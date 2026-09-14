Bajó el dólar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en 16 meses

La divisa mayorista se ubica por debajo de los $1.510. (Foto: Reuters)

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El monto operado en el segmento de contado se redujo este lunes a USD 494,2 millones, unos USD 340 millones menos que el viernes anterior. Igualmente la oferta fue suficiente para mantener contenido al dólar mayorista, que cedió un peso, a 1.507,50 pesos, el precio más bajo desde el 21 de agosto.

Precios internacionales que alientan la liquidación de exportaciones y un revitalizado flujo de colocaciones de deuda corporativa alimentan la oferta del mercado por encima de los niveles propios a esta época -por la estacionalidad del comercio exterior-. La tonelada de soja, que la semana alcanzó los USD 480 en el Mercado de Chicago, anotó máximos desde diciembre de 2023, a la vez que el barril de petróleo -otra vez sobre USD 100- está en su mejor nivel en cuatro meses.

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En el recorrido de 2026 el tipo de cambio oficial exhibe una suba de 52,50 pesos 3,6%, detrás de una inflación próxima al 22% acumulado en lo que va del año.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.898,24, un movimiento que dejó al dólar mayorista con un margen de alza de 390,74 pesos o 25,9% para desafiar ese límite teórico de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 13 de mayo de 2025 (25,9%), dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

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“El dólar mayorista continúa prácticamente planchado, transitando una etapa de muy acotada volatilidad tras superar recientemente los $1.500, mientras el BCRA sigue desacelerando las compras en busca de dar más espacio a la demanda privada, sin que la misma altere las cotizaciones. Más allá de la positiva lectura ayer del IPC, las tasas cortas en pesos podrían no encontrar más espacio para la contracción, y hasta que se siga avanzando en la desaceleración de la inflación, el objetivo de máxima sería que se prolongue el actual clima de calma financiera”, señaló el economista Gustavo Ber.

El dólar al público estuvo negociado sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,73 para la venta y $1.480,30 para la compra.

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El dólar blue ganó diez pesos o 0,6% en el día, a $1.555, en su precio más alto en lo que va de septiembre.

“A lo largo de 2026 el BCRA venía logrando tres cosas a la vez: dólar calmo, tasas bajas y elevadas compras de divisas. Ya no puede: en las últimas semanas viene priorizando estabilidad cambiaria y de tasas, resignando compra de divisas”, comentó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra.

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Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, mencionó que “la corrección bajista de la divisa coincidió con la difusión del dato inflacionario de agosto, que registró un 1,7% mensual y servirá de pauta para recalibrar las bandas operativas en octubre. Con este ajuste programático, la banda máxima se desplazará el próximo mes hasta rozar los $1.952″.

“El Banco Central de la República Argentina mantuvo una intervención acotada en el Mercado Libre de Cambios debido a la menor oferta de divisas respecto a la demanda privada. Esta dinámica de compras reducidas refleja las dificultades del organismo para sumar divisas en el escenario actual”, añadió Morales.

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La Consultora 1816 subrayó que “el BCRA estima que quedaban por liquidarse USD 4.400 millones de Obligaciones Negociables y títulos provinciales emitidos hasta fin de agosto, mientras que septiembre ya tuvo colocaciones (YPF fue récord con USD 1.200 millones). ¿Quién demanda? Principalmente minoristas, pero los corporativos aprovechan para girar montos inéditos de dividendos: USD 3.700 millones entre enero y agosto, más del doble de lo que se giraba con Macri, lo que sugiere que -implícitamente- se están girando utilidades viejas, retenidas por el cepo. Es decir, se gira un porcentaje mucho más alto de las ganancias habilitadas".