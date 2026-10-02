Guatemala

Guatemala lanza su primer documento de identidad oficial para menores de edad, con estándares biométricos internacionales

El Registro Nacional de las Personas pone en marcha una credencial de identificación para ciudadanos de cero a diecisiete años, con cobertura gratuita en sus 340 oficinas registrales y en sedes consulares en el exterior

Ilustración de una persona frente a un ordenador, una cámara sobre un trípode, un escáner HP y dos personas sentadas al otro lado.
El Registro Nacional de las Personas oficializó en Guatemala la implementación del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Registro Nacional de las Personas (RENAP) oficializó este 1 de octubre en Guatemala la implementación de un nuevo sistema de identificación oficial destinado a la infancia y adolescencia mediante la entrega del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad (DPIME).

El anuncio, encabezado por el director de la institución, Rodolfo Arriaga, coincide con la conmemoración del Día del Niño y habilita la cobertura para la población comprendida de cero a 17 años, tanto para guatemaltecos como para extranjeros domiciliados en el territorio nacional.

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Esta credencial física, fabricada en policarbonato y con formato vertical, incorpora el Código Único de Identificación (CUI) de 13 dígitos, fotografía, datos biográficos y registro biométrico. Además, los datos impresos cuentan con etiquetas en idioma español y su correspondiente traducción al inglés.

Para garantizar la autenticidad y resguardo de la información personal, la tarjeta integra un código QR en el reverso y estándares internacionales de seguridad fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y normativas ISO.

El Registro Nacional de las Personas oficializó en Guatemala la implementación del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad.
El nuevo documento de identificación abarca a la población de cero a 17 años, incluidos extranjeros domiciliados en el país. (Renap)

El documento tendrá dos versiones según el rango de edad

La normativa aprobada por el RENAP establece una diferenciación visual de la tarjeta según la franja etaria del beneficiario. Los niños de cero a siete años recibirán una versión en color dorado, cuya validez concluye un día antes de cumplir los ocho años.

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En ese momento, los padres o tutores deberán gestionar la renovación para obtener el formato plateado, diseñado para la etapa de los ocho a los 17 años.

Esta segunda credencial caducará un día antes de que el usuario alcance la mayoría de edad y quede habilitado para solicitar el DPI para menores en su versión de adultos.

En el reverso del plástico, el código QR escaneable contiene información complementaria vinculada a la protección de la niñez.

El Registro Nacional de las Personas oficializó en Guatemala la implementación del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad.
La tarjeta de policarbonato incorpora el Código Único de Identificación de 13 dígitos y estándares internacionales de la OACI. (Renap)

Este apartado despliega los datos de identificación de los adultos responsables del cuidado del menor de edad, lo que facilita la verificación institucional de la representación legal ante controles o emergencias.

El trámite inicial será gratuito en todo el país y el extranjero

Las autoridades confirmaron que la gestión de la credencial se ofrecerá de forma totalmente gratuita en su primera emisión.

En caso de deterioro, robo o extravío, los costos de reposición o renovación serán normados por la entidad registral. Las solicitudes pueden gestionarse en las 340 oficinas registrales del país y en sedes consulares en el exterior, estas últimas en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para atender a la comunidad migrante.

El proceso requiere la presencia física del menor de edad, a quien debe acompañar al menos uno de los padres o el representante legal debidamente acreditado.

El Registro Nacional de las Personas oficializó en Guatemala la implementación del Documento Personal de Identificación para Menores de Edad.
El RENAP diseñó una tarjeta dorada para niños de cero a siete años y una versión plateada para la franja de ocho a 17 años. (Renap)

Según el estado civil de los progenitores, si están casados o en unión de hecho bastará la comparecencia de uno de ellos; si son solteros, deberán acudir ambos si reconocieron al hijo, o solo la madre si consta únicamente su filiación.

Todos los adultos acompañantes deben presentar su documento de identidad vigente al momento del trámite.

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