El riesgo país volvió a marcar un mínimo en más de ocho años y quedó al borde de perforar los 400 puntos

La rueda negativa de Wall Street condicionó el desempeño de los activos argentinos.

La respuesta de los operadores bursátiles a los detalles del programa financiero informado el lunes por el equipo económico se mantuvo favorable este martes, al menos para la renta fija, en un marco de negocios negativo para las bolsas internacionales.

En Nueva York, los títulos públicos operaron con volatilidad, con bajas durante la mañana y un rebote por la tarde, para acomodarse sobre el cierre con cifras mixtas, pese al contexto global adverso, y mejoras en el tramo corto de la curva.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- pasaron de caer por la mañana un 0,3% a subir un 0,3% una hora antes del cierre, para terminar con cifras mixtas aún en sus cotizaciones más altas del año, mientras que el riesgo país de JP Morgan cayó cuatro enteros a 405 puntos básicos, dada además la relación con la tasa de los bonos del Tesoro de los EEUU, cuya rentabilidad asciende unos tres puntos básicos.

El riesgo país tocó un mínimo intradiario en los 404 puntos y revalidó un mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).

Los mercados internacionales operaron con cifras negativas este martes y las acciones argentinas se acoplaron a la tendencia, pero los bonos soberanos reaccionaron con su propia inercia finalizaron con cifras mixtas, junto con una nueva caída para el riesgo país.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires perdió 1,2% en pesos, en los 3.227.206 puntos, detrás de la corrección bajista que experimentaron los principales índices de Nueva York.

Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street ofrececieron mayoría de bajas. Destacaron en esta tendencia Bioceres (-8,4%) y Satellogic (-7%) y Cresud (-4,5%).

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“Considerando que economías como Brasil, México y Colombia tienen riesgo país en torno a los 200 puntos, digamos que es un valor ‘razonable’ de riesgo país para Argentina una vez despejadas las dudas estructurales respecto de la sostenibilidad de su deuda o estabilidad macroeconómica, lo cual resulta un punto clave y nos permite pensar cuánto más puedo tener para ganar con un bono argentino desde una perspectiva de precio”, definió Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores.

“El Gobierno señaló que el programa de financiamiento en dólares para 2026 cuenta con un exceso de financiamiento de USD 3.700 millones, lo que permitiría cubrir parte de las necesidades de refinanciamiento de 2027, año en el que, en principio, no sería necesario acceder a los mercados internacionales de deuda, aunque esa posibilidad permanecería abierta”, destacaron desde Max Capital.

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Mientras tanto, los precios del petróleo subieron 5,5% tras los informes de ataques iraníes contra buques mercantes en el Estrecho de Ormuz. El tráfico a través de esta vía marítima crucial se había ido recuperando gradualmente, aunque los mercados siguieron atentos al riesgo de que se rompa el frágil acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte para septiembre alcanzaron los USD 75,88 por barril, mientras que los del crudo WTI en los EEUU cerró en los USD 72,15 en la posición a agosto.

Récord nominal para el dólar

El dólar mayorista ganó 5,50 pesos o 0,4% en el día, a $1492, un récord nominal para el tipo de cambio que iguala el anterior máximo de $1.492 al cierre de la operatoria el pasado 24 de octubre, en el final de la corrida durante las elecciones de medio término de 2025, que exigió la intervención directa del Tesoro de los EEUU con venta de divisas en el segmento de contado.

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De todos modos, dada la inflación acumulada en casi nueve meses desde entonces, del orden del 25%, el dólar hoy está más barato que entonces en la misma proporción.

El monto operado en el mercado de cambios spot fue de USD 432,7 millones, un volumen que luce escaso si se tiene en cuenta que en lo que va de julio el promedio de oferta superó el promedio de USD 700 millones diarios.

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En cuanto a las proyecciones para el tipo de cambio, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA dio proyecciones revisadas al alza. El tipo de cambio se proyecta en $1.673 para fines de 2026, frente a $1.658 en la encuesta previa. Para julio, el REM proyecta un tipo de cambio de $1.482, por encima de la estimación anterior de 1.447 pesos.

El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.815,42, que dejó al dólar mayorista a 323,42 pesos o 21,7% de ese límite de flotación.

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El dólar anota en julio un incremento de diez pesos o 0,7%, mientras que en el transcurso de 2026 suma 37 pesos o 2,5 por ciento.

El billete al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, para refrendar un precio máximo desde el 24 de octubre.

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La divisa minorista rompe así cuatro días consecutivos de cierre en los $1.510 para la venta. El blue también se operó a 1.515 pesos.

Las reservas internacionales brutas del BCRA avanzaron en USD 1.264 millones, a USD 49.536 millones, en un nuevo máximo de la gestión actual y el monto más alto desde el 20 de septiembre de 2019. Además de la compra oficial de contado de USD 25 millones en el mercado, impulsó a los activos de la entidad el ingreso de los créditos garantizados del BID.