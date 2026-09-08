YPF prepara dos nuevos proyectos para el RIGI y desembolsará más de USD 154.000 millones hasta 2040

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció los dos nuevos proyectos durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina REUTERS/Agustín Marcarian

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La petrolera de mayoría estatal YPF prepara dos nuevos proyectos para adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en los próximos meses. Así lo anunció el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien adelantó que, al completar esas iniciativas, la petrolera habrá comprometido, junto a sus socios, USD 154.100 millones bajo ese régimen. La cifra triplica los USD 49.766 millones que concentran los 23 RIGIs aprobados hasta el momento en todo el país.

“Cuando terminemos de presentar los RIGI de los próximos meses, YPF va a haber presentado, con socios incluidos, USD 154.100 millones en el régimen”, afirmó Marín durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina, realizado este martes en el Palacio Libertad. El ejecutivo aclaró que ese monto abarca tanto los proyectos presentados directamente por YPF como los que llevan adelante sus empresas participadas y los desarrollados en asociación con socios internacionales.

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Los dos nuevos proyectos aún no tienen RIGI aprobado

Según pudo saber Infobae por fuentes con conocimiento de los proyectos, uno de los dos nuevos pedidos de adhesión al régimen podría contemplar la ampliación de Argentina LNG: el proyecto mediante el cual la petrolera busca procesar el gas de Vaca Muerta, licuarlo, y venderlo al exterior. La iniciativa tiene una etapa inicial que ya fue presentada en el régimen de promoción a las inversiones, pero si logra sumar las 6 millones de toneladas por año (MTPA) adicionales previstas para una segunda etapa, el proyecto pasaría de 12 a 18 MTPA de capacidad de licuefacción. El otro corresponde a proyectos de desarrollo de crudo y gas en bloques de Vaca Muerta. Ninguno de los dos cuenta todavía con adhesión formal al régimen.

El propio Marín había anticipado el potencial de la expansión del proyecto de gas licuado en marzo pasado, durante el CERAWeek, el principal evento energético global. “Esta guerra aceleró el GNL de Argentina de una forma que no se imaginan. Creo que la guerra va a impulsar fuertemente la expansión del proyecto de 12 millones de toneladas a los seis millones adicionales que proyectamos para la segunda etapa”, dijo entonces, en referencia al conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre la demanda global de GNL.

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Los buques metaneros serán clave en el transporte del gas natural licuado argentino (YPF)

Todos los proyectos que ya presentó YPF

YPF ya presentó cinco proyectos al RIGI. El más voluminoso -y el último- es Argentina LNG, que la compañía presentó en agosto de 2026 junto a la italiana Eni y la emiratí XRG —brazo inversor de ADNOC— con una inversión estimada de USD 51.000 millones, la mayor solicitud de adhesión al régimen registrada hasta la fecha. El proyecto apunta a producir un mínimo de 12 MTPA de gas natural licuado desde la costa de Río Negro, con posibilidad de escalar hasta 18 MTPA, y generaría exportaciones por USD 10.000 millones anuales durante dos décadas una vez en plena operación, prevista para entre 2029 y 2031.

En mayo de 2026, había presentado LLL Oil, un programa de desarrollo integrado de áreas contiguas en Vaca Muerta que demandará USD 25.000 millones a lo largo de 15 años e implica la perforación de 1.152 pozos. Para 2032, el proyecto apunta a producir 240.000 barriles diarios de petróleo, con exportaciones estimadas en USD 6.000 millones anuales y un impacto total que la compañía proyecta en más de USD 100.000 millones a lo largo de toda la vida útil.

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VMOS supera el 80% de avance con las monoboyas ya en camino

Con menor escala pero cronograma más avanzado figura el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto de 437 kilómetros que conectará Añelo, en Neuquén, con la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro. La obra, que demandó una inversión de USD 3.000 millones y es impulsada por un consorcio liderado por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía, superó el 80% de avance. Las dos monoboyas del proyecto —fabricadas por la neerlandesa Bluewater Energy Services— ya están en camino hacia Punta Colorada. El inicio de operaciones está previsto para principios de 2027, con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios que escalaría hasta 550.000 el año que viene.

boyas vmos (YPF)

Completan el portafolio el proyecto Southern Energy (SESA) junto con el San Matías Pipeline, que en conjunto suman USD 8.000 millones de inversión. SESA, liderado por Pan American Energy con participación de YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, prevé exportaciones por USD 7.000 millones a partir de 2027 mediante dos buques licuefactores frente al Golfo San Matías.

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El financiamiento —un préstamo sindicado de USD 900 millones liderado por Citi, JP Morgan, Itaú y Santander— se encontraba en su etapa final al cierre de esta edición. Por su parte, el parque solar El Quemado, desarrollado por YPF Luz en asociación con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) en Las Heras, Mendoza, fue el primer proyecto renovable en adherirse al RIGI, con una inversión de USD 211 millones y 305 megavatios de capacidad instalada.

El horizonte temporal de los compromisos asumidos por YPF bajo el RIGI supera, en la mayoría de los casos, el año 2030. La infraestructura de Argentina LNG, por ejemplo, estará en operación entre 2029 y 2031, mientras que LLL Oil proyecta alcanzar su nivel de producción sostenida en 2032. Los plazos de desarrollo en bloques de Vaca Muerta que integrarán los dos nuevos proyectos también se extienden más allá de esa fecha. En total, el monto que YPF proyecta comprometer bajo el RIGI más que triplica los USD 49.766 millones que concentran los 23 RIGIs aprobados por el Gobierno hasta el momento en todo el país.

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