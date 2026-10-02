Economía

Anuncio en Argentina Week París: el Gobierno le aprobó un RIGI por USD 12.400 millones a una petrolera argentina

Pluspetrol hará cuatro plantas de procesamiento, ductos para evacuar la producción y más de 620 pozos horizontales en Vaca Muerta, en Neuquén. La empresa energética provincial también es parte del proyecto

Swap de activos de YPF con Pluspetrol
La primera etapa del proyecto prevé alcanzar 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos diarios de gas
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La petrolera argentina Pluspetrol obtuvo la aprobación de un RIGI para desarrollar Bajo del Choique-La Invernada, un proyecto de USD 12.400 millones que busca acelerar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta durante los próximos 25 años. La empresa energética provincial, Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), participa con el 10% de proyecto.

En anuncio se hizo en la Embajada Argentina en París. En 2024, Pluspetrol compró los activos argentinos de la estadounidense ExxonMobil: pagó uno USD 1.700 millones.

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El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones autorizó la incorporación de la iniciativa, que contempla cuatro plantas de procesamiento, ductos para evacuar la producción y más de 620 pozos horizontales en del Neuquén.

La primera etapa prevé alcanzar 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos diarios de gas. En su punto máximo, la segunda fase superaría los 100.000 barriles diarios y llegaría a 12 millones de metros cúbicos de gas por día.

Cuatro plantas y más de 620 pozos para ampliar la producción

Las instalaciones estarán distribuidas en distintas zonas del yacimiento Bajo del Choique-La Invernada. Pluspetrol utilizará tres equipos de perforación dedicados y prevé perforar un promedio de 41 pozos por año.

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El plan proyecta una aceleración del 34% en la producción respecto del volumen que se obtendría durante el mismo período sin estas inversiones. La empresa busca multiplicar su actividad en el bloque y consolidarse entre los principales productores de petróleo y gas del país.

Julián Escuder, country manager de Pluspetrol Argentina, sostuvo que el régimen ofrece condiciones para realizar desembolsos de largo plazo en los yacimientos no convencionales: “El RIGI constituye una herramienta fundamental para darle previsibilidad de largo plazo a las inversiones que, como las requeridas en yacimientos no convencionales, resultan intensivas en capital y necesitan reglas claras y estables en el tiempo”.

Pluspetrol RIGI París
Santiago Bausili, Daniel González, Luis Caputo, Rolando Figueroa y Julián Escuder

“El régimen permite acelerar desarrollos, asimilando las condiciones económicas a las de otros países, incrementando la resiliencia y competitividad de Vaca Muerta en el escenario internacional”, añadió Escuder. También consideró positivo que Argentina haya avanzado “en un marco que fortalezca la seguridad jurídica y genere mejores condiciones para transformar el potencial de sus recursos en inversión, producción, empleo y exportaciones sostenidas en el tiempo”.

Empleo, proveedores y exportaciones desde el norte neuquino

El desarrollo generaría más de 2.350 puestos de trabajo directos y alrededor de 4.640 empleos indirectos adicionales. Las operaciones se concentran en el área de Rincón de los Sauces y la región norte de la provincia del Neuquén, donde el proyecto prevé impacto sobre la comunidad y la cadena de valor local.

La ejecución requeriría un promedio de 200 proveedores directos y 900 contrataciones indirectas. A partir de 2028, ese volumen podría aumentar 10% con la incorporación de más equipos de perforación.

Julián Escuder Pluspetrol
Julián Escuder

La producción total estimada asciende a 794 millones de barriles equivalentes de crudo y gas para exportación. El volumen tendría capacidad para generar USD 2.200 millones anuales en divisas.

Escuder destacó la participación de la provincia en la operación: “Valoramos el rol de la Provincia del Neuquén como un articulador clave para fortalecer el desarrollo y operación en el territorio”. Según el ejecutivo, su aporte a la gestión permite facilitar inversiones y acompañar el crecimiento de los activos para que Vaca Muerta genere valor para la provincia y el país.

Como se detalló, Pluspetrol se quedó con la áreas petroleras que ExxonMobil tenía en el sur argentino.

En ese momento, la petrolera compró el 70% de ExxonMobil Exploration Argentina, una operación valuada en más de USD 1.700 millones que contempló siete áreas de Vaca Muerta y puso fin a la presencia de la petrolera estadounidense en la industria argentina. Qatar Energy conservó el 30% restante.

La transacción había comenzado a negociarse un año antes e incluyó activos con reservas probadas de shale oil, petróleo extraído de formaciones geológicas de baja permeabilidad. Entre ellos sobresale Bajo del Choique, identificado por su potencial para el desarrollo de recursos no convencionales.

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