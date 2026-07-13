El dólar bajó por segundo día y borró toda la suba que acumulaba en julio

La brecha con el techo de las bandas cambiarias se amplió al 23%.

El monto operado en el segmento de contado de la rueda mayorista sumó este lunes USD 497,9 millones, con un dólar que cedió seis pesos o 0,4%, a $1.482, el monto más bajo desde el 30 de junio.

El tipo de cambio oficial redujo así a solo 27 pesos o 1,9% el ascenso en lo que va de 2026. El Banco Central fijo el techo de sus bandas cambiarias en los $1.822,74, límite que dejó al dólar mayorista a 340,74 pesos o 23% de margen de alza dentro de los objetivos oficiales. Además, se trata la brecha más amplia desde el 18 de junio último.

PUBLICIDAD

El dólar al público cedió cinco pesos o 0,3%, a $1.505 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue exhibió un rebote de diez pesos o 0,7%, a $1.520 pesos.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra.

En cuanto a la reciente baja del dólar mayorista, el economista Gustavo Ber consideró que se trata de “un recomodamiento que fue bienvenido ya que ayudaría a que el BCRA pueda prolongar las compras -aún en un período de menor estacionalidad de la oferta- y que no se profundice la apreciación. Adicionalmente, en la medida que dicho proceso resulte gradual y ordenado no generaría un traslado significativo en la inflación, una estrategia pilar para el Gobierno y que viene mostrando una desaceleración”.

PUBLICIDAD

“Detrás de esa estabilidad cambiaria siguieron apareciendo señales de una mayor oferta oficial de cobertura. Si bien los últimos datos monetarios sugieren que la intervención del BCRA en instrumentos dólar linked se moderó el 2 y 3 de julio, el volumen operado permaneció en niveles elevados y el interés abierto de futuros de dólar volvió a expandirse con fuerza”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

En el mercado de dólar futuro predominaron los precios con leve baja en un rango de 0,1% a 0,4%, con un monto operado que no destacó, equivalente a cerca de USD 800 millones en el día. El contrato más negociado, con vencimiento a fin de mes, restó 5,50 pesos o 0,4%, a 1.493 pesos.

PUBLICIDAD

En futuros, “el interés abierto total ya asciende a USD 3.879 millones, muy por encima de los USD 2.790 millones registrados a fines de mayo, cuando el BCRA exhibía su menor posición short en futuros de los últimos 16 meses -último dato oficial-. Si asumimos que alrededor del 80% del incremento del interés abierto desde entonces responde a intervención oficial, la posición vendida del BCRA habría aumentado en torno a USD 960 millones”, estimó Portfolio Personal.

El Banco Central compró USD 140 millones en el mercado de cambios la semana pasada. De este modo, registra un saldo comprador acumulado de USD 11.456 millones en el año y las reservas internacionales brutas llegan a 48.722 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Al respecto, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, “La contracción respondió principalmente a los giros por más de USD 2.500 millones destinados a los tenedores de bonos Globales, sumado a una devaluación contable de los activos que componen el respaldo del organismo. A pesar de la magnitud de los compromisos cancelados, el impacto final sobre el balance de la entidad fue sustancialmente menor al esperado”.

“Esto se debió a una estrategia de compensación financiera: el Gobierno nacional oficializó el ingreso de USD3.200 millones provenientes de entidades multilaterales de crédito. Estos recursos frescos, articulados por el Ministerio de Economía para el segundo tramo del año, sirvieron de amortiguador frente a los vencimientos”, agregó Morales.

PUBLICIDAD

El analista Salvador Di Stefano recordó “la Argentina llevo adelante el pago de los bonos de la deuda soberana, renovó las deudas con garantías de bonos para el año 2028, y se financio con el Banco Mundial y el BID, donde consiguió garantías para préstamos con bancos a largo plazo y con años de gracia”.