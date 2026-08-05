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Mercado Libre superó los USD 10.000 millones en ingresos por primera vez y creció en la Argentina pese al “consumo desafiante”

La compañía de Marcos Galperin cerró el segundo trimestre de 2026 con una suba del 50% interanual en sus ingresos, aunque la acción cayó más de 4% en el after market por la presión sobre los márgenes

Vista de cerca de numerosos paquetes y cajas, principalmente amarillos, apilados en un centro de clasificación. Una caja grande con el logo de Mercado Libre es visible en el centro.
Mercado Libre vendió 795 millones de ítems en el segundo trimestre de 2026, un 45% más que un año antes
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Por primera vez en su historia, Mercado Libre alcanzó los USD 10.169 millones de ingresos trimestrales. La compañía fundada por Marcos Galperin presentó el balance correspondiente al segundo trimestre de 2026, período en el que registró un alza interanual del 50% en sus ingresos. La compañía vinculó esta mejora en sus resultados a su estrategia de invertir en envíos gratis, crédito, comercio transfronterizo, publicidad y fidelización, incluso en “un entorno de consumo desafiante”, como la Argentina.

El avance no se limitó a la facturación. El resultado operativo llegó a USD 683 millones, con un margen de 6,7%, y la ganancia neta fue de USD 466 millones, con un margen de 4,6 por ciento.

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El dato central del trimestre fue la expansión simultánea de sus dos negocios. En comercio electrónico, el volumen bruto de mercaderías vendidas alcanzó USD 22.000 millones, con un crecimiento de 36% interanual en moneda constante, mientras que en fintech el volumen total de pagos de Mercado Pago superó por primera vez los USD 101 mil millones, con una suba de 56% en dólares.

Frente a esta presentación, el mercado reaccionó con una caída de alrededor del 4,55% en el after market, en línea con la compresión de márgenes que viene mostrando la compañía en los últimos trimestres, algo que ya ocurrió en la presentación de resultados anterior. Analistas de IOL Inversiones señalaron que el aumento en los costos por posicionamiento de mercado explicaría por qué el mercado no premió el crecimiento de ingresos, y advirtieron que los múltiplos de valuación resultantes seguirían exigiendo tasas de crecimiento elevadas y poco margen de error en la ejecución.

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Cuánto ganó MeLi en cada mercado

Mercado Libre tiene operaciones en México, Brasil, Chile, Uruguay y la Argentina. En este último, el volumen bruto de mercaderías vendidas en moneda constante creció 38% interanual y la cantidad de productos vendidos avanzó 22 por ciento. La empresa destacó en un escrito: “En la Argentina, el GMV en moneda constante creció 38% interanual y los ítems vendidos aumentaron 22% interanual en un entorno de consumo desafiante, incluso mientras Mercado Libre continúa ganando participación frente al comercio físico”.

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La compañía alcanzó 89 millones de compradores únicos en el trimestre, con Brasil como principal motor del negocio (dfsud.com)

En tanto, Brasil fue el principal motor del negocio de e-commerce. Allí, el GMV en moneda constante subió 39% y los ítems vendidos aumentaron 56% frente al mismo período del año anterior. México, por su parte, registró un crecimiento de 26% en GMV en moneda constante y de 34% en ítems vendidos. La compañía señaló que ese resultado se produjo pese al efecto persistente de la reforma fiscal aplicada este año.

En el conjunto regional, Mercado Libre vendió 795 millones de ítems en el trimestre, 45% más que un año antes, y llegó a 89 millones de compradores únicos, con un crecimiento de 26 por ciento. También informó que entregó el 77% de los envíos rápidos en menos de 48 horas.

El comercio transfronterizo también empujó la expansión. Ese segmento creció 60% interanual en moneda constante y el volumen procesado a través de su centro de fulfillment en China aumentó 170% intertrimestral.

El negocio financiero superó los USD 100 mil millones en pagos

La unidad fintech aportó otro de los hitos del período. Los ingresos netos de Mercado Pago crecieron 49% interanual en dólares hasta USD 4.400 millones y sus usuarios activos mensuales llegaron a 88 millones, un incremento interanual del 30 por ciento.

Los activos bajo gestión ascendieron a USD 23.000 millones, con una suba de 68% interanual. La empresa agregó que el monto administrado por usuario creció 29%, una señal de mayor uso de la billetera y de los productos de ahorro e inversión.

Mercado Pago - posnet- pagos digitales
Mercado Pago superó por primera vez los USD 100.000 millones en pagos procesados en un trimestre

La cartera de crédito aumentó 75% interanual y superó los 16.000 millones de dólares. Dentro de ese negocio, la cartera de tarjetas de crédito alcanzó USD 7.700 millones, con un alza de 91%, y la emisión llegó a 2,6 millones de tarjetas en el trimestre, frente a 1,6 millones de un año antes.

En cuanto a la mora tardía, superior a los 90 días, se ubicó en 18,7 para la totalidad de la cartera. La morosidad de entre 15 y 90 días fue de 4,6% en tarjetas de crédito y de 7,0% en el total de la cartera. La compañía atribuyó esa evolución a un cambio sostenido hacia prestatarios de menor riesgo y a mejoras en la originación. En adquirencia, el volumen total de pagos procesados creció 44% interanual en dólares hasta 64.000 millones de dólares. En México, Mercado Pago alcanzó 1,4 millones de dispositivos activos, un nivel que la empresa equiparó al total combinado de los bancos tradicionales del país.

Martín de los Santos, director financiero de Mercado Libre, dijo: “Superar los USD 10.000 millones en ingresos trimestrales es un hito importante, pero creemos que el indicador más significativo de nuestra oportunidad a largo plazo es la profundidad del engagement dentro de nuestro ecosistema”. Y agregó: “Cada inversión que realizamos, desde el envío gratis y MELI+ hasta nuestra tarjeta de crédito, está pensada para hacer el ecosistema más valioso para los usuarios, reforzando un ciclo virtuoso que impulsa mayor frecuencia, fidelidad y valor de vida”.

La empresa informó además que los usuarios que operan tanto en el marketplace como en Mercado Pago crecieron 37% interanual. Ese grupo genera 70% más de GMV por usuario que quienes solo compran en el marketplace y casi 90% más de TPV por usuario que quienes usan exclusivamente los servicios fintech.

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