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El día que el peso desplazó al dólar: por qué resurgió la volatilidad de las tasas tras la licitación de deuda

Una combinación de factores impulsó la demanda de moneda local e hizo saltar las tasas, mientras el billete verde retrocedió en todos los segmentos y el Tesoro absorbió más deuda de la prevista en la última subasta

Varios billetes de dólares estadounidenses y pesos argentinos están esparcidos sobre una mesa de madera, mostrando diferentes denominaciones de ambas monedas.
El resultado de la licitación de deuda tuvo impacto directo en el mercado e hizo saltar las tasas de interés de corto plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La suba de tasas y la caída del dólar en todas sus versiones se debió a “la corrida de los apalancados”, como bien lo describió un trader. Es que hoy será un día de pesos. Quienes licitaron bonos en moneda local el miércoles deben afrontarlos. A esto se suman la liquidación de los sueldos de julio y el descalce de encajes con el Banco Central.

El operador Target indicó en la red social X que la “caución cierra operando en pesos en 42% y en USD en 4,50 por ciento. Esto no es responsabilidad del Gobierno; si alguien fue a la licitación con palanca (endeudado) y encima esperó a última hora pensando que iba a bajar la tasa, tuvo que bancar el encarecimiento”.

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“Lo que sí fallan con frecuencia son los mecanismos de transmisión por los descalces de mercado, encajes y cámaras. Hoy (por ayer) mientras muchos tomaban pesos por arriba del 40% otros colocaban al 20% al BCRA”, sumó el analista. La caución el día anterior se ubicaba a 25% anual, o sea a una tasa efectiva mensual de 2,08% contra 3,5% de ayer.

En la plaza de Lecap, bajó el precio de estos bonos a tasa fija y aumentó su rendimiento entre 1,8% y 1,9% efectivo mensual para los plazos cortos y medianos.

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Hoy se hará efectivo el retiro de casi $4 billones porque en la última licitación, el Tesoro tomó más deuda de la que vencía. El vencimiento era de $8,5 billones y el Tesoro captó 12,2 billones de pesos. Además, el dólar en el mundo acumula bajas de 1,5%, mientras la tasa de los bonos del Tesoro norteamericano se mantuvo en 4,67 por ciento. Todos los argumentos se unieron para bajar al billete norteamericano.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 540 millones y el Banco Central aprovechó para comprar 117 millones de dólares. La oferta de divisas fue notable y por eso el dólar mayorista perdió $8 (-0,5%) y cerró 1.488 pesos.

En la plaza financiera, el MEP tuvo una caída de $16 (-1%) a $1.508, mientras el contado con liquidación (CCL) se derrumbaba $28 (1,8%) a 1.556 pesos. El “blue” se bajó de su récord de $1.570 y cerró en $1.565 (-0,30%).

Según F2, la consultora que dirige Andrés Reschini, “en futuros el volumen de operaciones se elevó a 1.952.238 contratos mientras que el interés abierto sumó otros USD 125,5 millones con implícitas desplazándose al alza, aunque en menor medida que los rendimientos de la curva pesos”.

Otro dato positivo fue que en la segunda ronda de los bonos AO29, el Tesoro logró colocar los USD 150 millones ofrecidos a una tasa de 8,02 por ciento. De esta manera, de los USD 2.000 millones emitidos, restan por colocar 874 millones de dólares.

Por otra parte, el escenario internacional tuvo una buena jornada, con rumores de negociaciones por el estrecho de Ormuz, por el excelente balance de Microsoft que hizo subir 15% sus acciones y porque el índice de Gastos de Consumo Personal (PCE) subyacente -uno de los indicadores que sigue con más atención la Reserva Federal de Estados unidos- bajó 0,1% y es una señal positiva para estimar la inflación a futuro.

La contracara de Microsoft fue Meta, la empresa de Mark Zuckerberg, que perdió 9% porque su ganancia no fue la esperada y el futuro no le augura mejoras. El Nasdaq, el índice de las tecnológicas, subió 2,78%, mientras que el S&P 500 reaccionó 1,67% al alza y el Dow Jones, 1,19 por ciento. El Nasdaq se convirtió en el mejor índice de las Bolsas de Nueva York al acumular ganancias de 10,2% en lo que va del año contra 8,2% de los otros dos indicadores.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, destacó que también hubo “un fuerte rebote en el sector de chips: La confirmación de que la demanda de infraestructura computacional sigue sólida reanimó al golpeado sector de semiconductores. Micron volvió a despegar 18,36%, SanDisk trepó un 25,99% y Nvidia avanzó un 2,65%, absorbiendo las preocupaciones geopolíticas recientes sobre el desarrollo de litografía china”.

Este escenario favorable contagió a la Bolsa local, donde el Merval, el índice de las acciones líderes, aumentó 2,2% en pesos y 4,1% en dólares por el derrumbe del CCL.

Los bancos y las empresas de servicios públicos fueron los que traccionaron las subas. Se destacaron Supervielle (4,53%), Transportadora Gas del Sur (3,15%) y Pampa (+3,07%).

Los bonos soberanos tuvieron una rueda regular, pero como los títulos con ley Nueva York tuvieron un comportamiento levemente positivo, el riesgo país cedió 4 unidades (-0,9%) a 441 puntos básicos. El comportamiento de los instrumentos locales se desluce al compararlo con el índice de bonos soberanos de la región que mejoró 2,5 por ciento.

El petróleo, que ayer tuvo una leve baja de 1,23% por rumores de un reinicio de negociaciones para liberar el estrecho de Ormuz, anoche en el mercado overnite cotizaba con leves subas. Las Bolsas de Nueva York operaban en alza tras conocerse, al cierre, el buen balance de Amazon que influirá positivamente en la rueda de hoy.

El escenario externo mejoró y favorece a la Argentina. Los bonos soberanos están trabados por la alta tasa que pagan los títulos de Estados Unidos, pero siguen siendo atractivos. La Bolsa hoy podría tener una rueda positiva a pesar de la menor liquidez que habrá en el mercado porque se hace efectiva la absorción de $3,8 millones que concretó el Tesoro en la licitación del miércoles.

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