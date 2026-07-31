Por qué el precio promedio de los 10 autos más vendidos de Argentina es un 35% más alto que el de Brasil

La diferencia entre los autos que más se venden en Brasil y Argentina es total. Mientras un país tiene todos autos nacionales, el otro tiene cuatro importados y un precio USD 8.000 más alto

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Desde que se creó el Mercosur, en diciembre de 1990, y las automotrices regionales radicaron plantas complementarias en Argentina y Brasil, el 80% de los autos que se venden en ambos países provienen de la industria regional.

Brasil, con un parque automotor cinco veces más grande que Argentina y una industria proporcionalmente mayor también, se dedicó siempre a producir modelos de acceso, mientras Argentina se reservó los sedanes medianos y pickups.

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Ambos países se intercambian productos sin arancel de importación alguno con un esquema de complementación que, sin embargo, no es muy simétrico, ya que mientras los vehículos económicos siguen teniendo mucho mercado, los sedanes o autos de gama media no tanto. Por eso, Argentina tiene que apostar por producir pickups, que es el vehículo ideal para exportar, no solo a Brasil, pero sí principalmente a ese país.

Para comprender la diferente posición entre uno y otro mercado, solo hay que mirar la composición del mercado automotor brasileño y argentino tras el primer semestre del año. En Brasil, los diez modelos que más se venden son todos de fabricación nacional (o ensamblado), mientras que Argentina tiene seis modelos nacionales, tres brasileños y uno chino.

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El mercado brasileño tienen un precio promedio del Top 10 de los autos más vendidos un 35% más bajo que el mercado argentino

En Brasil, el ranking está compuesto por una pickup compacta, tres SUV del segmento B, cuatro autos de ese mismo segmento y dos del segmento A, el más chico del mercado.

En Argentina ocurre algo completamente opuesto con tres pickups medianas, un SUV C, dos SUV B y cuatro autos de pasajeros del mismo segmento B.

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Esa distinta composición genera también otra consecuencia inevitable, ya que el precio promedio los diez autos más vendidos de Brasil es de USD 24.000 y el de Argentina asciende a los USD 32.550, es decir un 35,6% más alto.

El Top 10 de Brasil

Tomando los precios de un mercado y otro, y trasladándolos a dólares de modo tal que se posible comprarlos, los diez autos más vendidos de Brasil tienen en primer lugar inamovible y cómodo a la pickup Fiat Strada, que tiene un precio promedio de USD 27.000 entre sus 7 versiones.

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En segundo lugar aparece el primer auto compacto, el Volkswagen Polo, que promedia entre todas sus versiones los USD 23.000, y en tercera posición está el SUV, que también es de la misma marca, el Volkswagen T-Cross, con un precio medio de USD 32.000.

El auto más vendido de Brasil es la pickup Fiat Strada con un precio promedio de USD 27.000

El cuarto del ranking es otro auto mediano, el Fiat Argo, que tiene tres versiones y un precio promedio de USD 17.000, el quinto también es un auto de pasajeros, el Chevrolet Onix, que promedia los USD 23.000, y el sexto es el segundo SUV, el Volkswagen Tera, con un precio medio de USD 25.000.

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Los diez modelos más vendidos en Brasil en los primeros seis meses del año se completan con el Hyundai HB20, otro auto compacto B, que cuesta USD 22.000 de promedio, el B-SUV Hyundai Creta, que es el más caro de los diez modelos más vendidos con un precio medio de USD 35.000, y cierran el Top 10 el BYD Dolphin Mini, el auto eléctrico más vendido en Brasil con un precio de USD 22.000 y el Fiat Mobi, otro citycar o auto de pasajeros del segmento A que tiene el precio más bajo del ranking en 14.000 dólares.

El Top 10 de Argentina

En cambio, el ranking de los diez autos más vendidos en el primer semestre en Argentina comienza con uno de los modelos con el mayor precio promedio, una pickup como la Toyota Hilux, que entre sus 17 versiones tiene un precio medio de $63.000.000, o su equivalencia en moneda estadounidense que queda en unos 41.700 dólares.

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El vehículo más vendido de Argentina es la pickup Toyota Hilux, que tiene un precio promedio de USD 41.700

El segundo modelo más vendido es un auto compacto, el Fiat Cronos, que entre sus cuatro versiones promedia un precio de $39.000.000 o USD 25.800, y el tercer lugar es el Peugeot 208, otro auto compacto segmento B, que promedia entre sus cinco versiones un precio de $40.600.000 o 26.900 dólares.

La cuarta posición en el mercado argentino la ocupa la Ford Territory china, SUV del segmento C, con tres versiones, una híbrida, y un precio promedio de $53.400.000 o sus USD 35.600 equivalentes; el quinto puesto es de la segunda pickup mediana, la Ford Ranger, que tiene 15 versiones y promedia un precio de $59.000.000 o USD 39.000; y el sexto lugar es para el mejor SUV del segmento B, el Volkswagen Tera brasileño, que con cuatro versiones promedia $43.500.000 o 28.800 dólares.

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Los diez modelos más vendidos se completaron con otra pickup mediana, la más cara del mercado, Volkswagen Amarok, que se vende en 11 versiones que promedian un valor de $73.700.000 o USD 48.800; el Chevrolet Tracker, otro B-SUV que se vende en cuatro versiones con un precio medio de $45.800.000 o USD 30.300; el Chevrolet Onix y Onix Plus brasileño, que combinan 7 opciones de equipamiento en $35.400.000 o USD 23.400; y finalmente el Toyota Yaris hatchback brasileño, que quedó solo con tres versiones, y promedia unos $38.100.000 de precio o su equivalente de 25.200 dólares.