Las exportaciones mineras superaron los USD 4.700 millones y marcaron un récord histórico en el primer semestre

Las ventas externas del sector podrían superar los USD 9.000 millones en el año

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Las exportaciones del sector minero argentino alcanzaron los USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un nuevo récord histórico para un primer semestre, según datos de la Secretaría de Minería. Este número, que anticipa un año de fuerte expansión, acerca a la actividad a una participación en torno al 10% del total vendido al exterior por el país.

Según publicó el Ministerio de Economía, el salto semestral fue de 74,4% frente al mismo período de 2025 y de 154,7% respecto del promedio registrado para ese tramo entre 2010 y 2025. La expansión estuvo impulsada sobre todo por el litio, cuyas exportaciones crecieron 185% interanual.

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Los minerales metalíferos también avanzaron con fuerza, con una suba de 58%, mientras que el resto del sector, incluidos los no metalíferos, aumentó 3,9%. Dentro del segmento metalífero, las ventas externas de oro crecieron 51,2% y las de plata 87,9%.

Entre los principales destinos sobresalieron China, con un aumento de 205%, Corea del Sur con 196%, Canadá con 95% y Estados Unidos con 90 por ciento.

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La minería se encamina a aportar uno de cada 10 dólares exportados

Las proyecciones privadas ya adelantan un verdadero boom exportador del sector. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostuvo que la minería aportará uno de cada 10 dólares exportados por la Argentina en 2026.

La mejora del precio internacional sostuvo las exportaciones de oro y plata pese a una caída en los volúmenes de producción

Ese cálculo toma dimensión en un año en que las exportaciones nacionales podrían ubicarse entre USD 90.000 millones y USD 100.000 millones, por encima del récord de USD 88.446 millones de 2022. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina, el total exportado llegaría a USD 96.056 millones en 2026.

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Sobre esa base, la participación de la minería pasaría de cerca del 7% en 2025 a más del 10% este año. Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el sector totalizó unos USD 6.075 millones en exportaciones durante 2025, equivalentes al 6,9% del total nacional, con una suba de 31% frente al año anterior.

El último Resumen Productivo de la entidad proyectó que en 2026 la actividad podría superar los USD 9.000 millones y crecer más del 50%. Esa expansión conviviría con dos dinámicas distintas: una caída productiva en metales preciosos y un avance del litio por mayor volumen y mejores precios.

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El oro y la plata exportarían más por precio

Según la BCR, la producción de oro en Argentina cayó a 1.184 mil onzas en 2025, un 6% menos que un año antes y 42% por debajo del nivel de hace una década. El informe atribuyó esa baja al agotamiento natural de operaciones maduras y a la falta de inversiones suficientes en exploración y desarrollo para compensar la caída de las leyes minerales.

Aun así, las exportaciones de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que en 2024, sostenidas por la mejora del precio internacional de referencia. Para 2026, la proyección indica un nivel de producción similar al del año previo, con el ingreso de Río Negro como productor aurífero por el inicio de Calcatreu y la reactivación de Casposo en San Juan.

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El carbonato de litio acumuló un alza de 47,5% interanual en los primeros cinco meses de 2026

De esta forma, el oro podría exportar USD 5.129 millones en 2026, un 25% más en valor que en 2025, con un precio promedio de USD 4.353 por onza. La mejora provendría del precio y no de una recuperación de la extracción.

La plata muestra la misma dinámica. En 2025 se produjeron 22,1 millones de onzas, un 7,8% menos interanual y 35% por debajo de 2019, el nivel más bajo de la última década. Pese a esa caída, las exportaciones de plata sumaron USD 785 millones en 2025, un 22% más que en 2024, impulsadas por un precio promedio de USD 38,8 por onza. Para 2026, la producción bajaría a 19,5 millones de onzas, otro 10% frente al año previo, pero las ventas externas treparían a USD 1.172 millones, un 49% más, con un precio promedio de USD 60 por onza.

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El litio marca récords de producción

El litio, en tanto, muestra una trayectoria distinta porque su expansión proviene de un aumento de la producción. Según CAEM, Argentina alcanzó 116 mil toneladas LCE en 2025, un 56% más contra el mismo periodo del año pasado y 241% por encima de 2018, por expansiones y aumentos de capacidad en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, además de la incorporación y crecimiento de nuevos proyectos.

Ese mayor volumen compensó la caída del precio promedio de exportación a USD 8,7 por kilo. Aun con ese descenso, las exportaciones de litio llegaron a USD 911 millones en 2025, un 44% más que en 2024. Para 2026, el escenario intermedio del estudio prevé una producción de 172 mil toneladas LCE, un 48% más que en 2025, por una mayor utilización de la capacidad instalada y el avance de proyectos. El informe estimó además un precio promedio de exportación en torno a USD 14,9 por kilo y ventas externas por USD 2.559 millones, lo que implicaría un aumento de 181% frente al año anterior.

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Crece la producción minera

Los datos de producción publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que esa expansión ya está en marcha. El Índice de Producción Industrial Minero indicó que en mayo la tendencia-ciclo avanzó 0,3% respecto de abril y superó todos los niveles registrados desde el inicio de la serie en 2017.

Las exportaciones mineras argentinas sumaron USD 4.742 millones entre enero y junio de 2026, un 74,4% más que en el mismo período del año anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice general mostró una suba interanual de 9,2% y un acumulado de 7,8% en los primeros cinco meses del año frente al mismo período de 2025. La serie desestacionalizada aumentó 0,4% mensual y la minería acumuló siete meses consecutivos de expansión en la tendencia-ciclo desde fines de 2024.

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El crecimiento más sostenido correspondió al carbonato de litio. En mayo se extrajeron y procesaron 11.561,7 toneladas, con una suba de 45,1% frente al mismo mes del año pasado.

En el acumulado enero-mayo de 2026, la expansión llegó a 47,5% interanual. El índice específico de extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, que agrupa al litio junto con el boro y otros insumos, trepó 54,2% interanual en mayo y 52,9% en los primeros cinco meses del año.