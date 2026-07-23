Aerolíneas Argentinas anunció el mayor plan de renovación de su flota de la última década: sumará 20 aviones nuevos

Aerolíneas Argentinas sumará 20 aviones nuevos a su flota.

Desde Londres, Inglaterra - Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de un programa de renovación y modernización de flota que prevé la incorporación de 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031. Lo hizo en AirShow la Feria Internacional de Farnborough, en las afueras de esta capital, uno de los principales encuentros globales de las empresas del sector, fabricantes de aviones y players del sector aeroespacial, donde suelen anunciarse acuerdos de gran volumen y relevancia para la industria.

Según la aerolínea de bandera, se trata de la inversión más significativa de la compañía en los últimos diez años. La iniciativa permitirá modernizar el 25% de la flota total y el 60% de los aviones destinados a vuelos de largo alcance, con el objetivo de fortalecer la conectividad doméstica, regional e internacional. Cuando se completa el esquema sumará un 10% a su oferta de asientos.

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El plan de flota 2027-2031 contempla la adquisición progresiva -por medio de contratos de leasing con lessors globales, como Avolon, ACG y AerCap- de 6 aviones Airbus A330neo y 8 Boeing 737 MAX 10, cuyos contratos se formalizaron en el marco de la feria. A estos equipos se sumarán también 6 Boeing 737 MAX 8, dos ya contratados y otros cuatro en proceso de incorporación. Esto permitirá mantener actualizado el parque actual de 84 aeronaves y, eventualmente, según la evolución del mercado renovar alguno de los contratas que se irán venciendo.

Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas, firmó uno d los contratos con Paul Geaney, ayer en Inglaterra

“Invertir en una nueva generación de flota es posible porque primero logramos recuperar la solidez económica de Aerolíneas. Estamos construyendo una compañía preparada para competir de igual a igual con los mejores operadores de la región; ordenada, eficiente y atractiva para cualquier escenario futuro. El principal cambio fue cultural“, destacó Fabián Lombardo, presidente de la empresa en una charla con tres medios locales entre los que estuvo Infobae.

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La financiación del plan se realizará íntegramente con recursos propios, resultado de los superávits operativos obtenidos en 2024 y 2025, períodos en los que la empresa no recurrió a transferencias del Estado. De esta manera, la actual gestión buscará seguir consolidando su estrategia de crecimiento sustentable, basada en la eficiencia operativa y la autonomía financiera.

“Que algunos de los principales fabricantes y lessors [arrendadores] del mundo acompañen este proceso es también un reconocimiento a la solidez que se construyó en los últimos años. El mercado internacional vuelve a apostar por Aerolíneas Argentinas”, agregó Lombardo.

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Desde Avolon, uno de los lessors que cobrarán cuotas mensuales a medida que entregue cada una de las naves, aseguraron que están “encantados” de asociarse con Aerolíneas Argentinas para apoyar su programa de renovación de flota, según dijo su presidente y CEO, Paul Geaney.

El ingreso a la Feria Internacional de Farnborough, el evento global de la industria que se hace cada dos años

El anuncio llegó horas después de que se conoció que una corte de apelaciones de EEUU condenó al Estado argentino a pagar USD 390 millones al fondo Titan Consortium . Es luego de una extensa demanda que se originó lego de la expropiación de la empresa en 2008, cuando Cristina Kirchner era presidenta (una demanda que no impactó en la compañía porque siempre fue contra Argentina), y en medio del furor por volar al Mundial, con tres charters de la empresa puso sólo para el partido final.

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Además, cada vez que se habla de la empresa aparece el tema de su privatización, una promesa que hizo en su momento Javier Milei. Ese proceso, que requiere de una ley del Congreso, quedó fuera de los esquemas de la Ley Bases y la única iniciativa puntual a ese efecto ya perdió estado parlamentario. Por lo tanto, hoy parece lejos una opción de venta, tanto total como parcial. Allegados a la compañía, no obstante, aseguran que podría volverse sobre el tema en cualquier momento y que, en el contexto de un negocio global que tiende a la consolidación de empresas dentro de grandes grupos aéreos, hay interesados en entrar como accionistas.

En los últimos dos años, la compañía mejoró notablemente los números de sus balances. Redujo su plantilla en unos 2.000 puestos, a poco menos de 10.000 empleados, canceló rutas que consideraba no rentables y, desde julio de 2024, paga los sueldos con recursos propios, sin aportes del Estado. Ese año obtuvo un resultado operativo positivo de USD 56,6 millones, el primero desde la nacionalización, según los estados contables auditados por KPMG. En 2025, ese resultado ascendió a USD 120,7 millones y se celebró dejar de recibir transferencias por primera vez desde que el Estado se convirtió en el principal accionista de la empresa. Si bien aún no se comunicaron las cifras oficiales de ese balance, porque lo tiene que aprobar la Asamblea de Accionistas a principios de agosto, ya fue aprobado por la auditora y la AGN, y los ejecutivos de la empresa sonríen cuándo se les pregunta por otros datos de esa presentación anual.

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“El mercado internacional vuelve a apostar por Aerolíneas Argentinas” (Lombardo)

“La mejor forma de asegurar el futuro de una empresa es gestionarla con disciplina, invertir cuando las condiciones lo permiten y tomar decisiones pensando en el largo plazo tal como lo hacen las mejores compañías de la industria”, resumió Lombardo.

Desde Aerolíneas remarcaron que su promedio de empleados por avión, un estándar clave de la industria, está en la media global (sin contar el personal de rampa), que tiene una ocupación alta, en torno al 83 por ciento y que redujo de manera muy considerable la conflictividad gremial.

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Más aviones

Las primeras entregas de los nuevos aviones comenzarán en 2027, con la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8, y se desarrollarán de forma escalonada hasta 2031. Los nuevos A330neo incorporarán una configuración de cabina que incluye clases Business, Premium Economy y Economy. Es el debut de la empresa en esa categoría intermedia que ya usan otras compañías de la competencia. Además, se prevé la modernización integral de las cabinas de los A330 actualmente en servicio.

Los nuevos A330neo incorporarán Premium Economy

A partir del primer semestre de 2028, los A330neo servirán para renovar la operación internacional y tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. Los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8, en tanto, estarán destinados a fortalecer la red doméstica y regional.

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El programa apunta a aumentar la capacidad operativa, optimizar la eficiencia y reducir el consumo de combustible por asiento. Desde la empresa resaltaron que la decisión de formalizar los contratos en Farnborough refleja la confianza de fabricantes y arrendadores internacionales en el proceso de transformación y crecimiento que llevan adelante.

La Feria Internacional de Farnborough, que se hace en el aeropuerto que lleva ese nombre, en Hampshire, a poco más de una hora de esta ciudad, es reconocida como el principal escenario para la presentación de novedades y anuncios de la industria aeronáutica global. En las últimas ediciones, el evento reunió a más de 1.500 expositores de más de 60 países, con acuerdos comerciales que superaron los 100.000 millones de dólares.

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José Sicilia, VIP Sales de Boeing Latinoamérica, con Lombardo

Este año, el show no está exento de tensiones. Directivos de aerolíneas globales, por caso, instaron a Boeing y Airbus a no apresurarse en el lanzamiento de nuevas generaciones de aviones comerciales sin la madurez tecnológica necesaria. Y Boeing le pidió al gobierno de Donald Trump que inste a la Unión Europea a explicar en detalle un préstamo de 3.000 millones de euros otorgado a Airbus por el Banco Europeo de Inversiones.

El evento reúne a las principales marcas de las industrias de aviación y aeroespacial, y también de defensa. En el predio gigante del encuentro se ve lo último en tecnología de punta en drones, helicópteros, cazas y otros sistemas militares y de defensa. Este año fue protagonista total la exhibición aérea del F-35A Lightning II, el caza de fuerza aérea de EE.UU. que es uno de los más potentes en su tipo en la actualidad. Hizo maniobras estilo Top Gun, como ascensos verticales ultrasónicos y vuelos invertidos, durante varios minutos y dejó a todo el mundo con la boca abierta.

La estrategia de Aerolíneas Argentinas no solo involucra la modernización de la flota, sino también el desarrollo de un modelo de gestión sustentable y eficiente, en línea con las tendencias globales. Todo en un contexto en el que la industria local creció 40% en frecuencias, con destinos como el Caribe que se duplicaron, otros muy activos por más conectividad, como Perú y Colombia, y EEUU que saltó un 35 por ciento.

“Competimos mucho más, nos acostumbramos a hacerlo y ahora ganamos plata”, resumieron en la empresa.