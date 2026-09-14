El Gobierno asignó un remanente de autos híbridos y eléctricos y prepara la licitación para el cupo 2027

El Gobierno prepara la licitación del cupo 2027, que se abriría este mes para recibir pedidos para importar autos sin arancel extrazona. Mientras tanto asignó 865 autos que no habían entrado por vencimiento de plazos. (Chinatopix vía AP, Archivo)

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Mientras automotrices e importadores aguardan que durante este mes la Secretaría de Industria y Comercio abra la licitación de autos híbridos y eléctricos para 2027, el Gobierno comunicó la nómina de las marcas adjudicatarias de una reasignación del cupo 2025 que no fue utilizado.

La medida reasignó un remanente de 865 unidades que no se habían alcanzado a importar antes del vencimiento del plazo original, fijado para el 31 de enero de 2026. Para cubrir ese volumen, en julio se había abierto un llamado que permitía incorporar los vehículos antes de fin de este año.

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La Disposición 375/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableció que la reasignación se realizó con prioridad para las unidades con fecha de arribo más próxima al puerto y menor valor de venta al público en dólares.

Las marcas que recibieron la asignación de esta licitación fueron Ford, MG y Haval. Ford obtuvo 432 vehículos y las otras dos marcas, 433 en conjunto. De este modo, se mantuvo la proporción original del cupo, que divide las 50.000 unidades disponibles en partes iguales —25.000 cada una— entre los fabricantes asociados en Adefa y los importadores nucleados en Cidoa.

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La Ford Territory Híbrida sumó 432 unidades a las 10.000 ya asignadas en los cupos 2025 y 2026. Es el vehículo híbrido más vendido en el mercado local. (Ford Argentina)

Las asignaciones incluyeron 432 Ford Territory híbridas, 176 Haval Jolion HEV Supreme y 257 unidades de un nuevo modelo que llegará al mercado: el MG HS, un C-SUV híbrido de la marca de origen inglés que importa Eximar. La compañía ya comercializa en Argentina el MG3 y el MG ZS, los dos híbridos más accesibles del mercado.

Entre las condiciones para recibir parte de este remanente, se estableció que no tendrían prioridad las marcas que se hubieran acogido a la prórroga que les permitía extender el período de nacionalización hasta el 31 de julio. Un anexo de la disposición incluyó la lista de las firmas rechazadas para acceder a estas 865 unidades.

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Catorce marcas quedaron fuera de la reasignación

Fueron 14 las marcas que quedaron sin adjudicación. Sus pedidos iban desde las 3.745 unidades solicitadas por BYD hasta las 20 de Wuling. Entre las solicitudes rechazadas, aparecen Audi y nuevos modelos de marcas que ya participan del programa desde 2025.

En el caso de Audi, Volkswagen Argentina solicitó importar 180 unidades del A3 Sportback Mild Hybrid y 20 del sedán con la misma tecnología microhíbrida. Aunque el pedido no prosperó, la presentación anticipa una posible participación de la marca cuando se abra la licitación del cupo 2027.

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Stellantis también manifestó su intención de ampliar su oferta de vehículos electrificados. La empresa presentó una solicitud por 25 unidades de un nuevo modelo de Leapmotor que, a diferencia de los vehículos que ya se comercializan en Argentina, no es un híbrido enchufable de rango extendido sino del B-SUV 100% eléctrico Leapmotor B03X.

El SUV MG HS Hybrid+ es la novedad de la reasignación del cupo remanente de 2025. Es el cuarto modelo de la marca y el tercero dentro del cupo exento de arancel.

El resto de los modelos incluidos en las solicitudes que no prosperaron para la reasignación del cupo 2025 fueron el Chevrolet Captiva PHEV; el Jetour T1 PHEV; los Suzuki Swift Mild Hybrid y Across; los Kaiyi X7 y KYE04; el Soueast S06; los Changan CS55 Plus y Eado Plus híbridos enchufables; el Haval H6 Supreme híbrido y el Ora 5 100% eléctrico; los Omoda 05 HEV y E5 eléctrico; el BYD Dolphin Mini eléctrico y el Atto 2 PHEV; el Leapmotor B10 REEV; el Chery Tiggo 4 híbrido y el Renault Arkana Mild Hybrid.

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¿Nuevo precio máximo para el cupo 2027?

Para el cupo 2027, la idea es mantener las 50.000 unidades anuales previstas en el Decreto 45/2025. Sin embargo, queda pendiente una decisión sobre el precio máximo FOB, es decir, en puerto de embarque, que hoy es de USD 16.000 y podría elevarse a unos USD 25.000 por pedido de las propias marcas al Gobierno.

Una suba de ese tope permitiría, por ejemplo, que Tesla incorpore al cupo vehículos procedentes de su fábrica de Shanghái, China, en lugar de unidades fabricadas en Estados Unidos. Los modelos producidos en China tienen un precio más competitivo que los norteamericanos por diferencias en las regulaciones técnicas de ambos países. De hecho, los vehículos que Tesla vende oficialmente en Uruguay también llegan desde China.

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Si el Gobierno sube el precio FOB del cupo, Tesla podría traer autos importados desde China. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Si finalmente se mantiene el precio máximo en USD 16.000, Tesla podrá utilizar el cupo de 10.000 autos anuales que ingresarán desde Estados Unidos, donde no hay tope de precio. Pero esto solo sucederá una vez formalizado el acuerdo comercial, que continúa en proceso de modificación tras el cambio que la Corte Suprema norteamericana aplicó sobre la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump.

Ese cupo, además de ser cinco veces menor y no tener precio máximo, deberá compartirse con fabricantes estadounidenses y con otras marcas internacionales que producen vehículos en Norteamérica, entre ellas la mayoría de las japonesas y coreanas.

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La Secretaría de Industria y Comercio también podría adoptar un esquema de cupos escalonados, que permitiría importar autos híbridos y eléctricos con diferentes aranceles según la franja de precios que ocupen. De esa manera, otras marcas y modelos podrían ingresar al mercado con una carga tributaria inferior al arancel extrazona actual del 35%, que limita la llegada de esos vehículos por su impacto en el precio de venta al público.

Según trascendió en el sector, una de las decisiones que ya se habrían tomado es la de distribuir mejor los cupos y no asignar grandes volúmenes de autos a pocas marcas como ocurrió en 2025 y 2026.

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