Economía

El Gobierno asignó un remanente de autos híbridos y eléctricos y prepara la licitación para el cupo 2027

La licitación distribuyó unidades a tres marcas y dejó fuera a otras 14. Hay marcas y modelos nuevos que anticipan pedidos para la próxima convocatoria oficial y entraría otra automotriz nacional

El Gobierno prepara la licitación del cupo 2027, que se abriría este mes para recibir pedidos para importar autos sin arancel extrazona. Mientras tanto asignó 865 autos que no habían entrado por vencimiento de plazos. (Chinatopix vía AP, Archivo)
El Gobierno prepara la licitación del cupo 2027, que se abriría este mes para recibir pedidos para importar autos sin arancel extrazona. Mientras tanto asignó 865 autos que no habían entrado por vencimiento de plazos. (Chinatopix vía AP, Archivo)
Guardar

Mientras automotrices e importadores aguardan que durante este mes la Secretaría de Industria y Comercio abra la licitación de autos híbridos y eléctricos para 2027, el Gobierno comunicó la nómina de las marcas adjudicatarias de una reasignación del cupo 2025 que no fue utilizado.

La medida reasignó un remanente de 865 unidades que no se habían alcanzado a importar antes del vencimiento del plazo original, fijado para el 31 de enero de 2026. Para cubrir ese volumen, en julio se había abierto un llamado que permitía incorporar los vehículos antes de fin de este año.

PUBLICIDAD

La Disposición 375/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableció que la reasignación se realizó con prioridad para las unidades con fecha de arribo más próxima al puerto y menor valor de venta al público en dólares.

Las marcas que recibieron la asignación de esta licitación fueron Ford, MG y Haval. Ford obtuvo 432 vehículos y las otras dos marcas, 433 en conjunto. De este modo, se mantuvo la proporción original del cupo, que divide las 50.000 unidades disponibles en partes iguales —25.000 cada una— entre los fabricantes asociados en Adefa y los importadores nucleados en Cidoa.

PUBLICIDAD

Ford Territory Híbrida
La Ford Territory Híbrida sumó 432 unidades a las 10.000 ya asignadas en los cupos 2025 y 2026. Es el vehículo híbrido más vendido en el mercado local. (Ford Argentina)

Las asignaciones incluyeron 432 Ford Territory híbridas, 176 Haval Jolion HEV Supreme y 257 unidades de un nuevo modelo que llegará al mercado: el MG HS, un C-SUV híbrido de la marca de origen inglés que importa Eximar. La compañía ya comercializa en Argentina el MG3 y el MG ZS, los dos híbridos más accesibles del mercado.

Entre las condiciones para recibir parte de este remanente, se estableció que no tendrían prioridad las marcas que se hubieran acogido a la prórroga que les permitía extender el período de nacionalización hasta el 31 de julio. Un anexo de la disposición incluyó la lista de las firmas rechazadas para acceder a estas 865 unidades.

Catorce marcas quedaron fuera de la reasignación

Fueron 14 las marcas que quedaron sin adjudicación. Sus pedidos iban desde las 3.745 unidades solicitadas por BYD hasta las 20 de Wuling. Entre las solicitudes rechazadas, aparecen Audi y nuevos modelos de marcas que ya participan del programa desde 2025.

En el caso de Audi, Volkswagen Argentina solicitó importar 180 unidades del A3 Sportback Mild Hybrid y 20 del sedán con la misma tecnología microhíbrida. Aunque el pedido no prosperó, la presentación anticipa una posible participación de la marca cuando se abra la licitación del cupo 2027.

Stellantis también manifestó su intención de ampliar su oferta de vehículos electrificados. La empresa presentó una solicitud por 25 unidades de un nuevo modelo de Leapmotor que, a diferencia de los vehículos que ya se comercializan en Argentina, no es un híbrido enchufable de rango extendido sino del B-SUV 100% eléctrico Leapmotor B03X.

Un automóvil de color azul estacionado en un patio empedrado frente a un edificio de color naranja con palmeras al fondo
El SUV MG HS Hybrid+ es la novedad de la reasignación del cupo remanente de 2025. Es el cuarto modelo de la marca y el tercero dentro del cupo exento de arancel.

El resto de los modelos incluidos en las solicitudes que no prosperaron para la reasignación del cupo 2025 fueron el Chevrolet Captiva PHEV; el Jetour T1 PHEV; los Suzuki Swift Mild Hybrid y Across; los Kaiyi X7 y KYE04; el Soueast S06; los Changan CS55 Plus y Eado Plus híbridos enchufables; el Haval H6 Supreme híbrido y el Ora 5 100% eléctrico; los Omoda 05 HEV y E5 eléctrico; el BYD Dolphin Mini eléctrico y el Atto 2 PHEV; el Leapmotor B10 REEV; el Chery Tiggo 4 híbrido y el Renault Arkana Mild Hybrid.

¿Nuevo precio máximo para el cupo 2027?

Para el cupo 2027, la idea es mantener las 50.000 unidades anuales previstas en el Decreto 45/2025. Sin embargo, queda pendiente una decisión sobre el precio máximo FOB, es decir, en puerto de embarque, que hoy es de USD 16.000 y podría elevarse a unos USD 25.000 por pedido de las propias marcas al Gobierno.

Una suba de ese tope permitiría, por ejemplo, que Tesla incorpore al cupo vehículos procedentes de su fábrica de Shanghái, China, en lugar de unidades fabricadas en Estados Unidos. Los modelos producidos en China tienen un precio más competitivo que los norteamericanos por diferencias en las regulaciones técnicas de ambos países. De hecho, los vehículos que Tesla vende oficialmente en Uruguay también llegan desde China.

Si el Gobierno sube el precio FOB del cupo, Tesla podría traer autos importados desde China. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Si el Gobierno sube el precio FOB del cupo, Tesla podría traer autos importados desde China. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Si finalmente se mantiene el precio máximo en USD 16.000, Tesla podrá utilizar el cupo de 10.000 autos anuales que ingresarán desde Estados Unidos, donde no hay tope de precio. Pero esto solo sucederá una vez formalizado el acuerdo comercial, que continúa en proceso de modificación tras el cambio que la Corte Suprema norteamericana aplicó sobre la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump.

Ese cupo, además de ser cinco veces menor y no tener precio máximo, deberá compartirse con fabricantes estadounidenses y con otras marcas internacionales que producen vehículos en Norteamérica, entre ellas la mayoría de las japonesas y coreanas.

La Secretaría de Industria y Comercio también podría adoptar un esquema de cupos escalonados, que permitiría importar autos híbridos y eléctricos con diferentes aranceles según la franja de precios que ocupen. De esa manera, otras marcas y modelos podrían ingresar al mercado con una carga tributaria inferior al arancel extrazona actual del 35%, que limita la llegada de esos vehículos por su impacto en el precio de venta al público.

Según trascendió en el sector, una de las decisiones que ya se habrían tomado es la de distribuir mejor los cupos y no asignar grandes volúmenes de autos a pocas marcas como ocurrió en 2025 y 2026.

Temas Relacionados

autos híbridosautos eléctricosautos importadosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bajó el dólar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 16 meses

La divisa mayorista cedió a $1.507,50, el precio más bajo desde el 21 de agosto. Al público en el Banco Nación permaneció a $1.530

Bajó el dólar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 16 meses

Cómo resistirán los empleos en la Argentina tras el avance de la inteligencia artificial

Un estudio privado simuló tres escenarios hacia 2030 y anticipó que la IA impactaría sobre todo en los empleos formales, mejor remunerados y calificados

Cómo resistirán los empleos en la Argentina tras el avance de la inteligencia artificial

El barril de petróleo se disparó 27% en tres semanas: qué va a pasar con los precios de la nafta en la Argentina

El valor del Brent no encuentra techo desde fines de agosto. En la industria se habla de reuniones cuya resolución podría definir el valor del combustible en las próximas semanas

El barril de petróleo se disparó 27% en tres semanas: qué va a pasar con los precios de la nafta en la Argentina

Las ventas de autos 0 km arrancaron septiembre con números en verde: qué modelos lideran el ranking

La primera semana completa de operaciones está arriba de la misma referencia del mes anterior. De julio a septiembre se mantiene la curva ascendente, aunque todavía un 12% abajo de 2025.

Las ventas de autos 0 km arrancaron septiembre con números en verde: qué modelos lideran el ranking

Santiago Bulat: “No estamos en recesión, pero el segundo trimestre fue malo; es una economía fría”

El economista examinó salarios, empleo, crédito, consumo e inversión, y señaló los indicadores que condicionan la recuperación de la actividad

Santiago Bulat: “No estamos en recesión, pero el segundo trimestre fue malo; es una economía fría”

DEPORTES

Enganche hacia adentro y zurdazo: así fue la asistencia de Nico Paz en la victoria del Como frente al Parma

Enganche hacia adentro y zurdazo: así fue la asistencia de Nico Paz en la victoria del Como frente al Parma

“Decisión final”: los detalles del llamativo conflicto que se desató en un histórico club de Italia por Mauro Icardi

Rechazó el viaje de egresados para participar en los Juegos Suramericanos y conmovió al público con su presentación: “No lo puedo creer”

Desafío extremo en Nueva Jersey: 250 corredores terminaron una media maratón bajo el agua

Belgrano ya tiene definido sus rivales para su primera participación en la Copa Libertadores Femenina

TELESHOW

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

La Joaqui habló de su presente emocional luego de su ruptura con Luck Ra: “Cero rencor”

Las postales de Barby Silenzi y El Polaco en Miami: relax en la playa, desayuno y una particular sorpresa

L-Gante quedó afuera de la nueva edición de MasterChef Celebrity: qué pasó con su incorporación

Esteban Cambiasso sorprendió con sus pasos de baile junto a su hija en una competencia en Italia: el video viral

El emotivo mensaje de Morena Beltrán por el cumpleaños de Lucas Blondel: “Se me cura todo con tus abrazos”

INFOBAE AMÉRICA

Autoridades dominicanas incautaron 13,551.5 gramos de presuntas drogas durante operativos en tres provincias

Autoridades dominicanas incautaron 13,551.5 gramos de presuntas drogas durante operativos en tres provincias

Cómo opera el tráfico de fauna y madera en Centroamérica según las rutas, especies y vacíos legales detectados

Nueve huelgas de hambre en cárceles de Cuba, cinco muertes bajo custodia y Kilo 8 señalado: el mes que expone la crisis penitenciaria

República Dominicana inicia su camino en la Liga de Naciones rumbo al Mundial de 2030

Desafío extremo en Nueva Jersey: 250 corredores terminaron una media maratón bajo el agua