Marcela Kloosterboer recordó el día que casi hace una escena hot con Pedro Alfonso: la reacción de Paula Chaves

Marcela Kloosterboer contó que estuvo a punto de filmar una escena íntima con Pedro Alfonso (Video: Vuelta y Media, Urbana Play)

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Marcela Kloosterboer contó en el ciclo radial Vuelta y Media (Urbana Play) que, en una etapa anterior de su carrera, estuvo cerca de filmar una escena cargada de contenido sexual junto a Pedro Alfonso, esposo de su amiga Paula Chaves. La actriz compartió la anécdota durante una charla distendida con el conductor Sebastián Wainraich, en la que también repasó el vínculo que mantiene con la pareja desde hace años.

Según relató Kloosterboer, la propuesta surgió en el marco de un proyecto de ficción que finalmente no se concretó. “Teníamos que hacer con Pedro como una escena medio de sexo, de besos, qué sé yo”, explicó la actriz, al describir el carácter del papel que les habían ofrecido a ambos. Consultada sobre cómo manejó esa situación con sus vínculos cercanos, la actriz detalló que decidió hablarlo primero con su marido, Fernando Sieling, antes de avanzar con el proyecto.

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“Yo lo hablé primero con Fer, le digo: che, ¿qué te parece esto? Me dijo: no, todo bien, es laburo”, recordó Kloosterboer sobre la reacción de su pareja ante la propuesta. Luego, según contó, consultó directamente a Paula Chaves por la escena que debía compartir con su esposo. “Le aviso a Pau, le digo: ‘Che, mirá, tengo esto, ¿a vos qué te parece?’ ‘Sí, negra, obvio’”, relató, al describir la respuesta inmediata y sin reparos de su amiga.

Paula Chaves aceptó de inmediato la posibilidad de que su amiga compartiera la escena con su esposo

El último en enterarse de la propuesta fue el propio Pedro Alfonso, algo que generó risas entre los presentes en el estudio radial. “Lo llamo a Pedro, le digo: che, Pepe, ¿qué te parece? Me dice: ‘Ah, me encanta que soy el último que se entera’”, relató Marcela, en referencia al reclamo con humor que hizo el actor al descubrir que había sido consultado en último lugar.

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Durante la misma charla, Chaves remarcó que entre ella y Alfonso ya existía un antecedente de besos en Las Estrellas, ficción que compartieron en el pasado, aunque aclaró que aquella escena distaba en intensidad de la que proponía el nuevo proyecto con Kloosterboer. “No, esto era mucho más hot”, aclaró la actriz sobre la diferencia entre ambas situaciones, lo que generó sorpresa en el estudio.

La confianza entre las dos actrices también quedó reflejada cuando Wainraich recordó una entrevista previa de Chaves en la misma radio, en la que había sido consultada sobre qué colega elegiría para reemplazarla en una escena de besos con su marido. Según repasó el conductor, la respuesta de Chaves en aquella oportunidad había sido justamente el nombre de Kloosterboer. “Me nombraste a mí”, explicó la actriz al escuchar el dato, a lo que Chaves respondió con humor: “Ah, menos mal”.

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Paula Chaves diferenció la intensidad del proyecto respecto de la escena que Alfonso realizó en Las Estrellas

La conductora remarcó además que confía plenamente en su esposo y que situaciones de este tipo no afectan su vínculo de pareja. “Primero, confío en mi marido, y segundo, no me mueve un pelo”, explicó Chaves, al ser consultada sobre los eventuales celos que podría generarle una escena de ese tipo entre Alfonso y otra actriz.

Durante la entrevista, ambas se refirieron también a la dinámica cotidiana que mantienen como familias, dado que Sieling es el único de los cuatro integrantes de ese círculo cercano que no se dedica a la actuación. Kloosterboer explicó que, al vivir todos en la zona norte del Gran Buenos Aires, es habitual que coordinen traslados conjuntos para distintos compromisos laborales, incluso en medio de discusiones de pareja. “‘¿A qué hora vamos?’ ‘No sé, preguntale a Pedro que estoy peleada’”, ejemplificó la actriz, entre risas, sobre la dinámica que suelen tener en esas ocasiones.

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Paula Chaves definió a Kloosterboer como una de las amistades que más conoce sobre su vida actual y su pasado, mientras que la columnista Julieta Pink, presente en el estudio, cerró la charla con una reflexión sobre el vínculo entre ambas. “Se ve una amistad muy sólida, con mucha estructura para ser una amistad tan nueva”, señaló al remarcar que las relaciones forjadas después de los 30 años suelen adquirir mayor profundidad.