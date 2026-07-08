Economía

Boom de la minería: la producción argentina superó su récord histórico en mayo, con una suba de casi 50% en litio

El indicador minero del Indec mostró que la producción acumula siete meses consecutivos de expansión. Vaca Muerta aporta ya el 69% del crudo nacional y el índice tendencia-ciclo en su mayor nivel desde 2017

Guardar
Google icon
Transporte de litio
El carbonato de litio acumuló una suba de 47,5% en los primeros cinco meses de 2026

La producción minera argentina alcanzó un nuevo récord histórico en mayo. Según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador tendencia-ciclo avanzó 0,3% respecto a abril y superó todos los niveles registrados desde que la serie estadística arranca en 2017.

En tanto, el índice general mostró una suba interanual de 9,2% y un acumulado de 7,8% en los primeros cinco meses del año frente al mismo período de 2025. La serie desestacionalizada subió 0,4% respecto al mes anterior. Con este resultado, la minería acumula siete meses consecutivos de expansión en la serie tendencia-ciclo desde fines de 2024, y consolida su lugar como uno de los sectores de mayor dinamismo dentro de la actividad industrial argentina.

PUBLICIDAD

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato en su cuenta de la red social X. “La actividad minera alcanzó un nuevo récord histórico en mayo”, escribió el funcionario, que enumeró los tres pilares del resultado: el crecimiento del petróleo crudo, el gas natural y los minerales no metalíferos. El posteo también incluyó una referencia al partido de la Selección Nacional ante Egipto por el Mundial 2026, en alusión a la salvada de Leandro Paredes sobre el final del partido.

El litio, el mineral de mayor expansión

El crecimiento más sostenido del período correspondió al carbonato de litio. En mayo se se extrajeron y procesaron 11.561,7 toneladas del mineral, lo que significó una suba de 45,1% frente al mismo mes del año pasado.

PUBLICIDAD

La maduración de proyectos en las provincias del norte del país y la puesta en marcha de nuevas plantas de procesamiento permitieron escalar los volúmenes de extracción de forma sostenida a lo largo de todo 2026
La maduración de proyectos en las provincias del norte del país y la puesta en marcha de nuevas plantas de procesamiento permitieron escalar los volúmenes de extracción de forma sostenida a lo largo de todo 2026

El dato más llamativo, sin embargo, es que el acumulado enero-mayo de 2026 ya registra una expansión de 47,5% respecto al mismo período del año anterior. Se trata de la variación más pronunciada entre los grandes rubros del sector. El índice específico de extracción de minerales para la fabricación de productos químicos —la categoría que agrupa al litio junto al boro y otros insumos— trepó 54,2% interanual en mayo y 52,9% en el acumulado de cinco meses.

Esta trayectoria refleja la maduración de proyectos que pasaron de la etapa de construcción a la producción plena en las provincias del norte del país. La puesta en marcha de nuevas plantas de procesamiento permitió escalar los volúmenes de extracción de forma sostenida a lo largo de todo el año, con registros mensuales que se mantienen por encima de las 11.000 toneladas desde principios de 2026.

Dentro del mismo bloque de minerales para productos químicos, los minerales de boro también anotaron una suba de 33,6% interanual en mayo, con un acumulado de 26,9% en el año.

Vaca Muerta y el no convencional dominan el sector petrolero

El petróleo crudo aportó el otro gran impulso al récord. La producción total creció 19,2% interanual en mayo, con un acumulado de 17,6% en el año. En este caso, la brecha entre el convencional y el no convencional se amplió aún más: mientras el crudo convencional retrocedió 9,5% interanual —con 1.341,2 miles de metros cúbicos extraídos en el mes—, el petróleo no convencional registró una suba de 38,5% y alcanzó los 3.052,1 miles de metros cúbicos. Esa proporción representa más del 69% de toda la producción nacional de crudo, un nivel que consolida el peso de Vaca Muerta como eje de la industria petrolera argentina y que contrasta con la caída sostenida de las cuencas convencionales de la Patagonia y Cuyo.

El gas natural subió 5,5% interanual en mayo; toda la expansión provino del segmento no convencional, que creció 14,2% frente al mismo mes de 2025
El gas natural subió 5,5% interanual en mayo; toda la expansión provino del segmento no convencional, que creció 14,2% frente al mismo mes de 2025

El acumulado enero-mayo del no convencional avanzó 35,8% frente al mismo período de 2025, mientras que el convencional acumula una baja de 9% en el año. La mejora en la productividad por pozo y la expansión de infraestructura de transporte —nuevos ductos y ampliaciones de capacidad en la Cuenca Neuquina— explican buena parte de esta dinámica, que permite compensar el agotamiento natural de los yacimientos tradicionales.

Gas natural y el resto de los sectores

El gas natural también aportó al resultado general, con una suba de 5,5% interanual en mayo y un acumulado de 1,3% en el año. La expansión provino del segmento no convencional, que creció 14,2% frente a mayo de 2025, mientras que la producción convencional registró una caída. El índice conjunto de extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios de apoyo subió 6,7% interanual en el mes y 5,6% en el acumulado.

La categoría de minerales no metalíferos y rocas de aplicación fue la de mayor variación porcentual del mes: subió 42,9% interanual y 34,2% en el acumulado. Dentro de ese bloque, la extracción de sal mostró el salto más pronunciado, con un alza de 128,9% interanual en mayo —impulsada por la salmuera y sus subproductos—, y un acumulado de 98,4% en el año.

Las arenas, el canto rodado y los triturados pétreos avanzaron 3,4% interanual, con la demanda de arenas para fracking -extracción de gas y petróleo no convencional- como uno de los factores de sostén.

Los minerales metalíferos —oro, plata y doré— crecieron 1,5% interanual en mayo, con un acumulado de 1,3% en el año. El bullón dorado registró una caída de 4,7% en el mes, aunque el segmento “resto” —que incluye cobre, plomo, cinc y molibdeno— anotó un alza de 41,9% interanual.

Petróleo Vaca Muerta Bloomberg
El petróleo no convencional creció 38,5% interanual en mayo y ya representa más del 69% de toda la producción nacional de crudo

La contracara del informe del Indec apareció en los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, que cayeron 21,4% interanual en mayo y acumulan una baja de 17,9% en el año. El sector atribuye esa caída a una mayor eficiencia operativa: más producción con menos equipos activos, gracias a la mayor productividad por pozo que caracteriza al modelo no convencional. La extracción de arcilla y caolín también mostró retrocesos, con una baja de 13,1% interanual en el mes y 14% en el acumulado.

Proyección de exportaciones para 2026

El nivel de actividad que reflejan los datos del Indec se proyecta también en el frente exportador. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que las exportaciones mineras del país podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por la recuperación de precios internacionales en oro y litio. Esa cifra representaría un incremento cercano al 49% respecto a 2025, año que cerró con un saldo exportador de USD 6.056 millones y que ya había implicado una suba del 30% frente a 2024.

Roberto Cacciola, presidente de CAEM, advirtió que la proyección se hizo con un criterio conservador en materia de precios. “Si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”, afirmó.

Temas Relacionados

litioindecmineríavaca muertapetróleorigicarbonato de litiocrudoexportacionesdivisasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hidrovía: el Gobierno firmó el contrato de concesión y la empresa belga Jan De Nul comenzará a gestionar la vía navegable

Economía oficializó el paso a la gestión privada de la principal vía fluvial del país y prevé una reducción en el peaje, nuevas obras y tecnología para mejorar la competitividad exportadora

Hidrovía: el Gobierno firmó el contrato de concesión y la empresa belga Jan De Nul comenzará a gestionar la vía navegable

El presidente del Banco Provincia advirtió que la morosidad alcanzó su nivel más alto en 20 años

Juan Cuattromo aseguró en Infobae al Regreso que más de siete millones de personas quedaron excluidas del sistema financiero y explicó cómo el deterioro de los ingresos afecta el acceso a la financiación

El presidente del Banco Provincia advirtió que la morosidad alcanzó su nivel más alto en 20 años

Se frenó el país: cómo el partido de la Argentina contra Egipto desplomó el consumo de energía eléctrica

Cammesa detalló cómo se comportó el sistema minuto a minuto durante el partido ante Egipto y explicó el operativo que despliega en cada presentación de la Selección en el Mundial

Se frenó el país: cómo el partido de la Argentina contra Egipto desplomó el consumo de energía eléctrica

Caputo se reunió con supermercadistas y puso el foco en la renegociación de los convenios colectivos

En medio de la caída de ventas del sector, el ministro de Economía recibió a representantes de las principales cadenas. La participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, por la renegociación en marcha con los sindicatos

Caputo se reunió con supermercadistas y puso el foco en la renegociación de los convenios colectivos

Una economista argentina será la nueva economista jefe del Fondo Monetario: quién es y cómo piensa

Silvana Tenreyro será desde agosto Consejera Económica del Fondo y Directora del Departamento de Investigación (RES). “La combinación de liderazgo intelectual y experiencia en políticas de Silvana contribuirá a garantizar que el trabajo analítico del Fondo”, dijo Kristalina Georgieva

Una economista argentina será la nueva economista jefe del Fondo Monetario: quién es y cómo piensa

DEPORTES

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

La ocurrencia de Djokovic cuando lo compararon con Messi tras su heroico triunfo que lo clasificó a las semifinales de Wimbledon

“Tenela, tenela”: la reacción del “Cholo” Simeone antes del tercer gol de Argentina contra Egipto que se volvió viral

Felipe Melo utilizó la épica remontada de Argentina para arremeter contra Brasil: la contundente frase sobre Messi

Thierry Henry volvió a llenar de elogios a Messi tras la clasificación de Argentina y lo comparó con un guión de Hollywood

“Argentina no gana el Mundial”: el encendido debate en vivo entre Valdano y Casillas sobre el fútbol sudamericano y el europeo

TELESHOW

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Floppy Tesouro en “Lo de Pampita”: “En el Bailando una persona me seguía y tuve miedo de que me secuestre”

Sofía Solá mostró cómo se preparó para su salida con un joven en Barcelona: “Mi aventura con el catalán”

Los incesantes ataques de Mauro Icardi a Yanina Latorre: “Qué calladita estuviste hoy”

Mario Pergolini celebró el pase de Argentina a cuartos de final: “Ahora estos pibes se van a sentir invencibles”

Santiago del Moro confrontó a un participante de Gran Hermano por sus dichos sobre Lionel Messi: “¿Lo insultaste?”

INFOBAE AMÉRICA

Comienzan en Irak las procesiones fúnebres de Ali Khamenei en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

Comienzan en Irak las procesiones fúnebres de Ali Khamenei en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

Proyecto de ley busca exigir que los conductores que en Panamá provoquen la muerte por atropello paguen una pensión alimenticia a los hijos de las víctimas

Congresista estadounidense pide que el TPS se extienda para salvadoreños

Honduras: Desarticulan célula de “Los Canechos” investigada por masacre que dejó 20 muertos en Colón

República Dominicana: El Gobierno impulsa una reforma educativa a largo plazo