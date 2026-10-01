Economía

Clima menos tenso y algunas dudas: Milei se reunió con los gobernadores en París y les agradeció por acompañarlo

El encuentro privados tuvo lugar en un salón de la OCDE. Los mandatarios provinciales aseguraron que se sintieron mucho mejor tratados que en Nueva York

Milei - Gobernadores / Argentina week Paris
Milei y los gobernadores en la OCDE
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Desde París, Francia - Hubo mucho mejor clima que en Nueva York, coincidieron los gobernadores argentinos que viajaron a esta ciudad a la segunda edición del Argentina Week. No hablaban del clima otoñal de esta ciudad, claro. En marzo, en Estados Unidos, hacía frío y llovía, pero el contexto adverso también lo sintieron de parte del presidente Javier Milei. Se sintieron algo destratados.

Pero los tiempos parecen haber cambiado y el presidente Milei les agradeció, en público y enfáticamente en privado, que lo hayan acompañado a transmitir la idea de que Argentina es un buen destino para las inversiones europeas. “El jefe de Estado hizo referencia a la situación económica y repasó las principales variables e indicadores, en un clima de camaradería y cercanía con los mandatarios provinciales”, destacó un comunicado oficial. La reunión se hizo en una sala privada en el centro de convenciones de la OCDE, donde se realiza la primera jornada del evento. Duró media hora. Según fuentes del gobierno nacional, el Presidente centró su discurso en el agradecimiento. Se habló de algunos temas macro y de “la importancia de trabajar juntos más allá de algún matiz o diferencia puntual”.

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“El norte es el mismo para todos los que estaban ahí y la gran mayoría de los argentinos: el 70% no quiere volver atrás”, destacó la fuente oficial.

Milei - Gobernadores / Argentina week Paris
La reunión duró media hora y se habló de economía

Participaron del encuentro Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Macri (CABA) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Milei estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

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¿Es “buena onda” verdadera, hubo cambio de postura, o es una suerte de acting de cara a las presidenciales y a diversos apoyos que el Gobierno buscará conseguir en el Congreso? ¿Está Santilli detrás del cambio de rumbo? Todo eso y más se preguntan los gobernadores.

“Hubo un cambio evidente de actitud y en el vínculo. Nos dijo que, más allá de las dificultades del momento, consolidar este camino es lo que traerá prosperidad a la Argentina. Ve nuestra presencia más que como un apoyo electoral, como un apoyo al rumbo”, destacó un mandatario que pidió reserva de nombre.

Subiendo las escaleras para ir a comer al Château de la Muette de la OCDE, Frigerio, de Entre Ríos, aseguró: “Fue una reunión cálida, amable. Agradeció porque entiende que es algo bien visto por algunos inversores que tienen dudas sobre la sustentabilidad política de este cambio de rumbo, más que de temas puntuales de la macro”.

Orrego, de San Juan, destacó como muy significativa la mención explícita que hizo el presidente Milei en su discurso. “Puso a San Juan como ejemplo de generación de confianza para invertir en Argentina, al resaltar las inversiones mineras y la reciente colocación por parte de la provincia de un bono por USD 600 millones para infraestructura. Esto refuerza el posicionamiento internacional que lleva a que San Juan lidere las solicitudes de RIGI en minería con proyectos por más de USD 33.000 millones”.

Varios coincidieron en la charla informal, que más allá de la fortaleza que el Gobierno muestra en sus discursos hay cierta debilidad, malhumor extendido en la sociedad y malos datos de encuestas, incluso en lugares en los que Milei medía siempre mejor, como Córdoba y Mendoza, algo que no pasaba el año pasado. “Está algo más vulnerable y se nota”, dijo otro gobernador.

“Fue una charla privada muy positiva y reiteró con detalle el agradecimiento que ya había hecho en su discurso. Y señaló a algunas provincias que ayudaron con leyes importantes”, destacó Alfredo Cornejo, de Mendoza.

“Dijo que si el año que viene las cosas salen bien, no vamos a parar de crecer. Ahora nos necesita y hay que ser más simpático. Quizás sea un cambio de estrategia: buscan poner de un lado al kirchnerismo a los ‘buenos’ del otro”, dijo otro gobernador, saladito caliente en mano.

“El mensaje del Presidente y su actitud de hablar a los empresarios y a nosotros habla del buen vínculo entre nación, provincias y sector privado. Queremos un país serio, previsible, serio y que cumple sus reglas, y eso se vino a mostrar. Creo que quedó claro”, cerró Weretilneck, de Río Negro.

En privado, los gobernadores “rosquean” para ver qué postura toman con las PASO, si las mantienen o buscan sacarlas. Y ahí hay posturas para casi todos los gustos.

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