Aeropuertos Argentina inauguró una nueva terminal aérea en Salta en base a un plan de inversiones por USD 110 millones

Aeropuerto Internacional de Salta General Martín Miguel de Güemes

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Desde Salta- Luego de una inversión inicial de USD 70 millones, Aeropuertos Argentina inauguró este miércoles la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Salta, que entrará en actividad el 27 de agosto y se convertirá en una de las más modernas del país. Las obras permitirán incrementar la capacidad operativa en un 65%, en línea con el fuerte crecimiento del turismo en la provincia.

El proyecto prevé un desembolso total de USD 110 millones, que se ejecutará en distintas etapas. En esta primera fase, se habilitaron un nuevo hall principal y 32 puestos de check-in, además de una ampliación de 650 m² en el sector de embarque doméstico.

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Del acto de apertura participaron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y la presidenta del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Noelia Ruiz. Se hicieron presentes también los 280 trabajadores que se desempeñan en el lugar, ejecutivos y referentes del turismo.

Ketchibachian manifestó: “Es un orgullo para nosotros presentar hoy una obra tan importante, porque sabemos que una terminal de este nivel no solo permitirá a los salteños viajar mejor, con mayor confort y servicios, sino que también posibilita un crecimiento de operaciones que contribuirá a dinamizar el turismo, la economía de la provincia y la región. Nuestro compromiso es que la conectividad aérea sea un factor de desarrollo del país”.

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian

Sáenz, por su parte, expresó: “Esta obra es muy importante porque necesitamos infraestructura que acompañe el desarrollo que estamos construyendo y nos permita aprovechar plenamente el potencial de nuestra querida provincia. Un aeropuerto no es solamente una puerta de entrada y salida: es una herramienta de desarrollo económico, una plataforma para el turismo y un motor para atraer inversiones, impulsar la producción y acompañar el enorme crecimiento minero e industrial que Salta tiene por delante”.

“Contamos con recursos naturales, talento, una ubicación estratégica y sectores productivos en expansión, que generarán cada vez más actividad y empleo para los salteños. Para aprovechar todo ese potencial, necesitamos estar conectados”, señaló y remarcó la importancia del diálogo con los privados para seguir impulsando proyectos de esta magnitud.

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Autoridades y trabajadores realizan el corte de cinta durante la inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto de Salta.

En otro orden, y mencionando el “difícil contexto económico”, adelantó que se lanzarán acciones para promover el turismo, incluyendo devolución de impuestos en ciertos servicios vinculados.

La reforma en el aeropuerto salteño amplió su oferta comercial con la apertura de un nuevo drugstore de la cadena Open25, la llegada de la cafetería Tostado y un servicio de embalaje de maletas a cargo de Tripstore. A su vez, se añadieron cajeros automáticos del Banco Nación y Banco Macro. Asimismo, en el preembarque doméstico se instalaron ShopGallery y Charter Coffee.

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En materia de infraestructura, se construyeron edificios técnicos destinados al soporte de las operaciones, entre ellos una oficina de correos y una subestación eléctrica, junto con otras reformas, como la refuncionalización de las vialidades y un nuevo portal de acceso vehicular.

La siguiente etapa de la remodelación comenzará la próxima semana. Una vez finalizada, la terminal alcanzará una superficie total de 16.160 m², lo que representa un incremento de 6.960 m². De este modo, el aeropuerto se consolidará como uno de los más importantes del norte.

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Durante la segunda fase las tareas se concentrarán en la extensión del sector de embarque internacional, el área de migraciones en arribos y una sala VIP para vuelos de cabotaje.

El plan, liderado por Aeropuertos Argentina y coordinado con el ORSNA, busca dar respuesta tanto al aumento de pasajeros como a la incorporación de nuevas aerolíneas y frecuencias.

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La iniciativa amplió la oferta comercial

Según datos de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), en 2025 Salta encabezó la actividad aeroportuaria del NOA con el 49,86% de los movimientos aéreos, ubicándose por encima de Tucumán (20,83%) y Jujuy (9,79%).

En tanto, durante las vacaciones de invierno, la provincia registró un flujo de 267.628 turistas, de los cuales 118.193 pasaron por el aeropuerto. Así, ocupó el octavo lugar en el ranking nacional por volumen de visitantes totales.

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En los primeros 7 meses del año, acumuló 830.859 pasajeros, lo que supone un alza del 1% frente al mismo período de 2025.

El desempeño se debe en gran medida a su conectividad directa con los principales destinos nacionales, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Iguazú y Neuquén.

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En el plano internacional, GOL sumará un vuelo a Río de Janeiro en diciembre y COPA Airlines elevará a cuatro sus frecuencias con Panamá en febrero. De esta forma, junto a las rutas de Lima y Asunción, Salta alcanzará cuatro conexiones con el exterior, posicionándose como una de las terminales con mayor tráfico del país.

Inversiones de Aeropuertos Argentina

Cabe destacar que, en los últimos cinco años, la inversión de Aeropuertos Argentina totalizó USD 1.000 millones. Entre los proyectos más recientes se encuentran el desarrollo de la Plataforma Norte de Aeroparque, el Plan Estratégico de Obras de Ezeiza, la nueva terminal de San Juan, la puesta en valor de las pistas de Río Cuarto y Río Gallegos, y las mejoras en las terminales de Río Grande y Formosa.

Las próximas inauguraciones son:

Ezeiza — USD 118 millones

Finalización prevista: noviembre de 2026

Rehabilitación de la pista secundaria.

Nueva sala de calma en el sector doméstico.

Nueva Sala VIP Club.

Nueva planta de tratamiento de agua.

Renovación de los periféricos utilizados por todas las aerolíneas, con 1.700 nuevos dispositivos.

Aeropuertos Argentina Cargas

Finalización prevista: noviembre de 2026

Nueva Terminal Única de Courier (TUC), con una superficie de 12.000 m².

Ampliación de las áreas de temperatura controlada en 4.500 m², que elevará la superficie total a 7.000 m².

Aeroparque — USD 85 millones

Finalización prevista: agosto de 2026

Ampliación del PIR doméstico.

Ampliación del hall de check-in.

Incorporación de tecnología para agilizar el proceso de check-in.

Nueva Sala VIP.

Nuevas propuestas gastronómicas.

Nueva sala “Amo Viajar”, con servicios adaptados para personas con CEA (Condición del Espectro Autista), personas con diabetes, personas ostomizadas y adultos mayores.

Aeropuerto de San Rafael — USD 20 millones

Finalización prevista: agosto de 2026

Nueva terminal de 3.300 m².

Incorporación de seis puestos de check-in, cuatro de ellos habilitados en la primera etapa.

Implementación de un nuevo sistema BHS para la gestión de equipajes.

Nuevos núcleos sanitarios y espacios gastronómicos y comerciales.

Rediseño del flujo de pasajeros para optimizar la circulación.

Construcción de nuevos edificios técnicos.