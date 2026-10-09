Economía

El dólar cerró la semana con una leve baja, impulsado por el fortalecimiento del real brasileño

La divisa mayorista quedó negociada a $1.517. Al público cedió a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 23 de septiembre. La baja del dólar en Brasil quita presión devaluatoria al peso argentino

Impuesto PAIS. Pesos y dólares.
El dólar bajó por segunda semana seguida.
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Con un monto de operaciones más elevado que en las anteriores ruedas, por USD 655,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista operó con suba marginal de 1,50 peso o 0,1%, a 1.517 pesos, aunque redondeó una la segunda semana en baja, tendencia a la que contribuyó la apreciación del real de Brasil, el principal socio comercial de Argentina.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 3 pesos, algo menos que los 5,50 pesos de caída registrada en la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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“En el mercado cambiario, el dólar mayorista viene acompañando tímidamente la apreciación del real brasileño y se ubica cerca de los $1.515. La moderación del movimiento no preocupa a los operadores; por el contrario, resulta favorable tras la fuerte apreciación acumulada”, afirmó el economista Gustavo Ber.

“La expectativa es que el BCRA aproveche las ventanas de mayor oferta para acelerar la compra de divisas, fortalecer las reservas y disponer de recursos para gestionar una eventual volatilidad cambiaria o afrontar pagos de deuda en dólares en 2027, si fuera necesario dicho mecanismo”, continuó Ber.

El real brasileño subió 4,6% respecto del dólar norteamericano durante la última semana, después de las elecciones presidenciales. La divisa de EEUU cedió desde los 5,22 reales del viernes pasado a los 4,99 reales.

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El BCRA fijó el techo de su régimen de bandas cambiarias en los 1.928,82 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 311,82 pesos o 27,1% del límite máximo para la flotación administrada.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.535 para la venta en el Banco Nación, para interrumpir una serie de cinco ruedas seguidas sin variantes. Así, el dólar minorista regresó a su precio más bajo desde el 23 de septiembre.

El dólar blue, en tanto, negoció sin variantes, a 1.540 pesos. A lo largo de la última semana descontó 20 pesos o 1,3 por ciento.

“La divisa muestra estabilidad a pesar de la firmeza del billete a nivel global. Paralelamente, el mercado corrigió hacia abajo sus previsiones. El último informe del Banco Central reveló un recorte en las expectativas cambiarias. Los analistas proyectan un dólar oficial de $1.614 para fin de año. La nueva previsión se ubica $15,3 por debajo de la encuesta previa. El ajuste representa una suba estimada del 6,4% frente a los valores actuales”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El Banco Central busca revertir la modesta cosecha de divisas registrada en septiembre, mes en el que solo logró sumar USD473 millones a sus arcas. Con el arranque del cuarto trimestre, la autoridad monetaria incrementó el ritmo diario de intervención”, acotó Morales.

“El dólar se mantiene estable en un contexto internacional duro, que lleva a las tasas largas de Treasuries de EEUU a niveles no vistos en mas de 20 años, poniendo viento de frente a la renta fija en dólares”, comentó Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.

“La falta de mejora en la demanda de pesos encuentra su contracara en la compra de dólares. Los datos recientes son contundentes: las compras netas de billetes y divisas por parte del sector privado rozaron los USD 2.700 millones en agosto”. Aunque el guarismo muestra una modesta desaceleración frente al mes anterior, continúa en niveles significativamente altos", observó Maximiliano Gutiérrez, responsable sección Monetaria-Cambiaria de la Fundación Mediterránea.

“En un escenario de desaceleración inflacionaria y con una depreciación del tipo de cambio por debajo de la dinámica de precios, el sostenido flujo hacia la divisa responde fundamentalmente a una reconfiguración de portafolios”, explicó Gutiérrez.

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