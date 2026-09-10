Economía

Economía negocia un esquema de garantías para acceder a un nuevo préstamo por USD 800 millones

El ministro Luis Caputo está negociando una operación conjunta en base a dos respaldos de organismos internacionales. En el Palacio de Hacienda aseguran que estaba contemplado en el programa financiero, pero una de ellas nunca se mencionó

Un hombre con traje oscuro y bufanda camina y alza la mano derecha frente a la fachada de un edificio de color rosado con detalles de mármol
El ministro de Economía, Luis Caputo, negocia nuevas garantías para conseguir un prestamos por hasta USD 800 millones. (Maximiliano Luna)
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El equipo económico negocia un esquema de garantías que busca facilitar préstamos de bancos internacionales por hasta USD 800 millones. La estructura se apoya en una garantía que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó y en otra que el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) aún no se concretó.

Según fuentes internas del Palacio de Hacienda, las garantías integran el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, a mitad de año. El plan contempla combinar ambos respaldos como base para acceder a financiamiento externo. CAF aprobó el 22 de julio una garantía por USD 250 millones para la Argentina.

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La garantía de CAF forma parte del combo que el equipo económico evalúa con bancos internacionales. Fonplata podría aportar el segundo respaldo, pero su aprobación sigue pendiente y de la misma nunca existió una mención hasta ahora. “Es lo que ya anunciamos. Es en combo con CAF”, comentó una fuente del quinto piso del Palacio de Hacienda a Infobae.

El objetivo es repetir el esquema con el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), que es integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Ministerio de Economía prevé que el organismo conceda en las próximas semanas una garantía de unos USD 250 millones. Ese respaldo permitiría gestionar otros USD 500 millones ante entidades privadas.

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Próximo vencimiento

Cuando el ministro Caputo presentó el programa financiero 2026 se contemplaban prestamos con garantías por hasta USD 4.000 millones para este año. Hasta el momento, se concretaron por hasta USD 3.200 millones (USD 2.000 millones con la garantía del Banco Mundial y USD 1.200 millones con la del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)). Por lo queda un remanente de USD 800 millones.

Es parte del programa financiero, cuando pusimos los prestamos con garantías de multilaterales. Es parte de ese proceso que dijimos entonces cuando hicimos la presentación de que estábamos cerrando un parte”, comentó otra fuente del equipo a Infobae.

En septiembre, los vencimientos en moneda extranjera suman USD 1.452 millones según la consultora Analytica, de los cuales la gran mayoría es con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una parte menor con organismos internacionales. El 25 de septiembre, el equipo económico tiene que enfrentar un vencimiento de capital por USD 800 millones con el FMI. Por lo que el nuevo préstamo que se negocie en base a este “combo” de garantías podría ser la manera en que se afronte el pago.

Hasta el 7 de septiembre, según el último informe monetario diario, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA sumaban USD 2.772 millones ($4,1 billones a un tipo de cambio de $1.511,15). Si bien, el equipo económico cuenta con los recursos para afrontar el vencimiento con el FMI, implicaría una importante caída y regresar a niveles bajos de tenencias.

A su vez, se debe tener en cuenta, hasta la fecha del vencimiento el equipo económico puede juntar más dólares mediante la colocación del Bonar 2029 (AO29). Sin embargo, en las últimas licitaciones, la Secretaría de Finanzas, bajó el monto a USD 50 millones ante la suba de las tasas.

Sin salida al mercado internacional

La postura del equipo económico sigue siendo la misma: la salida al mercado internacional es una opción y no una obligación. Por lo que en la medida en que existan fuentes de financiamiento más barata no lo van a hacer. Y más ante la reciente escalada que tuvo el riesgo país, que en agosto subió de más de 100 puntos básicos (p.b.) y ahora se estabilizó en el terreno de los 500 p.b..

Luis Caputo, con traje oscuro y corbata roja, habla frente a dos micrófonos en un atril sobre un escenario con pantalla azul
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que se valora poco la no salida al mercado internacional del Gobierno. (Foto: Fundación Libertad y Progreso).

“Es importante algo que se valora poco, que es el Gobierno no este saliendo a los mercados internacionales contrariamente a lo que se dice. Mientras tengamos la oportunidad de refinanciar la deuda a costo más bajo no lo vamos a hacer porque lo que logramos es darle más espacio tanto al sector privado, a las compañías, como a las provincias para que puedan financiarse. Porque el cupo que Argentina tiene en los mercados internacionales es limitado, nuestros 100 años de historia defaulteando pesan”, aseguró Caputo en el evento Vientos de cambio.

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