Economía

La francesa TotalEnergies anunció inversiones en Argentina por cerca de USD 10.000 millones

El CEO de la compañía dio a conocer la intención de llevar adelante nuevos proyectos en el país en el marco de la Argentina Week en París

El presidente de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, expone desde un podio en el evento Argentina Week Paris sobre inversiones y proyectos del sector energético en Argentina.

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La empresa francesa TotalEnergies presentó una cartera de proyectos por cerca de USD 10.000 millones para ampliar su producción de gas y petróleo en Argentina, con iniciativas tanto en Vaca Muerta como en el segmento costa afuera. El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, durante su participación en Argentina Week París.

Antes de su exposición, Pouyanné mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei, a quien adelantó los principales anuncios. Durante ese encuentro, ambos acordaron denominar Alberdi al nuevo desarrollo offshore que la empresa proyecta en Tierra del Fuego, en homenaje a Juan Bautista Alberdi. La iniciativa contempla una inversión de USD 1.500 millones.

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En Neuquén, TotalEnergies prevé incrementar su producción de gas en Aguada Pichana y avanzar con un desarrollo petrolero en San Roque, dentro de Vaca Muerta. Este último proyecto contempla una inversión potencial de alrededor de USD 5.000 millones. Durante su exposición, Pouyanné solicitó además el acompañamiento del gobernador de Neuquén para avanzar con esa iniciativa.

El ejecutivo señaló que hubo dos cambios que resultaron centrales para las decisiones de inversión de una compañía global: la posibilidad de girar dividendos al exterior y los beneficios contemplados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según recordó, había planteado ambas condiciones a Milei durante su primer encuentro, en Buenos Aires, en 2024.

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Para Pouyanné, las reformas introducidas por el Gobierno modificaron las condiciones para evaluar nuevas inversiones en el país. En ese sentido, sostuvo ante empresarios franceses que la continuidad de las reglas resulta relevante para avanzar con proyectos de largo plazo.

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Pouyanné aseguró: “La Argentina posee un talento y unos recursos extraordinarios. Y me alegra poder contribuir hoy a que sean aún más conocidos. TotalEnergies opera en Argentina desde hace casi 50 años, un período durante el cual el país demostró repetidamente su capacidad para superar desafíos —es una manera bastante diplomática de decirlo— y reinventarse. Estuvimos allí durante los buenos momentos y también durante los más difíciles. Y también debo reconocer que, en algunas ocasiones, la situación me puso un poco nervioso”.

“Desarrollé una profunda admiración por la resiliencia y el espíritu creativo de los argentinos. Por eso, además, hay muchos argentinos exitosos dentro de nuestra compañía, TotalEnergies”, dijo el ejecutivo.

Sobre la producción de gas de la compañía en el país, Pouyanné destacó: “Hoy somos el principal productor de gas natural de Argentina y producimos casi el 25% del gas natural destinado al mercado interno. De hecho, gracias a nuestra producción, nuestros colegas pudieron desarrollar algunos proyectos de exportación”.

El ejecutivo también repasó el desarrollo de TotalEnergies en Neuquén y señaló: “En Neuquén fuimos de los primeros en realizar pozos de shale gas con multifractura, en 2012, y hoy continuamos desarrollando nuestra producción. Durante los últimos diez años hemos llevado adelante distintos proyectos e invertido casi USD 6.000 millones”.

Sobre el incremento previsto para la producción de gas, explicó: “No solo queremos mantener la producción, sino aumentarla hasta alcanzar 16 millones de metros cúbicos por día”.

Pouyanné también se refirió al potencial de Vaca Muerta para la producción de petróleo: “Las noticias de 2025 y 2026 son buenas para el mundo y, en primer lugar, para Argentina: ahora no solo podemos producir shale gas en Neuquén, sino también shale oil. Entiendo que la producción está llegando a casi 500.000 barriles por día”.

En relación con el proyecto de San Roque, detalló: “Allí podríamos producir hasta 60.000 barriles por día, lo que representaría una inversión importante, de USD 5.000 millones”.

El CEO de TotalEnergies remarcó además que las condiciones para invertir dependen de la previsibilidad de las reglas: “Todos estos son proyectos son posibles porque, como dicen algunos de mis colegas, se trata de previsibilidad, visibilidad y de mantener estas políticas. Eso es, por supuesto, sumamente importante para el país”.

En ese sentido, planteó: “Hemos estado arriba y abajo, así que espero —como le dije al presidente— que ahora estemos en la subida. Antes había un poco de humo o estaba oscuro. Ahora hay una luz. Tenemos que mantener esa luz juntos”.

Finalmente, al referirse a las oportunidades de inversión en el país, Pouyanné afirmó ante sus colegas franceses presentes en la sala: “¿Podemos invertir en Argentina? Sí, podemos. Ustedes pueden hacerlo. Tienen que ser resilientes, como en cualquier país. Pero, al final, es un país con muchas oportunidades”.

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