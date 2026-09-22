Los salarios registrados aumentaron 2,5% en julio y le ganaron a la inflación por segundo mes consecutivo

Los salarios formales hilvanaron dos meses consecutivos con subas por encima de la inflación. (Reuters)

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Los salarios registrados experimentaron un aumento de 2,5% en julio de 2026 en comparación con el mes anterior. De esta manera, los sueldos formales se ubicaron por encima de la inflación, que fue de 2,1% en el sexto mes del año, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Se trata de la tercera vez en el año que los ingresos de los empleados que están formalizados en el sistema le ganan al Índice de Precios al Consumidor (IPC); la primera vez había sido en abril, cuando los ingresos avanzaron 3,5% y la inflación fue del 2,6 por ciento. La segunda tuvo lugar en junio, con un alza de 2,4% frente a una dinámica de precios de 1,9 por ciento.

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Dentro de ese resultado general, el comportamiento de los trabajadores del sector privado registrado tuvo su propia dinámica. Según los datos del Indec, los sueldos de los empleados privados en blanco aumentaron 2,3% en julio respecto de junio, un registro que también quedó por encima del 2,1% que marcó la inflación ese mes.

Sin embargo, el acumulado del año sigue arrojando valores negativos para los asalariados formales del sector privado. Según el Indec, sus ingresos se ajustaron 17% entre enero y julio, contra un avance del IPC del 19,3% en ese período. El recorrido mensual muestra una serie con altibajos. En enero, los salarios privados registrados subieron 2,1%; en febrero, 1,6%; en marzo, 2,1%; en abril se dio un salto de 4,0%; en mayo la suba fue de 2,0%; en junio, de 1,9%, y en julio volvió a acelerarse hasta el 2,3 por ciento.

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En los primeros siete meses del 2026, los salarios del sector privado formal aumentaron 17%, pero perdieron contra la inflación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mirar la variación interanual, se observa que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló un incremento de 29,7% entre julio de 2025 y julio de 2026. Se trata del mayor registro interanual del año para esta categoría, apenas por encima del 29,6% que había marcado en junio y del 29,3% de abril y mayo. No obstante, la diferencia sigue siendo negativa para los trabajadores, dado que la inflación anual de julio fue de 33,8%, es decir 4,1 puntos por encima de los ajustes salariales de ese sector.

En síntesis, los sueldos de los trabajadores del sector privado registrado mejoraron en julio respecto a junio, pero siguen perdiendo la carrera contra los precios en el mediano y largo plazo. De hecho, desde Estudios Económicos de Banco Provincia explicaron que, pese que los salarios privados registrados crecieron 0,2% en julio en términos reales en julio, según los datos oficiales están 3,4% por debajo de noviembre 2023. Además, están también 6,6% por debajo del promedio 2020-2023 y 21,3% por debajo del promedio 2012-2015.

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Es importante aclarar que dentro del sector privado coexisten múltiples actividades económicas y cada una tiene sus propios acuerdos salariales. El propio Indec aclara que el promedio general puede esconder diferencias significativas entre distintos rubros. Los datos oficiales más recientes dan cuenta de esta situación. La Secretaría de Trabajo informó que en el último año hubo algunos sectores lograron mejoras del poder adquisitivo por encima del 2%, como fue el caso de los camioneros y los trabajadores de la construcción, mientras que otros se desplomaron más de un 10%, como el comercio, los metalúrgicos y los textiles.

Qué pasó en el sector público

La otra división del empleo formal, la parte pública, mostró una dinámica diferente. De acuerdo con el Indec, los sueldos de los trabajadores estatales crecieron 3% mensual en julio, con lo que superaron por 0,9 puntos porcentuales a la inflación del mes. Aún se mantiene en desventaja en la variación interanual (31% de ajuste contra 33,8% del IPC), pero están ganando la carrera contra los precios en el acumulado de los primeros siete meses del año. En concreto, los salarios del sector público se ajustaron 21,1% entre enero y julio, contra la mencionada inflación del 19,3 por ciento.

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Los trabajadores del sector público que dependen del Estado nacional, tuvieron un incremento salarial promedio del 3,9% en julio.

Ahora bien, si se hace una distinción entre el sector público nacional y el provincial, las diferencias son notorias. Los trabajadores que dependen del Estado nacional, tuvieron un incremento promedio del 3,9% en julio, logrando el ajuste más pronunciado de todas las categorías analizadas y superando por 1,8 puntos al IPC del mes. Sin embargo, están perdiendo tanto en la variación acumulada (18,1% de ajuste) como en la interanual (27,5% de ajuste), con diferencias negativas de 1,2 y 6,3 puntos contra la inflación respectivamente.

En tanto, los empleados públicos que trabajan para gobiernos provinciales, tuvieron un ajuste menor en julio (3,2 por ciento), pero mantienen variaciones acumuladas más altas. En los primeros siete meses de 2026, los empleados estatales provinciales registraron una suba promedio de 20%, por lo que quedaron 0,7 puntos por encima del IPC de ese período. No ocurre lo mismo en la comparación interanual, ya que los salarios de ese grupo de trabajadores avanzaron 30,4% entre julio de 2025 e igual mes de este año, mientras que la inflación general registró una suba de 33,8% en ese mismo período.

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