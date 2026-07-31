Brutal femicidio en San Juan: siguió a su ex novia cuando iba a trabajar y la mató a puñaladas en plena calle

El principal sospechoso fue detenido este jueves a la noche (Facebook: Paseoporsj)

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Un brutal femicidio tuvo lugar durante la mañana del jueves en la provincia de San Juan, cuando un hombre siguió con su auto a su ex novia Gemma Giselle Álvarez mientras se digiría al trabajo y la mató a puñaladas en plena calle. Horas después, el agresor fue detenido.

Tras una intensa búsqueda, el sospechoso fue encontrado en una vivienda ubicada en la Villa Obrera, en la localidad de Chimbas. El operativo contó con la colaboración de la Policía de San Juan y la intervención del fiscal Nicolás Schiattino.

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Luego de que constataran el paradero del prófugo, se pidió la intervención de una ambulancia, debido a que el acusado fue encontrado mientras intentaba autolesionarse. Además, durante el procedimiento, los vecinos de la zona intentaron lincharlo cuando reconocieron al detenido. No obstante, la situación fue controlada por las autoridades.

De acuerdo con la reconstrucción de Tiempo San Juan, el femicidio ocurrió este jueves a la mañana, cuando la víctima se dirigía a su trabajo en motocicleta. El hombre, por su parte, utilizó el auto con el que trabajaba como chofer de aplicación para seguirla.

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La mujer murió minutos después de que fuera brutalmente atacada (Facebook: El Eje San Juan)

Al llegar a una planta eléctrica, en la zona de la Costanera, el agresor acorraló a la mujer. A raíz de esto, Gemma perdió el control de la moto y cayó al asfalto. Sin que la víctima pudiera reaccionar, el hombre descendió de su vehículo y la atacó con un objeto cortopunzante, lo que le causó la muerte en el acto.

En ese momento, los gritos de la joven fueron escuchados por un Policía que prestaba servicio en una planta transformadora cercana. Por este motivo, el uniformado disparó al aire con su arma reglamentaria para intentar disuadir al agresor.

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La maniobra efectuada por el efectivo logró frenar el ataque, pero no que el acusado se diera a la fuga. Según indicaron las autoridades, este habría tomado un arma de fuego que llevaba consigo y el arma homicida, abandonó el vehículo en la escena del crimen y se escapó a pie hacia el sector norte de un descampado cercano.

“Pensé que era un choque común. Vi la moto siniestrada con el auto, pasé despacio y observé que no había nadie en ninguno de los vehículos. Nunca pensé que lo que había pasado era esto”, declaró el agente durante un diálogo con La Nota SJ, en donde indicó que había intentado socorrer a la mujer, pero que sus heridas eran de extrema gravedad.

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La zona en donde fue encontrada la víctima y el auto del acusado (Facebook: San Juan Informa)

Después de ver la escena del crimen, el hombre describió que la víctima le había hecho una señal con la mano y, al apuntarlos con una linterna, el sospechoso había disparado en su contra. “Lo único que llegué a hacer fue tirarme cuerpo a tierra y cubrirme con el auto que estaba ahí”, contó al indicar que otro motociclista que pasaba por la zona también se refugió junto a él.

No obstante, cuando el hombre armado ya no se encontraba en el lugar, se acercó hasta la víctima. “Estaba boca abajo, aferrada a una mochila”, detalló al señalar que había visto que tenía una herida en el cuello y que tenía mucha sangre alrededor.

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“Lo único que atiné fue a hacerle un tapón para contener la hemorragia. El civil que estaba conmigo me ayudaba mientras yo hablaba con el 911 y daba indicaciones”, recordó el agente. Sin embargo, la lesión era de tal gravedad que no pudieron mantenerla con vida hasta que llegara el personal de emergencias. “De a poquito la mujer se fue yendo”, lamentó.

Tras darse aviso a las autoridades, se inició un operativo de búsqueda para dar con el paradero del agresor. Luego de que se confirmara la identidad de la víctima, constataron que la joven había presentado una denuncia por violencia de género contra su ex pareja el 1 de julio de 2026, exactamente 29 días antes del crimen, en la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG.

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En esa oportunidad, Álvarez había solicitado medidas de protección, pero el pedido no habría sido escuchado. Además, indicaron que ambos compartían un hijo menor de edad. Según las declaraciones recopiladas por Diario Huarpe, el fiscal Iván Grassi anticipó: “Lamentablemente, vamos a confirmar que estamos en el inicio de una investigación por lo que consideramos inicialmente un femicidio”.