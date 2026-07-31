La nieve reactivó la temporada: cuáles son los destinos que más se destacan en las vacaciones de invierno

Experiencia extrema en Cerro Bayo, Villa La Angostura (Rabanne)

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La temporada de invierno comenzó con niveles de ocupación elevados en los principales destinos de nieve del país, con mayor afluencia en los últimos días porque el clima acompañó. Por ello, los principales centros de esquí registran buenos niveles de actividad.

Según un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en Tierra del Fuego, la ocupación promedio provincial rondó el 70% durante el último fin de semana, con Ushuaia como el destino más elegido. La ciudad continúa consolidándose entre los turistas brasileños, impulsada por los nuevos vuelos directos desde San Pablo y por la reciente Fiesta Nacional de Invierno.

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En ese contexto, Cerro Castor inició la temporada el 4 de julio con un incremento del 24% en la llegada de visitantes respecto del mismo período del año pasado. El complejo logró habilitar distintos sectores gracias a una inversión en un sistema de producción de nieve técnica, que permitió garantizar condiciones para la práctica del esquí pese a la escasez de nevadas.

En tanto, el centro Martial aún no abrió sus pistas para esquiadores, aunque ofrece ascensos panorámicos para contemplar el Canal Beagle y recientemente inauguró un nuevo espacio gastronómico en su estación intermedia, por donde pasan unas 550 personas por día.

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Cerro Castor inició la temporada el 4 de julio con un incremento del 24% en la llegada de visitantes respecto del mismo período del año pasado (Cerro Castor)

En Río Negro, Bariloche alcanzó una ocupación hotelera del 85%, mientras que Las Grutas llegó al 70%, favorecida por las actividades del aniversario de San Antonio Oeste.

Natacha Vázquez, directora ejecutiva de Emprotur, aseguró que “el destino atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada, con un nivel de ocupación cercano al 90%. “Estamos recibiendo unos 35 vuelos diarios, un récord en materia de conectividad. Eso nos posiciona muy bien y refleja un crecimiento pese al contexto económico general del país”, afirmó.

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En ese sentido, destacó el fuerte movimiento turístico tanto de visitantes nacionales como extranjeros. “Estamos en pleno receso escolar y hay mucho turismo interno, pero también una importante presencia de turistas brasileños”, sostuvo.

Respecto de las perspectivas para las próximas semanas, explicó que el pico de actividad suele coincidir con las vacaciones de invierno de Buenos Aires. “Antes del receso estábamos con una ocupación de entre el 80% y el 85%. Durante estas semanas subimos al 90% y, una vez que finalicen las vacaciones, estimamos que el nivel volverá a ubicarse en torno al 80%, que igualmente es muy bueno para la época”, indicó.

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Además, remarcó que las recientes nevadas mejoraron las expectativas para el resto de la temporada. “La nieve nos posiciona muy bien. Muchas personas esperan hasta último momento para reservar, porque quieren asegurarse de que haya nieve y de que los centros de esquí estén operativos. Estas nevadas dan garantías de que la temporada podrá extenderse”, explicó.

El Bolsón también registró un importante movimiento turístico, con más de 5.000 personas recorriendo el Cerro Perito Moreno.

Los centros de nieve de la provincia también mostraron una buena respuesta del público. Piedras Blancas recibió 3.300 visitantes durante el último fin de semana largo y logró mantener habilitada una de sus pistas gracias a su sistema de fabricación de nieve.

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Por su parte, Laderas convocó a unas 5.000 personas y amplió los sectores esquiables mediante la combinación de nieve acumulada en la parte superior de la montaña y nieve de cultivo producida con nuevos cañones de última generación.

Fotografía: Ariel Carreras

En Mendoza, Malargüe registró una ocupación del 80%, mientras que el Valle de Las Leñas recibió un promedio de 2.000 visitantes diarios durante el fin de semana del 9 de julio. El complejo abrió la temporada tras varias semanas de producción de nieve artificial y sumó nuevas propuestas, como el Parque Aventura y la telesilla Vesta para peatones. Además, reforzó su capacidad de fabricación de nieve con una inversión que elevó a 51 el total de máquinas disponibles.

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En Neuquén, las proyecciones anticipan una ocupación cercana al 80% en la capital provincial durante el receso invernal, con buenas expectativas también para Villa La Angostura y San Martín de los Andes, dos de los destinos más elegidos durante el último fin de semana largo.

En esa provincia, Cerro Bayo recibió un promedio de 2.500 visitantes diarios y mantuvo operativas alternativas tanto para esquiadores como para peatones. “Las nevadas de estos últimos días vinieron muy bien”, señaló Marcela López Ghitta, Gerente de Marketing de Cerro Bayo.

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El subsecretario de Turismo de la provincia de Neuquén, Sergio Sciacchitano, dijo: “Esperábamos la nieve para principios de julio. Todas los pronósticos y todos los indicadores daban que teníamos precipitaciones sobre el principio de la temporada”. “Finalmente eso se fue dilatando y las nevadas llegaron recién la semana pasada y este fin de semana, lo que ha sido una muy buena noticia para todo el sector turístico”, agregó en diálogo con Cumbre.

También permanecen en funcionamiento los centros de esquí de Caviahue y Chapelco, este último con una nueva telecabina con capacidad para diez personas.

En Despegar observaron que “el interés por viajar durante el receso invernal se mantiene muy firme, con un crecimiento del 15% en la demanda de destinos nacionales y del 32% en los internacionales respecto de las vacaciones de invierno del año pasado”.

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A nivel doméstico, Bariloche vuelve a liderar las preferencias, seguido por Puerto Iguazú, Mendoza y Salta. Además, los destinos vinculados a la nieve mantienen un desempeño destacado: las búsquedas hacia Neuquén crecieron un 30% y las de Ushuaia un 21%.