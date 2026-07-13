Economía

El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y acumuló 125 jornadas seguidas con saldo positivo

La autoridad monetaria adquirió USD 280 millones, el monto más elevado en un mes y medio. Las reservas internacionales volvieron a caer tras el pago de un vencimiento de deuda

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El Banco Central hilvanó 125 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El Banco Central hilvanó 125 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 125 días seguidos con saldo positivo en sus operaciones cambiarias, luego de superar el objetivo anual de compras de divisas. Este lunes, la entidad sumó USD 280 millones, el mayor nivel en un mes y medio y el quinto más elevado del año, y el total acumulado en 2026 ya sobrepasa los 11.700 millones de dólares.

Desde la implementación del actual esquema monetario en enero, el BCRA compró USD 11.735 millones tanto dentro como fuera del mercado de cambios. Solo el 2 de enero cerró con resultado negativo; el resto de las jornadas el saldo fue favorable. La mayor adquisición diaria ocurrió el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

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Las proyecciones oficiales para 2026 situaban el saldo neto de compras entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, considerando tanto la oferta de divisas como la demanda de pesos. El titular del BCRA, Santiago Bausili, señaló que el comportamiento de estas variables será determinante para cumplir las metas anuales.

En junio, la autoridad monetaria redujo su intervención para evitar una mayor presión sobre el dólar. Ese mes se incrementó la demanda de la divisa, lo que provocó un aumento superior al 5% en su cotización, superando el ritmo de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

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Durante ese período, las compras sumaron USD 1.418 millones, cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo y el segundo registro más bajo del año, solo por encima de enero. En lo que va de julio, las adquisiciones ascienden a 570 millones de dólares.

La autoridad monetaria ya alcanzó la meta de acumulación de reservas fijada para 2026. En el primer trimestre, el crecimiento de las reservas netas estuvo influido por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para mantener el ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin esterilizarlos y el Tesoro absorbió parte de ese excedente mediante la colocación de deuda en moneda local, con el objetivo de estabilizar el dólar y la inflación.

El flujo de divisas provenientes de las exportaciones del sector agrícola continúa siendo clave para reforzar las reservas internacionales. En el último mes, el ritmo de liquidación del agro se incrementó y se consolidó como la principal fuente de recursos para las compras del Central.

De acuerdo con datos oficiales, el stock de reservas del BCRA cerró en USD 48.205 millones, lo que representa una caída de USD 517 millones en la jornada. Este descenso se explica por la salida de divisas tras el pago de un abultado vencimiento de deuda en moneda extranjera.

El dólar volvió a bajar

Este lunes, el volumen negociado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó USD 497,9 millones. El dólar bajó seis pesos, equivalente al 0,4%, y cerró a $1.482, el valor más bajo desde el 30 de junio.

Con este movimiento, el tipo de cambio oficial acumula un aumento de solo 27 pesos o 1,9% en lo que va de 2026. El Banco Central estableció el tope de las bandas cambiarias en $1.822,74, por lo que el dólar mayorista dispone de un margen de 340,74 pesos, es decir, un 23% de recorrido hasta alcanzar ese límite, dentro de los parámetros oficiales. Esta diferencia representa la brecha más amplia desde el 18 de junio.

En el segmento minorista, el dólar al público retrocedió cinco pesos, o 0,3%, y se ubicó en $1.505 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue subió 15 pesos, o 1,1%, y terminó en $1.525.

Según datos del BCRA, el dólar minorista promedió $1.508,83 para la venta y $1.457,27 para la compra en las entidades financieras.

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