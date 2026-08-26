Economía

Crece la economía, pero se pierden empleos: por qué el crecimiento no llega a los trabajadores

La economista Lucila Martínez Pelizza explicó las razones detrás de la caída de la inversión y el empleo, pese al aumento del PBI, y advirtió por el impacto en los salarios y el entramado productivo

La economista y docente de la UBA, Lucila Martínez Pelizza, analiza la inusual situación de la economía argentina, donde el PBI crece por cuarto trimestre consecutivo mientras la inversión se desploma. Un análisis sobre la recuperación "en forma de K" y por qué la gente siente que su situación empeora.
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La economía argentina mostró en el último año una situación poco habitual: el país creció, pero la inversión cayó. En números, el PBI subió 2,3% en los últimos cuatro trimestres, mientras que la inversión bajó 11%. En diálogo con Infobae en Vivo, la economista y docente de la Universidad de Buenos Aires Lucila Martínez Pelizza, explicó por qué el crecimiento no se traduce en más empleo ni en mejores ingresos.

Los datos muestran un deterioro del entramado productivo. Desde que comenzó esta tendencia cerraron más de 30 mil empresas, según el Centro de Investigaciones de Economía Nacional. Además, en el último año se perdieron 11 mil puestos de trabajo incluso dentro de los sectores que más crecieron.

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Martínez Pelizza explicó que esta distancia entre crecimiento e inversión se mantiene desde comienzos de 2025 hasta los datos más recientes de 2026. “Es la primera vez que el crecimiento y la inversión van en sentidos opuestos durante más de dos trimestres seguidos”, afirmó.

Un hombre duerme con la cabeza apoyada en sus brazos sobre un escritorio con un teclado, un ratón, una taza de café, documentos y una ventana.
La economía argentina creció 2,3% en cuatro trimestres, pero la inversión cayó 11% y el empleo no acompañó la suba del PBI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un crecimiento que no derrama en empleo

La economista señaló que, en Argentina, la inversión suele ir de la mano del consumo. Cuando las familias compran más, las empresas tienen más razones para ampliar su capacidad, incorporar máquinas o hacer nuevos proyectos. Pero cuando el consumo cae, muchas compañías trabajan con capacidad ociosa y dejan de invertir.

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Esa relación, dijo, casi no había tenido excepciones en las últimas décadas. “Desde 1993, de 125 trimestres, en al menos 122 crecimiento e inversión se movieron en la misma dirección. Ahora pasa lo contrario desde hace cuatro trimestres”, detalló.

Según el informe del Centro de Investigaciones de Economía Nacional, la inversión depende en gran parte de lo que las empresas esperan que pase con el consumo en los próximos meses y también del nivel de las tasas de interés. En este escenario, los salarios pierden fuerza y los servicios ocupan una porción cada vez mayor del gasto de los hogares, lo que reduce la capacidad de compra.

“Hoy las familias no solo tienen ingresos laborales más bajos, sino que además el peso de los servicios en sus gastos es cada vez mayor”, explicó la especialista. También advirtió que, pese al repunte del producto, caen los salarios registrados y aumentan los despidos, sobre todo en el sector privado.

Empleado sentado frente a un escritorio leyendo una carta, con gráficos en la pared y colegas al fondo.
Lucila Martínez Pelizza advirtió que el crecimiento del PBI sin inversión deteriora el entramado productivo y ya derivó en el cierre de más de 30 mil empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A su vez, remarcó que el crecimiento reciente del PBI se apoya sobre todo en sectores como el agro, la minería y los servicios financieros. Según indicó, esas actividades explican el 80% del crecimiento de los últimos años, mientras que la industria, el comercio y la construcción siguen en retroceso.

Ese esquema tiene un efecto directo sobre el trabajo. “No solo no se crean nuevas empresas en el total de la economía, sino que los sectores que crecen tampoco logran compensar la pérdida de empleo de los sectores que están en crisis”, sostuvo.

Vaca Muerta crece, pero no alcanza

Dentro de ese mapa, Vaca Muerta aparece como uno de los motores más visibles. Sin embargo, Martínez Pelizza advirtió que ese impulso no alcanza para absorber a los trabajadores que pierden su empleo en otras actividades y en otras regiones del país.

Vaca Muerta impulsa la actividad, pero no compensa la pérdida de puestos de trabajo en otras actividades ni en otras regiones del país REUTERS/Alexander Villegas/File Photo
Vaca Muerta impulsa la actividad, pero no compensa la pérdida de puestos de trabajo en otras actividades ni en otras regiones del país REUTERS/Alexander Villegas/File Photo

Vaca Muerta no llega a compensar la pérdida de puestos de trabajo del resto del sector”, señaló. Y resumió esa diferencia con una imagen simple: “La curva de Vaca Muerta va en ascenso, pero la otra viene en descenso”.

La economista comparó este proceso con experiencias extractivas de Australia y Noruega, aunque aclaró que esos países partían de condiciones muy diferentes. “Tenían más recursos por habitante y un esquema impositivo distinto al RIGI”, planteó.

En ese marco, también advirtió que la importación de insumos y bienes finales podría desplazar hasta a 350 mil trabajadores, sobre todo en sectores como el textil. El problema, explicó, es que las actividades que hoy más empujan el crecimiento no son las que más empleo generan.

El crédito choca con salarios débiles y deudas

Para que la inversión vuelva a reaccionar, en esta mirada, hace falta que las empresas vean señales de una mejora sostenida del consumo. El crédito puede ser una herramienta clave, pero hoy se encuentra con hogares más endeudados y con menos margen para pagar.

El Gobierno nacional anunció el relanzamiento de los créditos hipotecarios con una tasa tope en 7,5% más UVA. Martínez Pelizza explicó que la idea es mostrar una señal de baja de la inflación y, al mismo tiempo, poner un límite al costo del financiamiento para los deudores.

La especialista agregó que la mitad de los jóvenes de entre 18 y 25 años está endeudada y en mora. Eso restringe el acceso a nuevos préstamos, enfría el consumo y dificulta una recuperación más amplia.

El problema de la mora tiene más que ver con la caída de ingresos que con un exceso de créditos”, sostuvo. Para la economista, el desafío de fondo pasa por impulsar sectores que generen mucho empleo, con un esquema impositivo adecuado, un tipo de cambio compatible y una apertura comercial regulada.

También advirtió que la participación de los trabajadores en la riqueza que genera la economía viene bajando. Mientras sectores como el agro representan apenas el 5% del empleo total, las actividades hoy más golpeadas superan el 40%. Para Martínez Pelizza, esa diferencia explica por qué el crecimiento actual no alcanza para mejorar de forma más amplia el empleo y los ingresos.

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