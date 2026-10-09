El nuevo mapa del mercado automotor: qué marcas ganaron y cuáles perdieron con la apertura de las importaciones

El 32% de los autos que se venden en Argentina son nacionales y el 43% son importados de Brasil por las propias automotrices regionales. (Chinatopix vía AP, Archivo)

Guardar

En los pasillos de las automotrices argentinas y de algunos sectores del Gobierno todavía resuena el eco de las declaraciones de Herlander Zola, presidente de Stellantis Sudamérica, realizadas a medios especializados brasileños el pasado martes en Sao Paulo, en los que puso en duda la continuidad de la operación industrial de la automotriz en Argentina si no cambian las condiciones de competitividad.

Una de las frases más resonantes del ejecutivo brasileño fue la que señala la raíz de los problemas que enfrentan las plantas de Palomar y Ferreyra en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, respectivamente.

PUBLICIDAD

“El libre mercado en Argentina nos ha dejado fuera de juego, y cualquier cosa puede pasar. Podríamos cerrar una o ambas fábricas, o podríamos mantenerlas. Pero el costo de producción es muy alto allí; el costo de la mano de obra, por ejemplo, duplica el de Brasil. Además, la cadena de suministro es corta; la mayoría de las piezas provienen de Brasil”, explicó Zola, sin contemplar que la mayoría de los autos importados de Argentina también vienen de Brasil y los comercializan las propias automotrices locales.

Por ese motivo, lo que más “ruido” hizo de los dichos del ejecutivo brasileño fue que argumentara la caída de ventas en la apertura de las importaciones sin limitación, y que eso fue lo que le restó cuota de mercado a los productos de fabricación nacional, que en el caso de Stellantis son los Fiat Cronos y Titano, los Peugeot 208 y 2008 y la RAM Dakota.

PUBLICIDAD

El Fiat Cronos es un producto local de Stellantis que abastece el 45% de las ventas de Fiat en Argentina

Zola dijo que Peugeot en Argentina pasó del 9% del mercado al 5% en dos años, algo que no es tan correcto revisando los números, porque 2024, año en el que el Peugeot 208 fue el número 1 absoluto en ventas, cerró con un 9,5% de participación de la marca sobre el volumen total de ventas y hoy, el acumulado de nueve meses de 2026, muestra una cuota del 6,9%.

El problema es que, a la pérdida de las ventas domésticas, también se suma la caída de exportaciones a Brasil, que es aproximadamente de un 40% respecto a 2025. Por ese motivo, ambas bajas fueron las que motivaron a que Stellantis Argentina bajara la producción de Palomar a un turno para adecuar la fabricación de unidades a la demanda de ambos mercados, el local y el externo.

PUBLICIDAD

El mix de nacionales e importados

En 2022 y 2023, con casi el 70% de las ventas de autos 0 km de origen nacional, 15 de los 20 autos más vendidos eran producidos en plantas argentinas. Un año después, en 2024, con la apertura, pero especialmente con la eliminación de las SIRA que trababan el abastecimiento de unidades, incluso desde Brasil, esa relación pasó a ser de 11 sobre 20.

Cuando se eliminaron las SIRA, las primeras en importar fueron las propias automotrices locales, especialmente con vehículos procedentes de Brasil.

En 2025, cuando se normalizaron los plazos de pagos y se eliminó el Impuesto PAIS y la escala 1 de internos, la relación se mantuvo idéntica, en 11 nacionales sobre los 20 modelos más vendidos.

PUBLICIDAD

Hoy, con los cómputos cerrados de nueve meses de 2026, son 7 los autos nacionales entre los mismos 20 más vendidos del mercado argentino, pero ya no son solo brasileños los que llegaron a esas posiciones, sino que son hay 2 de procedencia China, y solo uno es de un importador, porque el otro es el Ford Territory.

Cuántos autos importa cada automotriz

Fiat vende actualmente en Argentina 9 modelos de los cuales solo 2 son argentinos (Cronos y Titano), 6 brasileños y uno europeo (Fiat 600 Hybrid). En lo que va del año la marca vendió 50.423 autos, de los cuales 17.802 son Cronos y 3.880 son Titano, lo que representa el 43% del total de ventas.

PUBLICIDAD

Peugeot, por su parte, vende 8 modelos en el mercado local, también con 2 nacionales, 208 y 2008. Los otros 6 son dos uruguayos y 4 europeos. Sin embargo, los modelos argentinos representan un mayor porcentaje que en Fiat. Sobre un total de 28.264 patentamientos en lo que va del año, 208 tuvo 15.214 y 2008 alcanzó los 8.667, lo que representan el 85% de las ventas.

El caso de Peugeot es particular en la industria automotriz argentina, porque abastece al mercado con el 85% de producción local.

La otra marca de Stellantis que produce en Argentina es RAM con la pickup Dakota que se fabrica en Córdoba con Titano. Es el único modelo nacional de los 4 del catálogo con uno brasileño (Rampage), uno Mexicano (RAM 2500) y uno norteamericano (RAM 1500). En total se vendieron este año 4.563 autos de los cuales el peso de Dakota equivale al 51%.

PUBLICIDAD

Toyota vende en Argentina 13 modelos, de los cuales se producen localmente solo 3, Hilux, SW4 y Hiace. Y de los restantes 10 son 4 brasileños y el resto provenientes de Japón. La proporción de autos más grande se reparte entre los autos regionales. Sobre un total de 61.102 autos vendidos este año, fueron 24.178 Hilux, 3.616 SW4 y 1.007 Hiace, lo que totaliza 28.801 vehículos, que equivalen al 49% del total de ventas.

Volkswagen tiene un esquema de mayoría de modelos brasileños, con solo Amarok producida en el país de los 10 autos que comercializa localmente. La proporción es de 1 modelo nacional, 6 brasileños y tres mexicanos. En total se patentaron 55.195 autos en 9 meses, con 12.730 Amarok que representan solo el 23% del total de las ventas, lo que implica que el 77% son autos importados.

PUBLICIDAD

Ford, por su parte, también produce solo un modelo en Argentina, la pickup Ranger, sobre 11 modelos en total, de los cuales traen 2 de México, uno de China (Territory), 2 de Tailandia, 1 de Uruguay y 4 de Estados Unidos. En lo que va del año se vendieron 40.401 autos en total, con Ranger y una cuota de 16.307 unidades que equivalen al 40%.

El ejemplo de la Ford Territory es el más elocuente, porque es un modelo chino que importa la propia automotriz local. (Ford Argentina)

Chevrolet también produce solo un modelo en Argentina, el Chevrolet Tracker, y tiene la mayoría de sus productos de origen brasileño. En total se venden 10 automóviles distintos, de los cuales 1 es argentino, 1 es Mexicano (Silverado) y 8 vienen de Brasil. Sobre un total de ventas de 35.634 unidades, Tracker se llevó 10.619 patentamientos, que representan el 30%.

PUBLICIDAD

Renault, mientras tanto, se quedó este año con Kangoo únicamente en Santa Isabel a la espera del inicio de producción de la nueva pickup Niagara que ocurrió esta semana. En total se comercializaron en Argentina 29.593 en 9 meses, entre otros 9 modelos que se ofrecen a los clientes. De esos 9 solo uno es argentino, dos son coreanos (Arkana y Koleos), uno es colombiano (Duster) y cinco son de origen brasileño. La proporción de Kangoo es del 20% con 5.809 vehículos patentados.

Como se puede apreciar, salvo Peugeot (y levemente RAM), el resto de las automotrices tienen una producción local que representa menos del 50% de sus ventas en Argentina y la mayoría de los vehículos que comercializan en el mercado son importados.