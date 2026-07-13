Economía

“Está obsesionado conmigo otra vez”: Elon Musk y Sam Altman volvieron a cruzarse fuerte, luego de que Apple denunciara a OpenAI

El pelea en X entre el fundador de xAI y el jefe de la creadora de ChatGPT, ex socios, escaló tras una acusación por presunto robo de secretos comerciales

Guardar
Google icon
Un montaje de dos hombres: a la izquierda, Elon Musk con camisa blanca y traje oscuro sobre fondo azul; a la derecha, Sam Altman con camisa lila y traje oscuro sobre fondo negro.
El CEO de Tesla, Elon Musk, y el CEO de OpenAI, Sam Altman (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disputa pública entre Elon Musk y Sam Altman volvió a intensificarse en medio de una demanda que Apple demandara a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales. El conflicto, que involucra a figuras centrales de la inteligencia artificial y a empresas líderes de Silicon Valley, suma nuevos episodios a una rivalidad que afecta tanto al desarrollo tecnológico como a la competencia corporativa en Estados Unidos.

El viernes pasado, Apple presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito del Norte de California en la que acusa a OpenAI y a su jefe de hardware, Tang Tan, exvicepresidente de diseño de productos de la compañía fundada por Steve Jobs, de coordinar la obtención de información sensible sobre dispositivos aún no anunciados. De acuerdo con Bloomberg, la acción judicial señala a OpenAI por alentar a empleados actuales y antiguos de Apple a compartir componentes, planos y datos relacionados con futuros lanzamientos.

PUBLICIDAD

La denuncia también implica a io, una firma de diseño adquirida por OpenAI y dirigida por Jony Ive, antiguo responsable de diseño de Apple. OpenAI, ahora vinculado de forma directa al desarrollo de hardware de consumo, enfrenta acusaciones de que su negocio se apoya en información obtenida de manera indebida. “El incipiente negocio de hardware de OpenAI se sostiene sobre una base extremadamente frágil, corrompida desde sus cimientos por su dependencia ilegal de secretos comerciales obtenidos de manera indebida”, sostiene el documento judicial citado por Bloomberg.

Altman_Musk
"Hay muchos benchmarks que sugieren que 5.6 sol es el mejor modelo del mundo en este momento, pero la forma más confiable de saberlo es que Elon está obsesionado conmigo otra vez", posteó Altman

En medio de lo que parece ser una nueva batalla judicial para OpenAI, su CEO, Sam Altman, se tomó tiempo para critica a su ex socio, Elon Musk, fundador de SpaceX, CEO de la empresa rival de inteligencia artificial xAI (ahora SpaceXAI) y uno de los inversores que apoyó a Altman en sus comienzos. Apoyo que derivó en acusaciones cruzadas en la justicia de EEUU.

PUBLICIDAD

“Hay muchos indicadores que sugieren que el modelo de ChatGPT 5.6 Sol es el mejor del mundo ahora mismo. Pero la forma más fiable de saberlo es que Elon está obsesionado conmigo otra vez”, escribió Altman.

Musk no dudó y replicó llamando a Altman “el estafador” y lo acusó de apropiarse de tecnología de Apple, en referencia a la demanda en curso.

El intercambio escaló rápidamente. Altman respondió a Musk acusándolo de prácticas similares: “Amigo, eres tú quien está vendiendo a los inversores del mercado público centros de datos espaciales a corto plazo”. Musk aseguró que SpaceX lanzará esos centros de datos el próximo año y añadió en tono irónico que Altman podría visitarlo si su “agente de libertad condicional” se lo permitía.

Altman_Musk
"Lleva el engaño a un nivel completamente nuevo", disparó Musk

La rivalidad entre ambos magnates viene de años atrás. Elon Musk y Sam Altman cofundaron OpenAI en 2015, pero su relación se deterioró por diferencias sobre el rumbo y el control de la organización. En 2024, Musk demandó a OpenAI, Altman y al presidente de la empresa, Greg Brockman, acusándolos de convertir la organización sin fines de lucro en una compañía con fines de lucro. Un jurado federal falló en contra de Musk en mayo, aunque el empresario anunció que planea apelar. Desde 2023, Musk compite directamente con Altman a través de SpaceXAI.

El contexto judicial añade presión en un momento clave para OpenAI, que se prepara para una potencial oferta pública inicial (OPI) y enfrenta cuestionamientos sobre su modelo de negocios y la captación de talento de empresas rivales. Según la demanda de Apple citada por Bloomberg, más de 400 exempleados de la tecnológica de Cupertino ahora trabajan en OpenAI. El documento detalla que Tang Tan, jefe de hardware de OpenAI, habría incentivado a otros empleados a compartir información durante entrevistas laborales, mientras que el exingeniero Chang Liu fue acusado de descargar decenas de archivos confidenciales sobre proyectos no lanzados.

La relación entre Apple y OpenAI, antes cercana y caracterizada por una alianza tecnológica, se ha visto afectada por la competencia y por el crecimiento del sector de inteligencia artificial. OpenAI ha provisto tecnología clave para Apple Intelligence y el asistente Siri, pero la disputa judicial marca un punto de quiebre en la colaboración entre ambas empresas.

El CEO de OpenAI, Sam Altman, es interrogado por el abogado de Elon Musk, Steve Molo, durante el juicio de la demanda de Musk sobre la transformación de OpenAI en una entidad con fines de lucro, en un tribunal federal de Oakland, California (EEUU), en mayo de 2026; imagen basada en un boceto de la sala (REUTERS/Vicki Behringer NO RESALES. NO ARCHIVES)
El CEO de OpenAI, Sam Altman, es interrogado por el abogado de Elon Musk, Steve Molo, durante el juicio de la demanda de Musk sobre la transformación de OpenAI en una entidad con fines de lucro, en un tribunal federal de Oakland, California (EEUU), en mayo de 2026; imagen basada en un boceto de la sala (REUTERS/Vicki Behringer NO RESALES. NO ARCHIVES)

En paralelo, OpenAI afronta debates regulatorios y políticos en Estados Unidos. Según un reporte de Bloomberg, la empresa inició conversaciones preliminares para otorgar al gobierno estadounidense una participación del 5%, como parte de una propuesta para compartir los beneficios del auge de la inteligencia artificial con la población. Altman y otros ejecutivos plantearon la idea ante la administración Trump, en línea con el interés del presidente Donald Trump por que el Estado tenga participación en las grandes firmas tecnológicas del sector.

La propuesta de OpenAI, recogida por el Financial Times y replicada por Bloomberg, contempla que Washington adquiera acciones en las principales desarrolladoras de inteligencia artificial, incluidas Anthropic, Google y Meta. Esta medida surge en un contexto de presión para que los beneficios de la inteligencia artificial no queden concentrados en un pequeño grupo de empresas, mientras la construcción de centros de datos y el avance bursátil del sector agudizan la brecha con industrias tradicionales.

La administración Trump ha ordenado restricciones y luego flexibilizado el acceso a modelos avanzados de inteligencia artificial desarrollados por Anthropic, en tanto intensifica la vigilancia sobre la seguridad nacional y la distribución tecnológica. En el caso de OpenAI, el litigio con Apple y las tensiones con Musk añaden incertidumbre respecto a los próximos pasos de la compañía en el mercado estadounidense y global.

Temas Relacionados

OpenAIAppleElon MuskSam AltmanÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aumentó 900% la cantidad de repartidores de plataforma en los últimos 6 años

Las aplicaciones de delivery y transporte ganaron peso en el mercado laboral, con más de un millón de trabajadores brindando estos servicios

Aumentó 900% la cantidad de repartidores de plataforma en los últimos 6 años

Cuáles son los sectores con más ventajas y riesgos tras el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

El tratado impulsará las exportaciones de diversas industrias, mientras exigirá mayor competitividad a otras, según un informe privado

Cuáles son los sectores con más ventajas y riesgos tras el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

“La plata no está alcanzando”: panaderos advierten que la venta de pan cayó 60% y la de facturas se desplomó 85% en un año y medio

El precio del kilo de pan en la Ciudad de Buenos Aires ronda los $5.000 y el poder adquisitivo de los consumidores no acompaña. Mientras, el empleo en el sector acumula meses sin recuperarse

“La plata no está alcanzando”: panaderos advierten que la venta de pan cayó 60% y la de facturas se desplomó 85% en un año y medio

A pesar del furor por los SUV, las pick up todavía tienen el 28% del mercado: cuáles son y cuánto cuestan

Por tradición y uso específico, las camionetas siguen siendo el segundo segmento de mayor cantidad de vehículos 0 km que se venden en Argentina, y sostén de la industria nacional

A pesar del furor por los SUV, las pick up todavía tienen el 28% del mercado: cuáles son y cuánto cuestan

La ofensiva en Ucrania y Medio Oriente sacude el mercado global del petróleo

La intensificación de los ataques militares altera el abastecimiento internacional y genera volatilidad en los precios

La ofensiva en Ucrania y Medio Oriente sacude el mercado global del petróleo

DEPORTES

“Ahora viene lo mejor”: el asado de la selección argentina en el Mundial 2026 antes de la semifinal contra Inglaterra

“Ahora viene lo mejor”: el asado de la selección argentina en el Mundial 2026 antes de la semifinal contra Inglaterra

“El deporte no es una guerra, no es una revancha, es solo un partido”: el sentido mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semi Argentina-Inglaterra

Santiago Bilinkis: “El fútbol es un laboratorio para entender cómo funciona la mente”

Fuerte presencia argentina en la última escala europea sobre polvo de ladrillo

La provocadora sentencia de un famoso periodista inglés sobre Argentina y Messi: “Ridículo temor parlanchín”

TELESHOW

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

La divertida autocrítica de Wanda Nara en medio de su visita al EuroDisney en París con sus hijos: “Mi otro yo”

La desopilante sesión de fotos de Darío Barassi tras “ejercitarse” en sus vacaciones

Mica Lapegüe celebró la transformación de su casa a tan solo dos meses de ser madre: “Estoy chocha”

La tristeza de Nicolás Occhiato por la muerte de su abuela Conce: “Fue la persona que más me enseñó”

La nueva vida de Lourdes Sánchez en Corrientes: reconexión con sus raíces, introspección y desafíos culturales

INFOBAE AMÉRICA

Metrocable en El Salvador: Así avanza su construcción en la capital

Metrocable en El Salvador: Así avanza su construcción en la capital

Niñez hondureña vive una crisis de protección: Conadeh advierte que ni el hogar es un lugar seguro

República Dominicana consolida alianzas de seguridad en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas

Nueva ofensiva contra Irán: Estados Unidos bombardeó una instalación naval del régimen con drones marítimos no tripulados

La misión de la ONU advierte que el retiro de credenciales reduce el acceso a la defensa en Nicaragua