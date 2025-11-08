“No pedimos privilegios, pedimos igualdad”: el mensaje de Martín Cabrales, a días de la conferencia de la UIA

Martín Cabrales, presidente de la 31° Conferencia Industrial de la UIA (Fuente)

Con el foco en la necesidad de reducir costos para ser más competitivos, en un mundo agresivo en términos comerciales y un modelo económico que ha quitado infinidad de barreras a la importación y cuyo ajuste afectó fuertemente el consumo interno en el último año y medio, los industriales se reunirán el próximo jueves, como todos los años, en la Conferencia Anual de la UIA para debatir el futuro del sector.

Será la edición número 31 y, bajo el nombre, “El futuro se produce hoy”, los empresarios debatirán acerca de los desafíos macroeconómicos de la Argentina, las claves para reducir costos, la necesidad de una reforma tributaria y la inteligencia artificial para tener una competitividad inteligente, entre otros temas. La presidirá, este año, el emblemático empresario del café, Martín Cabrales, quien en diálogo con Infobae, se refirió al evento y dio su mirada sobre la actualidad de la industria y el futuro que viene.

El empresario anticipó la presencia de cartas enviadas por el Papa León XIV y el rey de España, Felipe VI, además de la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, además del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El presidente Javier Milei fue invitado pero no confirmó por problemas de agenda.

—¿Cuál es el eje de debate de esta 31° Conferencia Industrial?

—El futuro se produce hoy, como llamamos a la conferencia. Es decir, el papel de la industria en el futuro argentino, la importancia que tiene la industria como generadora de trabajo calificado, como solución a los problemas que vive la Argentina. Los industriales nos vemos como parte integral de esa solución. Los que invertimos, los que arriesgamos.

—¿Qué mensajes enviaron el Papa y el rey de España?

—La carta del Papa habla mucho sobre el trabajo y la integridad del ser humano, mientras que la del Rey es un saludo a la industria y a la producción argentina, deseando éxito en un proceso de integración, una Argentina integrada al mundo.

La industria y el “costo argentino”

—¿Cómo está la industria hoy? ¿Cuál va a ser el mensaje de los empresarios en esta conferencia?

—El mensaje es que necesitamos bajar el costo argentino para ser más competitivos. Los industriales somos competitivos hasta la puerta de la fábrica y después tenemos una mochila muy pesada, que son todas las regulaciones que hay. Este Gobierno empezó a sacar regulaciones que no tenían sentido, pero también hablamos de la reforma tributaria y de una agilización o simplificación también tributaria. Hablamos de la modernización laboral, tanto la tributaria como la laboral, también apuntada a incentivar la formalidad. Si hacemos estas reformas, va a haber más trabajo, más formalidad.

"Los industriales somos competitivos hasta la puerta de la fábrica y después tenemos una mochila muy pesada", dijo Cabrales (Fuente)

—¿Qué espera de estas reformas que están en pleno análisis?

—Lo que se espera es bajar la litigiosidad, que haya nuevas formas de contratación. El mundo evolucionó de una manera increíble; hay distintas formas de trabajar y nosotros tenemos paradigmas muy antiguos, algunos obsoletos. Sobre todo para las pymes. Una pyme toman gente y después, si hay litigiosidad, prácticamente quiebra. La idea nuestra como industria es que la gente tome cada vez más empleados.

—¿Y qué expectativas tiene de que se avance en el Congreso, considerando el escenario político actual?

—Pensamos que es el momento justo tras el resultado electoral y con un Presidente que dice que los empresarios o que los industriales somos héroes. Tenemos que bajarlo a tierra y tener las herramientas. Nosotros no pedimos ningún tipo de privilegios, pedimos igualdad.

—¿Hoy la industria puede competir?

—Después de la pandemia, castigados, con una inflación altísima, sufrimos las consecuencias. Ahora, la macro se acomodó, la inflación bajó, pero también es necesario tener tasas de interés lógicas para financiar. Tiene que haber crédito tanto para la inversión, para la industria, como para el consumo.

—El Gobierno pareciera estar dando señales de querer ir hacia eso, aunque con los riesgos cambiarios, es una incógnita. ¿Cómo les afecta hoy el valor del dólar?

—La industria es muy heterogénea. Hay sectores que le va mejor, sectores que le va peor. Dentro del mismo sector también hay diferencias. Sobre el tipo de cambio, es depende con quien hables, pero hoy hay una banda cambiaria bastante lógica. Lo más importante es la baja de la inflación y la previsibilidad. Poder tener políticas de Estado de mediano y largo plazo, que permitan a los industriales generar planes de negocios. Necesitamos previsibilidad, seguridad jurídica, una modernización y apertura laboral y eliminar costos ocultos, costos logísticos, trabas en regulaciones y trámites ridículos. Hoy hay una burocracia enorme en un Estado muy grande e ineficiente, y eso perjudica a la producción, al trabajador y a los consumidores.

—¿Están optimistas respecto de lo que viene o este plan tiene riesgos políticos?—Yo creo que si se toman las medidas y el poder, no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo, realiza las reformas, yo creo que somos optimistas. Yo por lo menos me siento optimista.

—¿Qué clima espera para la conferencia?

—Va a ser una conferencia muy buena, con un humor racional y real, con mucha gente joven, muy concurrida, con mensajes fuertes como el de Su Santidad y con panelistas y empresarios industriales, comunicadores de primer nivel.

—¿Por qué no estará Milei?

—Está invitado, pero tiene una agenda muy complicada. De todos modos, estamos muy contentos de que venga el ministro de Economía, Santilli, que esté el jefe de Gobierno y que venga Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que es uno de los gobernadores confirmados.

—¿Mejoró la relación del Gobierno con los industriales?

—Yo creo que es buena la relación con los industriales. Una prueba de ello es la participación de Martín Rapallini (presidente de la UIA) en el Consejo de Mayo.

La agenda de la Conferencia

Por la mañana, la 31° Conferencia Industrial de la UIA comenzará a las 8 con la acreditación y un desayuno de bienvenida en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Cerca de las 9, Cabrales realizará la apertura oficial del evento y Caputo presentará su visión sobre los desafíos macroeconómicos de la Argentina.

A continuación, el cronograma propone paneles dedicados a la competitividad sistémica y la reforma tributaria. Participarán especialistas como Carlos Abeledo, presidente del Departamento Tributario de la UIA, y el tributarista César Litvin, quienes analizarán reformas impositivas y nuevos esquemas regulatorios.

También se destaca un espacio sobre transformación de los costos industriales en ventajas, con las exposiciones de los CEOs de Bodega Tapiz, Patricia Ortíz, y de Newsan, Luis Galli. Compartirán el panel con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Posteriormente, el panel sobre comunicación y producción reunirá al fundador de Infobae, Daniel Hadad, y Juan Ignacio Sixto, periodista experto en creación de contenidos.

El presidente de la UIA, Martín Rappallini, hará el discurso de cierre de la 31° Conferencia Industrial

Más adelante, habrá un bloque sobre inteligencia artificial y su impacto en la industria, con la participación de Juan Pablo Chemes, director de Innovación de Accenture Argentina; Oscar Narváez, AI Senior Engineering Manager para Latinoamérica de Oracle; y Laura Segura, directora de Innovación y Servicios UIA

Entre los expositores de la agenda industrial global figuran el economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz. Se referirán a la agenda industrial global y a los desafíos y oportunidades que se presentan para la Argentina.

Hacia el cierre de la jornada matutina, el segmento de federalismo productivo sumará al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El momento central será la conferencia a cargo de Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint. Finalmente, el evento concluirá con las palabras de Martín Rappallini, presidente de la UIA, y la presencia del ministro del Interior, Diego Santilli.