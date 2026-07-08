Boom de la minería: la producción argentina superó su récord histórico en mayo, con una suba de casi 50% en litio

El carbonato de litio acumuló una suba de 47,5% en los primeros cinco meses de 2026

La producción minera argentina alcanzó un nuevo récord histórico en mayo. Según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador tendencia-ciclo avanzó 0,3% respecto a abril y superó todos los niveles registrados desde que la serie estadística arranca en 2017.

En tanto, el índice general mostró una suba interanual de 9,2% y un acumulado de 7,8% en los primeros cinco meses del año frente al mismo período de 2025. La serie desestacionalizada subió 0,4% respecto al mes anterior. Con este resultado, la minería acumula siete meses consecutivos de expansión en la serie tendencia-ciclo desde fines de 2024, y consolida su lugar como uno de los sectores de mayor dinamismo dentro de la actividad industrial argentina.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato en su cuenta de la red social X. “La actividad minera alcanzó un nuevo récord histórico en mayo”, escribió el funcionario, que enumeró los tres pilares del resultado: el crecimiento del petróleo crudo, el gas natural y los minerales no metalíferos. El posteo también incluyó una referencia al partido de la Selección Nacional ante Egipto por el Mundial 2026, en alusión a la salvada de Leandro Paredes sobre el final del partido.

El litio, el mineral de mayor expansión

El crecimiento más sostenido del período correspondió al carbonato de litio. En mayo se se extrajeron y procesaron 11.561,7 toneladas del mineral, lo que significó una suba de 45,1% frente al mismo mes del año pasado.

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La maduración de proyectos en las provincias del norte del país y la puesta en marcha de nuevas plantas de procesamiento permitieron escalar los volúmenes de extracción de forma sostenida a lo largo de todo 2026

El dato más llamativo, sin embargo, es que el acumulado enero-mayo de 2026 ya registra una expansión de 47,5% respecto al mismo período del año anterior. Se trata de la variación más pronunciada entre los grandes rubros del sector. El índice específico de extracción de minerales para la fabricación de productos químicos —la categoría que agrupa al litio junto al boro y otros insumos— trepó 54,2% interanual en mayo y 52,9% en el acumulado de cinco meses.

Esta trayectoria refleja la maduración de proyectos que pasaron de la etapa de construcción a la producción plena en las provincias del norte del país. La puesta en marcha de nuevas plantas de procesamiento permitió escalar los volúmenes de extracción de forma sostenida a lo largo de todo el año, con registros mensuales que se mantienen por encima de las 11.000 toneladas desde principios de 2026.

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Dentro del mismo bloque de minerales para productos químicos, los minerales de boro también anotaron una suba de 33,6% interanual en mayo, con un acumulado de 26,9% en el año.

Vaca Muerta y el no convencional dominan el sector petrolero

El petróleo crudo aportó el otro gran impulso al récord. La producción total creció 19,2% interanual en mayo, con un acumulado de 17,6% en el año. En este caso, la brecha entre el convencional y el no convencional se amplió aún más: mientras el crudo convencional retrocedió 9,5% interanual —con 1.341,2 miles de metros cúbicos extraídos en el mes—, el petróleo no convencional registró una suba de 38,5% y alcanzó los 3.052,1 miles de metros cúbicos. Esa proporción representa más del 69% de toda la producción nacional de crudo, un nivel que consolida el peso de Vaca Muerta como eje de la industria petrolera argentina y que contrasta con la caída sostenida de las cuencas convencionales de la Patagonia y Cuyo.

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El gas natural subió 5,5% interanual en mayo; toda la expansión provino del segmento no convencional, que creció 14,2% frente al mismo mes de 2025

El acumulado enero-mayo del no convencional avanzó 35,8% frente al mismo período de 2025, mientras que el convencional acumula una baja de 9% en el año. La mejora en la productividad por pozo y la expansión de infraestructura de transporte —nuevos ductos y ampliaciones de capacidad en la Cuenca Neuquina— explican buena parte de esta dinámica, que permite compensar el agotamiento natural de los yacimientos tradicionales.

Gas natural y el resto de los sectores

El gas natural también aportó al resultado general, con una suba de 5,5% interanual en mayo y un acumulado de 1,3% en el año. La expansión provino del segmento no convencional, que creció 14,2% frente a mayo de 2025, mientras que la producción convencional registró una caída. El índice conjunto de extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios de apoyo subió 6,7% interanual en el mes y 5,6% en el acumulado.

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La categoría de minerales no metalíferos y rocas de aplicación fue la de mayor variación porcentual del mes: subió 42,9% interanual y 34,2% en el acumulado. Dentro de ese bloque, la extracción de sal mostró el salto más pronunciado, con un alza de 128,9% interanual en mayo —impulsada por la salmuera y sus subproductos—, y un acumulado de 98,4% en el año.

Las arenas, el canto rodado y los triturados pétreos avanzaron 3,4% interanual, con la demanda de arenas para fracking -extracción de gas y petróleo no convencional- como uno de los factores de sostén.

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Los minerales metalíferos —oro, plata y doré— crecieron 1,5% interanual en mayo, con un acumulado de 1,3% en el año. El bullón dorado registró una caída de 4,7% en el mes, aunque el segmento “resto” —que incluye cobre, plomo, cinc y molibdeno— anotó un alza de 41,9% interanual.

El petróleo no convencional creció 38,5% interanual en mayo y ya representa más del 69% de toda la producción nacional de crudo

La contracara del informe del Indec apareció en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, que cayeron 21,4% interanual en mayo y acumulan una baja de 17,9% en el año. El sector atribuye esa caída a una mayor eficiencia operativa: más producción con menos equipos activos, gracias a la mayor productividad por pozo que caracteriza al modelo no convencional. La extracción de arcilla y caolín también mostró retrocesos, con una baja de 13,1% interanual en el mes y 14% en el acumulado.

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Proyección de exportaciones para 2026

El nivel de actividad que reflejan los datos del Indec se proyecta también en el frente exportador. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que las exportaciones mineras del país podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por la recuperación de precios internacionales en oro y litio. Esa cifra representaría un incremento cercano al 49% respecto a 2025, año que cerró con un saldo exportador de USD 6.056 millones y que ya había implicado una suba del 30% frente a 2024.

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, advirtió que la proyección se hizo con un criterio conservador en materia de precios. “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”, afirmó.

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