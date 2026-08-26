Economía

RIGI: aprobaron el plan de Compañía Mega por USD 365 millones para exportar más líquidos del gas de Vaca Muerta

La expansión elevará un 27% la producción de líquidos del gas natural y generará hasta 800 puestos de trabajo, con obras en cuatro provincias hasta 2028

El proyecto incluye nuevas plantas, ampliaciones y obras en cuatro provincias para aumentar la capacidad de transporte y procesamiento
El proyecto incluye nuevas plantas, ampliaciones y obras en cuatro provincias para aumentar la capacidad de transporte y procesamiento (Compañía Mega)
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El Ministerio de Economía aprobó el ingreso de Compañía Mega al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para la ampliación de su complejo industrial. Se trata de un desembolso de USD 365 millones que elevará un 27% la producción de líquidos del gas natural —los componentes de mayor valor que se extraen del gas crudo y se venden a mercados internacionales— y reforzará la capacidad exportadora del país en un contexto de expansión acelerada de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.

La aprobación del Comité Evaluador, el organismo dependiente del Ministerio de Economía que determina la viabilidad de los proyectos que se presentan al régimen de incentivos, formaliza un proyecto presentado en marzo de 2026 bajo el sector de petróleo y gas —subsector procesamiento, fraccionamiento, compresión y licuefacción— y traza un cronograma de obras que se extenderá hasta fines de 2028 en cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

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Los NGLs —etano, propano, butano y gasolina natural— son los componentes ricos que se extraen del gas crudo mediante separación y fraccionamiento. A diferencia del gas natural, cada uno cotiza por separado en los mercados internacionales, lo que multiplica el valor de lo que sale del pozo. Con una demanda global de estos productos en alza, procesarlos en origen y exportarlos fraccionados es, en la práctica, el negocio más rentable que permite Vaca Muerta. El proyecto apunta justamente a eso: el 80% de la producción incremental irá a mercados externos, mientras que el 20% restante abastecerá el mercado interno como etano para la industria petroquímica.

El plan contempla la incorporación de aproximadamente 1.500 toneladas diarias adicionales de líquidos del gas natural (NGLs, por su sigla en inglés), lo que se traduce en una producción incremental anual superior a las 500.000 toneladas. Con esa expansión, la capacidad instalada de la compañía superará los 2,5 millones de toneladas por año, con un impacto estimado de USD 213 millones en la balanza comercial.

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El 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos, en línea con el perfil exportador del shale argentino
El 80% del volumen adicional se destinará a mercados externos, en línea con el perfil exportador del shale argentino (Compañía Mega)

“Esta iniciativa nos permite seguir ampliando una infraestructura clave para transformar en realidad el enorme potencial de Vaca Muerta y acompañar el desarrollo energético de la Argentina”, afirmó Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega. “Con esta inversión consolidamos el compromiso de largo plazo que nos trazamos: impulsar proyectos e infraestructura que agreguen valor al gas natural y a los líquidos asociados, fortalecer la matriz energética nacional y contribuir de manera creciente a la generación de divisas para el país”, añadió el ejecutivo.

Las obras abarcan intervenciones en toda la cadena de valor de la compañía. En la planta separadora de Loma La Lata (Neuquén) se ampliarán los separadores de entrada de gas, se eliminarán cuellos de botella operativos, se incorporará un nuevo turbocompresor y un tanque adicional de almacenamiento de NGLs. Sobre el poliducto —la columna vertebral del sistema— se construirán dos nuevas estaciones de bombeo en General Roca (Río Negro) y La Adela (La Pampa). En la planta fraccionadora de Bahía Blanca se sumarán capacidad de almacenamiento, adecuaciones eléctricas y mejoras en el sistema de vapor y condensado.

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La aprobación bajo el RIGI se inscribe dentro del plan integral 2023-2028 de la compañía, con una inversión total prevista de USD 650 millones. Ese programa ya incluyó la ampliación del tren de fraccionamiento en Bahía Blanca —una obra de USD 260 millones que aumentó un 50% la capacidad de separación de NGLs— y ahora avanza con esta segunda etapa orientada a resolver las restricciones de transporte y maximizar el volumen procesado.

Compañía Mega tiene como accionistas a YPF (38%), Petrobras (34%) y Dow (28%). Opera desde 2001 y tiene como eje del negocio agregar valor al gas natural mediante la separación y fraccionamiento de sus componentes: etano, propano, butano y gasolina natural. La empresa procesa cerca del 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina y es el principal exportador argentino de GLP. Su infraestructura integra la planta de Loma La Lata, un poliducto de unos 600 kilómetros y la fraccionadora de Bahía Blanca, el principal puerto argentino para la exportación de este tipo de productos.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generará hasta 800 puestos de trabajo directos e indirectos en ingeniería, fabricación de equipos, logística, supervisión, construcción y servicios especializados, con participación prevista de proveedores locales en obras civiles, montajes electromecánicos y servicios industriales.

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