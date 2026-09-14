El Banco Provincia lanzó un plan para comprar autos 0 km o usados hasta en 72 cuotas: quiénes pueden acceder y a qué tasa

La entidad bonaerense informó que la línea ya está disponible en más de 70 puntos de venta.

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El Banco Provincia lanzó una nueva línea de préstamos para la compra de autos 0 km y usados, que permite financiar hasta el 100% de la operación con un tope de 50 millones de pesos. La gestión se realiza en concesionarias adheridas y la aceptación final se confirma de forma digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

El producto, denominado Préstamo Acá Tu Auto, ofrece dos alternativas: créditos ajustados por UVA, con una tasa que parte de UVA + 6% nominal anual, y préstamos tradicionales a tasa fija desde 55% nominal anual.

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La propuesta está dirigida a clientes de la entidad que superen la evaluación crediticia. El monto mínimo es de $100 mil y el máximo alcanza los $50 millones, de acuerdo con las condiciones vigentes y el perfil de cada solicitante.

El mecanismo contempla una instancia previa en el punto de venta: allí, la persona interesada recibe una propuesta ajustada a las condiciones de la operación y a su situación crediticia. La confirmación no requiere documentación en papel ni la realización de trámites presenciales, según informó la entidad. El sistema permite completar el proceso desde las plataformas digitales del banco, una vez que el cliente recibe la oferta cerrada.

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Descripción: Barrio Guayabal, Automax firma especializada en la comercialización de vehículos usados multimarca. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

Cómo funcionan

En la modalidad UVA, los préstamos pueden devolverse en plazos de entre 12 y 48 meses. Para quienes cobran haberes en el banco, las tasas oscilan entre UVA + 6% y UVA + 10% nominal anual. Para quienes no acreditan haberes, van de UVA + 10% a UVA + 14% nominal anual.

La opción en pesos tiene tasa fija y permite plazos de entre 12 y 72 meses. Los clientes con haberes pueden acceder a tasas de entre 55% y 65% nominal anual, mientras que para el resto de los clientes el rango se ubica entre 65% y 75% nominal anual.

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El préstamo se solicita luego de elegir un vehículo en una concesionaria adherida. El comercio presenta una oferta con condiciones personalizadas y, si el cliente la acepta, recibe la propuesta definitiva para confirmarla a través de los canales digitales del banco.

La línea ya está disponible en más de 70 concesionarias de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Banco Provincia informó que prevé sumar nuevos puntos de venta, que podrán consultarse en el buscador de comercios de su sitio web.

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El préstamo permite financiar la compra de autos 0 km y usados en concesionarias adheridas de la provincia de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad depende de que la concesionaria integre la red adherida, donde se pueden consultar los términos de cada alternativa al seleccionar el vehículo. El débito se realiza cada mes en cuenta.

Una vez otorgado, el crédito se paga en cuotas mensuales mediante débito automático en cuenta. La entidad también ofrece préstamos a distancia para motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería, alojamiento y transporte de pasajeros.

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Los nuevos préstamos

Quiénes pueden acceder: clientes de Banco Provincia, sujetos a calificación crediticia.

Qué vehículos se pueden comprar: autos 0 km y usados.

Monto disponible: desde $100 mil hasta $50 millones.

Financiación: hasta el 100% del valor de la operación, según condiciones vigentes y evaluación crediticia.

Préstamos UVA: plazos de 12 a 48 meses. Tasas para clientes con haberes de UVA + 6% a UVA + 10% nominal anual; para quienes no cobran haberes, de UVA + 10% a UVA + 14% nominal anual.

Préstamos en pesos a tasa fija: plazos de 12 a 72 meses. Tasas de 55% a 65% nominal anual para clientes con haberes y de 65% a 75% nominal anual para quienes no cobran haberes.

Cómo se solicita: se elige el auto en una concesionaria adherida, se recibe una oferta personalizada y se confirma desde Cuenta DNI o Home Banking BIP.

Cómo se paga: en cuotas mensuales con débito automático en cuenta.

Dónde está disponible: en más de 70 concesionarias adheridas de la provincia de Buenos Aires.