cerraron en baja.

En ese contexto, el Merval de las acciones líderes subió 0,3% en pesos y en dólares. Loma Negra, tras conocerse el aumento de los despachos de cemento, aumentó 5% y fue lo más destacado del día.

La nota la dio el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que acusó al Banco Central de maniobras especulativas con el oro que lo llevaron a perder 1.000 millones dólares.

De acuerdo los funcionarios de la entidad, fueron operaciones de cobertura por variaciones del precio del metal. Cabe recordar que en el último tiempo el metal alcanzó una volatilidad extrema. De un récord de fines de enero de USD 5.590 a USD 4.177 del cierre de ayer.

Según Martín Redrado, ex presidente del Central, “se trata de un error en la evaluación del mercado del oro. Es necesario dar a conocer el informe técnico sobre el cual se basó la decisión”.

Anoche, en el mercado overnite, el oro subía 0,22% mientras el dólar se mantenía estable porque volvieron a surgir las dudas sobre una nueva suba de las tasas de interés a fines de octubre.

Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York insinuaban leves alzas, pero el petróleo subía casi 4% elevando el precio del Brent a USD 104,13 lo que va a sacudir hoy a todos los mercados. Hoy puede ser un día complicado para el mundo.

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