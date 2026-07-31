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Cómo terminó la inflación de julio: las estimaciones de las consultoras privadas

Para los privados, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no mostraría grandes mejoras frente al 1,9% de junio. Qué factores explicaron la dinámica de precios y cuál es el temor por las presiones futuras que llegarían por el lado de los combustibles

Las consultoras privadas estimaron la inflación de julio entre 1,9% y 2,1%. (Foto crédito: Reuters)
Las consultoras privadas estimaron la inflación de julio entre 1,9% y 2,1%. (Foto crédito: Reuters)
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Ya con el cierre de julio en ciernes, según los relevamientos de las consultoras, la inflación en el séptimo mes del año no da indicios de haber tenido mejoras respecto al 1,9% que marcó en junio. Una aceleración de precios que podría explicarse por factores estacionales como las vacaciones de invierno, pero en donde también jugaron los alimentos y los regulados. Y que llevaría a cortar la tendencia a la baja que el Gobierno quiere consolidar. El dato oficial de Indec se dará a conocer el jueves 13 de agosto.

Durante julio, las estimaciones de inflación recopiladas por Infobae a partir de consultoras privadas ubicaron el índice mensual entre 1,9% y 2,1%. EcoGo presentó la proyección más elevada, al anticipar un aumento del 2,1% al igual que en la Fundación Libertad y Progreso. En EconViews calcularon una variación de 2% para la cuarta semana del mes, mientras que Analytica estimó el registro más bajo, con un 1,9 por ciento.

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A diferencia de junio, donde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reportó una inflación de 1,9%, julio expuso un cambio de tendencia para los privados. Los analistas atribuyen la aceleración inflacionaria a factores estacionales y a aumentos en rubros específicos, que interrumpieron la moderación observada en meses previos.

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De confirmarse un dato de inflación por arriba de 1,9% se cortaría la tendencia de desaceleración de precios que el equipo económico busca consolidar tras el 3,4% que marcó el IPC en marzo. A partir de ese momento el Gobierno logró tres meses consecutivo a la baja: en abril fue del 2,6%, en mayo del 2,5% y en junio de 1,9%. Lo que permitió volver al nivel de aumento de precios de julio-agosto del 2025.

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Factores estacionales

Lucio Garay Méndez, el economista de Eco Go, sostuvo que recreación y ocio traccionaron los estacionales y explicaron gran parte de la aceleración de julio. “Alimentos y bebidas que a diferencia del mes anterior estarían más cerca del nivel general. Algunos servicios también explican la aceleración, educación, salud y vivienda estamos viendo que suben por encima del nivel general”, agregó en conversación con Infobae.

El salto inflacionario de julio se reflejó en todos los pronósticos privados, aunque las diferencias entre consultoras fueron reducidas. Los especialistas coincidieron en que la suba cortó la estabilidad que venía mostrando el índice y destacaron la importancia de los factores estacionales y los servicios regulados en la dinámica del mes.

En la misma línea fue, Alejandro Giacoia, economista de EconViews quien señaló que el relevamiento de precios de alimentos que hacemos en la consultora le está dando 2% para el promedio de las últimas cuatro semanas, con regulados por arriba del 2% de acuerdo a las subas anunciadas.

Qué paso con alimentos

Según el último relevamiento de LCG, en la tercera semana de julio, los precios de alimentos y bebidas aumentaron 0,3%, una aceleración respecto a la semana previa, donde no hubo cambios. Así, el promedio de inflación mensual de las últimas cuatro semanas alcanzó 1,9%, lo que implicó un aumento de 0,6 puntos porcentuales (p.p.) en relación al periodo anterior.

Un hombre caucásico de camiseta azul y jeans toma un paquete de carne de un exhibidor refrigerado lleno de productos cárnicos en un supermercado.
Según LCG, en las últimas cuatro semanas carnes y derivados aumentaron 0,8%. (Foto crédito: Reuters)

El detalle del relevamiento de LCG mostró que los rubros que más subieron dentro de alimentos y bebidas fueron carnes, lácteos y panificados. En la última semana analizada, las carnes subieron 0,8% y las bebidas 0,9%, mientras que las verduras bajaron 1,4%, ayudando a amortiguar el alza general del sector.

Como dato positivo para julio, el Gobierno salió a festejar que en junio la inflación mayorista fue de 1,1% en junio, la más baja en los últimos cuatro meses. Se trata de las variaciones a los que vendieron productores e importadores en el mercado interno, y según el discurso oficial, es un dato más certero sobre la evolución de los precios. Aunque se debe tener en consideración que no incluye servicios.

Presiones futuras

Más allá de cual termine siendo el dato de inflación de julio, puede haber presiones sobre los precios en el corto plazo por el combustible. Es con la continuidad del conflicto en Oriente Medio por parte de Estados Unidos e Irán, el barril de brent -que se toma de referencia en Argentina- sufre variaciones constantes.

De hecho, si el precio internacional del petróleo escala hasta los USD 100, las naftas locales deberían absorber una suba de 12,4%, con un impacto directo de 0,56 puntos porcentuales (p.p.) sobre el IPC, según reveló un informe de la consultora Empiria.

El brent llegó a tocar los USD 102 el 23 de julio —su nivel más alto desde junio—, antes de ceder a USD 92,82 tres días después tras la pausa en los ataques, una caída de 4,1% en una sola jornada. Esa corrección redujo la brecha con el precio implícito en los surtidores argentinos, pero no la eliminó: los valores locales de combustibles son hoy consistentes con un Brent en torno a los USD 84, un valor algo por debajo del actual.

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