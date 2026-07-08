Economía planifica que hará compras por más de USD 11.000 al BCRA: cuál sería el impacto en la meta de acumulación con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló la estrategia financiera hasta el final del mandato de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero hasta 2027, la hoja de ruta de cómo pretende afrontar los vencimientos en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei.

En ese contexto, una de las fuentes de financiamiento contempla la compra de dólares del Tesoro al Banco Central por más de USD 11.000 millones en los próximos dos años, lo que podría complicar el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas que sí fijó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Durante una conferencia de prensa, Caputo detalló que el Tesoro ya realizó compras por USD 6.700 millones durante este año y proyecta adquisiciones cercanas a USD 4.900 millones para el año siguiente. Explicó que esas compras se encuentran contempladas dentro de las estimaciones oficiales y buscan contribuir a la acumulación de reservas internacionales, aunque en niveles inferiores al superávit fiscal.

“Está contemplado en lo que nosotros creemos van a ser las compras del Banco Central. Este año ya le compramos los USD 6.700 millones y el año que viene estamos estimando USD 4.900 millones. Eso es menor que lo que es nuestro superávit primario, pero desde nuestro lado tratamos de contribuir a la acumulación de reservas del Banco Central, por eso tenemos un número menor a lo que es el superávit primario”, señaló el funcionario.

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La incógnita está si en este pase manos, donde el Tesoro le entrega los pesos del superávit fiscal al BCRA a cambio de dólares para enfrentar los vencimientos en moneda extranjera de 2026 y 2027, se compromete la meta de acumulación de reservas que se fijo con el FMI.

Desde la consultora Eco Go señalaron los desafíos que implica la operatoria para el cronograma de pagos y la acumulación de reservas, especialmente el próximo año. En 2026, el Banco Central ya adquirió más de USD 11.000 millones, cifra que por el momento supera el objetivo de acumulación de reservas netas de USD 8.000 millones fijado en la última revisión del acuerdo con el FMI. La consultora estima que, para cumplir con la meta de reservas, los pagos de Bopreal y la compra de dólares del Tesoro al Banco Central, la autoridad monetaria debería adquirir en total USD 14.700 millones. Esto implica que, en la segunda mitad del año, el Central tendría que sumar USD 3.500 millones para alcanzar los compromisos previstos en el programa.

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En lo que va del año, el Banco Central ya compró más de USD 11.000 millones y el Tesoro ya le recompró lo que se plantea en el programa financiero.

Este año, no habría problemas con la compra entre el Tesoro y el Banco Central. Es que a la fecha, según declaraciones de Caputo, ya se alcanzó la operación por USD 6.700 millones y la entidad que conduce Santiago Bausili cumplió con la meta de acumulación del primer semestre. “El programa contempla compra por USD 10.000 millones para todo el año consistente con la acumulación de reservas neta de USD 8.000 millones a fines de año. A su vez, tiene una meta de acumulación de USD 3.500 millones a junio, la cual estamos sobrecumpliendo por dos”, escribió el viceministro de Economía, José Luis Daza.

El escenario para 2027

Para 2027, la exigencia será mayor. Eco Go proyecta vencimientos de Bopreal e impuestos por USD 4.400 millones, a los que se suman pagos por vencimientos de deuda en dólares por USD 4.900 millones y una meta de acumulación de reservas de USD 8.000 millones. El total necesario asciende así a USD 18.100 millones. “A menos que el Tesoro logre ampliar otras fuentes de financiamiento, la acumulación de reservas del Banco Central aparece nuevamente como la variable de ajuste para cerrar el programa”, advirtió la consultora.

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Por su parte, María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, consideró que no representa un problema que el Tesoro adquiera dólares al Banco Central utilizando los pesos del superávit fiscal. “El planteo es que el Banco Central continúa con el programa de compra de reservas y una parte se transfiere al Tesoro. Mientras se cumpla la meta con el FMI, no hay inconveniente. Si para alcanzar esa meta el Banco Central debe comprar más reservas porque una parte se la vende al Tesoro, es equivalente a que el Tesoro las compre”, explicó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, plantea comprarle USD 4.900 millones el año que viene al Banco Central.

El debate sobre la interacción entre las compras de dólares del Tesoro y la meta de reservas del Banco Central toma centralidad en el seguimiento de los compromisos con el FMI. Según Castiglioni, la estrategia oficial busca ordenar el proceso, ya que el Banco Central mantiene su programa de compras y luego transfiere una parte al Tesoro, mientras que otra parte se utiliza para cumplir las metas pactadas con el organismo internacional.

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La acumulación de reservas se posiciona como una variable crítica para la sostenibilidad del programa financiero, en especial considerando los compromisos asumidos ante el FMI y los pagos programados para los próximos años.

El esquema diseñado por el equipo económico se apoya en una estrategia de compras directas y superávit fiscal, sin colocaciones en el mercado internacional (aunque es una opción). La dinámica entre Tesoro, BCRA y FMI se mantiene como uno de los focos de análisis para el sector privado, en un contexto de exigencias crecientes por parte de los organismos multilaterales y la necesidad de sostener la estabilidad macroeconómica.

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