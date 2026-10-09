Economía

El BCRA aceleró las compras de dólares y acumula casi USD 15.000 millones en 2026

La autoridad monetaria sumó USD 69 millones este viernes y cerró la semana con adquisiciones por USD 212 millones

Vista de la fachada renovada del Banco Central de Argentina
El Banco Central hilvanó diez jornadas consecutivas con compras de divisas. (Foto: Reuters)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió este viernes USD 69 millones en el mercado cambiario y acumula más de USD 340 en el transcurso de octubre. En las últimas jornadas, aceleró el ritmo de compras y desde el equipo económico no descartan cerrar el año con 20.000 millones de dólares.

Desde el comienzo de la fase cuatro del programa monetario, la autoridad monetaria reunió 14.909 millones de dólares. La cifra ya excede la meta anual de USD 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cerró la semana con adquisiciones por 212 millones de dólares.

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A lo largo del año, la dinámica compradora evidenció una desaceleración. Las menores intervenciones se explicaron, en parte, por la estacionalidad propia del Mercado Libre de Cambios (MLC). Es que en julio llega a su fin las liquidación de la cosecha del agro.

Sin embargo, también se sumaron los flujos de los dólares del sector energético y minero, así como el ingreso de las divisas de las colocaciones de deuda en el exterior por parte de empresas y provincias. Ese combo permitió al Central ir sumando reservas en casi todas las jornadas de los últimos dos meses.

En septiembre, el BCRA incorporó USD 473 millones, la cifra mensual más baja de 2026. El registro quedó por debajo de los USD 768 millones de agosto y de los USD 2.162 millones de julio. En junio, las adquisiciones habían alcanzado USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones; y en enero, USD 1.158 millones.

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En octubre, el organismo comandado por Santiago Bausili sumó USD 341 millones, más del 70% del monto adquirido en el mes previo. La cifra del décimo mes se traduce en un ritmo diario de USD 48 millones, más del doble de los USD 21,5 millones registrados el mes previo.

A propósito de las reservas internacionales brutas, experimentaron un salto diario de USD 380 millones y cerraron la semana en 49.701 millones de dólares.

Un informe de Analytica señaló que se mantiene la distancia entre las divisas adquiridas por el Banco Central y el incremento efectivo de las reservas internacionales. La diferencia responde a los movimientos del Tesoro, los pagos vinculados al Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) y las operaciones de pase —repo— realizadas con bancos.

La entidad monetaria compró más de USD 14.700 millones en el mercado de cambios desde el inicio del año, sin incluir las operaciones de la última semana. No obstante, la firma de análisis macroeconómico calculó que las reservas netas aumentaron USD 8.760 millones desde el 2 de enero.

Para arribar a esa estimación, la consultora restó los vencimientos abonados de Bopreal, sumó las operaciones de repo con entidades financieras y contempló las intervenciones del Tesoro que afectaron el nivel de reservas.

En ese sentido, el uso neto de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) ascendió a USD 6.658 millones, tras deducir las operaciones efectuadas con el Central. Ese flujo explica parte de la brecha entre las compras brutas de divisas de la autoridad monetaria y la variación consolidada de las reservas.

El dólar operó estable

El mercado mayorista registró operaciones por USD 655,5 millones en el segmento de contado, un volumen superior al de las ruedas previas. El dólar mayorista avanzó $1,50, equivalente a 0,1%, hasta los 1.517 pesos.

A pesar de esa suba diaria, completó su segunda semana consecutiva con baja, en una dinámica favorecida por la apreciación del real brasileño, moneda del principal socio comercial de la Argentina.

El BCRA estableció el techo de las bandas cambiarias en 1.928,82 pesos. De ese modo, el tipo de cambio oficial quedó $311,82, o 27,1%, por debajo del extremo superior del esquema de flotación administrada.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar al público cedió $5, un 0,3%, y cerró a $1.535 para la venta. El retroceso cortó cinco jornadas consecutivas sin cambios y llevó nuevamente a la cotización minorista a su menor valor desde el 23 de septiembre.

A su vez, el dólar blue se mantuvo en 1.540 pesos. En el balance semanal, acumuló una caída de $20, equivalente a 1,3 por ciento.

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