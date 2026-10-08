Economía

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en septiembre y acumuló un 32,9% en los últimos doce meses

El índice porteño mostró una leve aceleración respecto de agosto, cuando había sido de 1,7%. Cuáles fueron los rubros que registraron los mayores aumentos

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Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 2,1% durante septiembre, impulsados principalmente por la suba del 11,3% en verduras, tubérculos y legumbres (NA)
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La inflación registró una leve aceleración durante septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, en un mes marcado por los aumentos en los gastos vinculados con la vivienda, los alimentos, la educación y la medicina prepaga.

Según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) aumentó 1,8% en septiembre, frente al 1,7% registrado en agosto. De esta manera, acumuló un incremento del 23,7% en los primeros nueve meses de 2026.

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inflación porteña septiembre
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En la comparación con el mismo mes del año pasado, la inflación alcanzó el 32,9%, lo que representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto del 33,3% de agosto.

La inflación nacional será dada a conocer por el Indec la semana próxima y la expectativa del sector privado también contempla una aceleración respecto del mes anterior, cuando fue de 1,7%. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dado a conocer esta semana, el aumento de precios de septiembre sería de 1,9 por ciento.

De acuerdo con el informe porteño, cuatro divisiones explicaron el 64,9% del aumento mensual del índice: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y educación. Estos rubros concentraron la mayor incidencia sobre el resultado general de septiembre.

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La división que registró el mayor incremento porcentual fue Educación, con una suba del 2,9%, seguida por cuidado personal, protección social y otros productos, con el 2,4%. Prendas de vestir y calzado aumentó 2,3%, el mismo porcentaje que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por su parte, salud e información y comunicación registraron aumentos del 2,2%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 2,1%. Las variaciones más moderadas correspondieron a bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%), transporte (1,3%), restaurantes y hoteles (1,1%), seguros y servicios financieros (1%), recreación y cultura (0,9%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%).

Los aumentos de vivienda, alimentos y salud

Aunque educación encabezó las subas porcentuales, vivienda fue el rubro que más contribuyó a la inflación mensual, con una incidencia de 0,47 puntos porcentuales sobre el índice general. La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,3%, principalmente por los ajustes en los gastos comunes por la vivienda y los alquileres.

inflación porteña septiembre
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Dentro de este grupo, los gastos comunes por la vivienda aumentaron 3,4%, mientras que el mantenimiento y reparación de las viviendas registró una suba del 3,2%. El suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda avanzó 3,1%. Por su parte, el alquiler de la vivienda aumentó 1,5%, la electricidad 1,3% y el gas 2,2%.

Fuerte aumento de las verduras

El segundo rubro con mayor incidencia fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, que aumentó 2,1% y aportó 0,37 puntos porcentuales a la inflación mensual. El comportamiento de esta división estuvo marcado especialmente por el fuerte encarecimiento de las verduras.

Uno de los datos más destacados del relevamiento fue el aumento de 11,3% en verduras, tubérculos y legumbres durante septiembre. Este grupo acumuló una suba del 67,5% en los primeros nueve meses del año y del 49,8% en la comparación interanual.

El informe identificó a las verduras como el principal impulso de los precios de los alimentos durante septiembre. En menor medida, también contribuyeron los aumentos de las carnes y los productos lácteos. Las carnes y derivados subieron 1,3%, mientras que la leche, los productos lácteos y los huevos aumentaron 1,9%. Por su parte, los aceites, mantecas y otras grasas registraron una variación del 1,4%, y el grupo de azúcar, repostería y postres avanzó 2%.

En sentido contrario, las frutas bajaron 2,3%, mientras que los pescados y mariscos registraron una disminución del 0,3%. El grupo de pan y cereales aumentó 0,8%, por debajo del promedio general de alimentos.

Cuánto cuesta el asado y el pan en CABA

El relevamiento oficial también publicó los precios medios de una selección de productos alimenticios comercializados en la Ciudad. En septiembre, el kilo de asado se ubicó en $18.181,91, mientras que la carne picada alcanzó los $15.063,11 y el pollo entero, $5.049,79. Entre otros alimentos, el kilo de pan francés tipo flauta registró un precio medio de $4.781,75; la leche entera, $2.036,70 por litro; y la docena de huevos, $3.997,48. En frutas y verduras, el kilo de tomate redondo se ubicó en $4.254,54, la papa blanca en $2.959,87 y la banana en $3.463,41.

Carnicero sonriente, con delantal manchado, corta carne sobre tabla de madera. Una clienta de pelo rizado, vestida de rojo, sonríe y conversa con él en el mostrador
En septiembre, el kilo de asado se ubicó en $18.181,91 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, Salud aumentó 2,2%. El organismo estadístico atribuyó el movimiento principalmente a las actualizaciones de las cuotas de la medicina prepaga. Dentro de esta categoría, los seguros médicos aumentaron 2,3%, los medicamentos 2,1% y los servicios para pacientes externos 2,6%.

En el caso de Educación, la suba del 2,9% respondió a los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

Los servicios aumentaron más que los bienes

El informe también mostró una diferencia en la evolución de los precios de los bienes y los servicios. Durante septiembre, los bienes aumentaron 1,6%, mientras que los servicios subieron 2%.

La dinámica de los bienes respondió principalmente a los incrementos en los precios de los alimentos, especialmente las verduras y, en menor medida, las carnes y los lácteos. También influyeron los aumentos de las prendas de vestir y los medicamentos.

En el caso de los servicios, los principales impulsos provinieron de los gastos comunes por la vivienda y de los precios de restaurantes, bares y casas de comida. A estos movimientos se sumaron las actualizaciones de las cuotas de educación formal y medicina prepaga, además de los alquileres.

En sentido contrario, las caídas en las tarifas de alojamiento en hoteles y en los precios de las entradas de cines, teatros y otros eventos contribuyeron a moderar estos aumentos.

En los primeros nueve meses del año, los bienes acumularon una suba del 19% y los servicios, del 26,4%.

Al analizar los distintos componentes del índice, el organismo estadístico informó que el Resto IPCBA, utilizado como aproximación a la inflación núcleo, aumentó 1,7% en septiembre. Esta agrupación comprende los bienes y servicios que no presentan comportamiento estacional ni están sujetos a regulación.

Por su parte, los precios regulados aumentaron 2,1%, impulsados principalmente por las actualizaciones de las cuotas de educación formal y medicina prepaga. También incidieron los ajustes en las tarifas residenciales de agua, gas y electricidad, junto con los incrementos en los boletos de subte y colectivo urbano.

A su vez, los precios estacionales aumentaron 2,3% durante septiembre, principalmente por las subas de las verduras y las prendas de vestir. En sentido contrario, las caídas en las tarifas de alojamiento en hoteles contribuyeron a moderar la variación de esta categoría.

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