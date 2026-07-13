Cuánto cobra un cajero de supermercado en julio 2026

Un cajero de supermercado percibe en julio de 2026 un salario básico superior al millón de pesos, según la escala oficial homologada por el Ministerio de Trabajo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cajero de supermercado en Argentina percibe en julio de 2026 un salario básico superior al millón de pesos, en línea con lo dispuesto por el último acuerdo paritario del sector mercantil. Según la información oficial publicada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), y validada por organismos estatales, las escalas salariales vigentes reflejan una actualización mensual que acompaña la evolución de los precios y la estructura de remuneraciones del sector. El salario base para quienes desempeñan funciones de caja se ubica en distintos niveles, definidos por la categoría alcanzada dentro del convenio colectivo.

De acuerdo con el esquema oficial, un Cajero Categoría A recibe un salario de $1.249.646, mientras que la Categoría B alcanza los $1.255.270 y la Categoría C, el nivel más alto, percibe $1.262.499. Estas cifras corresponden a jornadas laborales completas y pueden incrementarse por adicionales vinculados a la función, entre ellos el plus específico por manejo de dinero, el presentismo y la antigüedad. La FAECYS detalla que el adicional para cajeros de las categorías A y C supera los $153.000, mientras que para la categoría B se liquida en función de la escala correspondiente. Los montos finales también contemplan beneficios por asistencia perfecta, equivalentes a un 8,33% extra sobre el básico de convenio, y un 1% por cada año trabajado.

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La estructura de haberes fue validada por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la homologación del acuerdo paritario y su publicación en el Boletín Oficial. De esta manera, el piso salarial de los cajeros de supermercados se ubica ampliamente por encima del salario mínimo vital y móvil dispuesto por el Estado para el mismo período. El documento oficial indica que la base se ajusta automáticamente por los conceptos fijados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y los adicionales específicos del sector mercantil, lo que otorga previsibilidad a los ingresos de quienes desempeñan tareas en supermercados y grandes cadenas comerciales.

La estructura de haberes fue validada por la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Freepik)

Cuánto cobran los empleados de comercio en julio 2026, según la categoría

La planilla oficial de remuneraciones para empleados de comercio en julio de 2026 discrimina los salarios básicos por categorías y funciones, según lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. De acuerdo con la información publicada por la FAECYS y avalada por el Estado nacional, los montos mínimos para las principales actividades del sector son los siguientes:

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Maestranza

Categoría A: $1.233.585 - Categoría B: $1.236.794 - Categoría C: $1.248.038

Personal Administrativo

Categoría A: $1.245.631 - Categoría B: $1.250.454 - Categoría C: $1.255.270 - Categoría D: $1.269.729 - Categoría E: $1.281.775 - Categoría F: $1.299.445

Cajeros

Categoría A: $1.249.646 - Categoría B: $1.255.270 - Categoría C: $1.262.499

Personal Auxiliar

Categoría A: $1.249.646 - Categoría B: $1.257.677 - Categoría C: $1.284.184

Auxiliar Especializado

Categoría A: $1.259.287 - Categoría B: $1.273.743

Vendedores

Categoría A: $1.249.646 - Categoría B: $1.273.746 - Categoría C: $1.281.775 - Categoría D: $1.299.445

Estos valores se configuran como el piso salarial, al que se suman los adicionales correspondientes por presentismo y antigüedad. Además, el acuerdo contempla sumas específicas para tareas complementarias, como el armado de vidriera, que en julio de 2026 equivale a $48.784,47. La reglamentación oficial también incluye remuneraciones diferenciadas para menores de edad, estableciendo montos proporcionales en función de la jornada laboral y la rama de actividad. La información se encuentra publicada en los canales oficiales de la FAECYS y el Ministerio de Trabajo (fuente: FAECYS, Ministerio de Trabajo).

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Cómo fue el último acuerdo paritario de Comercio

La planilla oficial de remuneraciones para empleados de comercio en julio de 2026 discrimina los salarios básicos por categorías y funciones (Freepik)

El último acuerdo paritario de la rama mercantil, homologado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fue formalizado en el denominado Acuerdo Abril 2026. Según el acta firmada por Armando Cavalieri, secretario general de la FAECYS, la actualización salarial contempló la absorción definitiva de las sumas fijas que hasta el mes anterior se abonaban en carácter no remunerativo, incorporándolas al básico de convenio.

El documento oficial precisa que los haberes de julio 2026 reflejan esta modificación estructural, lo que eleva el piso salarial y redefine el alcance de los adicionales por antigüedad, presentismo y responsabilidad en el manejo de fondos. La FAECYS definió en el acuerdo un incremento mensual automático del 1,5% para este tramo del año, con la integración de los conceptos extraordinarios a la base remunerativa.

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El acuerdo fue suscripto por las entidades gremiales y empresarias del sector, y posteriormente homologado por el Ministerio de Trabajo, lo que asegura su vigencia legal y su carácter obligatorio para todos los establecimientos comprendidos en el convenio.

Adicionalmente, el acuerdo prevé ítems específicos para tareas de caja y armado de vidrieras, además de los beneficios por asistencia perfecta y años de servicio. Las escalas oficiales, disponibles en los portales de la FAECYS y del Ministerio de Trabajo, ofrecen detalles sobre cada categoría y modalidad de contratación. De acuerdo con la publicación oficial, la estructura se ajusta automáticamente por los indicadores sectoriales y las pautas de actualización definidas en la negociación colectiva.

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