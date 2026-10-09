El Gobierno oficializó la aprobación en el RIGI de un proyecto petrolero en Vaca Muerta por USD 6.400 millones

El desarrollo se ubica cerca de Rincón de los Sauces. REUTERS/Agustin Marcarian/Foto de archivo

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El Gobierno oficializó hoy en el Boletín Oficial la incorporación de Los Toldos II Este, el proyecto de Tecpetrol, empresa petrolera del Grupo Techint, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, que se desarrollará en Vaca Muerta para impulsar la producción de petróleo no convencional, prevé una inversión de USD 6.400 millones y tiene como objetivo alcanzar los 70.000 barriles diarios.

El proyecto impulsará la generación de 3.100 empleos directos y otros 4.800 indirectos. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado la aprobación a través de su cuenta de X en agosto pasado: “El RIGI no solo acelerará el ritmo del desarrollo sino que además permitirá que se incrementen en aproximadamente un 40% los recursos a ser desarrollados en el área”.

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El desarrollo se ubica cerca de Rincón de los Sauces, en un área de 78 kilómetros cuadrados de la Cuenca Neuquina, y contempla obras de infraestructura para ampliar la capacidad productiva.

La primera etapa de Los Toldos II Este, prevista entre el 1 de noviembre de 2024 y el 28 de febrero de 2027, contempla una inversión de USD 1.635 millones. Los fondos estarán destinados al desarrollo de infraestructura y transporte, incluida una Planta Central de Procesamiento y la construcción de oleoductos y gasoductos. Además, se prevé la perforación de 16 pozos.

El proyecto impulsará la generación de 3.100 empleos directos y otros 4.800 indirectos

La segunda etapa se desarrollará entre el 1 de marzo de 2027 y el 30 de junio de 2029, con una inversión estimada en USD 1.268 millones. En este período, los trabajos se concentrarán en ampliar la capacidad de la planta de tratamiento para alcanzar una producción de 70.000 barriles diarios de petróleo y gas asociado, además de perforar otros 91 pozos. De alcanzar ese nivel, Los Toldos II se convertiría en uno de los polos petroleros de mayor escala dentro de Vaca Muerta.

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Por último, la tercera etapa comenzará el 1 de julio de 2029 y se extenderá hasta 2054. Con una inversión proyectada de USD 3.529 millones, esta fase prevé la perforación y terminación de los últimos 273 pozos, así como el desarrollo de las instalaciones necesarias para completar el aprovechamiento integral del campo.

Cabe mencionar que, según un informe del Ieral, Neuquén superaría en valor exportado a Córdoba el año próximo, a Santa Fe en 2028 y a Buenos Aires entre 2031 y 2032, gracias al aumento de la producción de petróleo no convencional, la ampliación de la infraestructura de transporte y la futura exportación de gas natural licuado (GNL). Hacia 2035, las exportaciones de la jurisdicción patagónica alcanzarían cerca de 37.000 millones de dólares.

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Además, en el marco del RIGI también, recientemente la empresa Pluspetrol obtuvo la aprobación para desarrollar un proyecto de 12.400 millones de dólares en Vaca Muerta. La iniciativa denominada Bajo del Choique-La Invernada busca acelerar la extracción de hidrocarburos durante los próximos 25 años. El plan de infraestructura contempla la instalación de cuatro plantas de procesamiento y la perforación de más de 620 pozos en Neuquén.

Neuquén superaría en valor exportado a Córdoba el año próximo, a Santa Fe en 2028 y a Buenos Aires entre 2031 y 2032

Durante su segunda etapa, la producción superará los 100.000 barriles diarios de petróleo y doce millones de metros cúbicos diarios de gas.

El desarrollo generará más de 2.350 puestos de trabajo directos y alrededor de 4.640 empleos indirectos. Asimismo, el volumen de exportación tendrá la capacidad de generar 2.200 millones de dólares anuales en divisas.

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Los nuevos proyectos en el RIGI

Durante la Argentina Week en París, la empresa francesa TotalEnergies presentó una cartera de proyectos por cerca de USD 10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en Argentina.

En Neuquén puntualmente, TotalEnergies prevé incrementar su producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con un desarrollo petrolero en San Roque, dentro de Vaca Muerta. Este último proyecto contempla una inversión potencial de alrededor de USD 5.000 millones.

Por su parte, Pan American Energy (PAE), la petrolera de la familia Bulgheroni, anunció el primer proyecto de hidrocarburos convencionales enmarcado en el RIGI, con una inversión de unos USD 1.200 millones. Se trata de una iniciativa destinada a una cuenca madura, cuyo objetivo es incrementar la producción de petróleo y gas convencional en Cerro Dragón, Chubut.

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