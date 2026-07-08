Los precios en dólares de la Argentina son más caros que los de la región en 6 de 11 rubros de consumo

El costo de la indumentaria en Argentina supera el promedio de América Latina, según el informe de Fundar (Reuters)

Argentina todavía sostiene diferencias notables en el costo de vida medido en dólares respecto al promedio de los países de América Latina. Según el “Índice Mensual de Precios Relativos” de Fundar el país “ya es más caro que el promedio regional en 6 de los 11 grandes rubros de consumo relevados: Restaurantes, Indumentaria, Comunicaciones, Recreación, Equipamiento del hogar y, desde abril, también Transporte.” Este seguimiento mensual compara el nivel de precios en dólares de la economía argentina frente a sus pares de la región y del mundo, con el objetivo de identificar en qué categorías Argentina resulta relativamente más cara o más barata que otros países.

El informe señala que “los precios relativos se vienen ordenando desde la asunción de Milei, aunque todavía queda camino por recorrer.” El proceso de ajuste de precios se aceleró en los últimos meses, marcado por el impacto de la devaluación y la evolución de la inflación local. En junio, por primera vez desde noviembre de 2025, “la devaluación superó a la inflación”. Esto implicó que “Argentina volvió a abaratarse en dólares”. El documento advierte que “resta ver si se trata de un cambio de tendencia o de un ajuste puntual”.

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La medición de Fundar, que se actualiza mensualmente, permite observar la dinámica de los precios en dólares y su relación con los países vecinos y el resto del mundo. El informe ofrece un panorama que incide de manera directa sobre el bolsillo de la población y sobre la competitividad de la economía argentina en el contexto internacional.

En abril, la inflación en pesos alcanzó el 2,6%, mientras que el tipo de cambio oficial se redujo un 1,0%. Como resultado, “la inflación en dólares del país fue de 3,6% mensual”. El informe destaca que “los precios en dólares se encuentran hoy 3,5% por encima de los niveles registrados al inicio del gobierno de Javier Milei. Son 76,4% más altos que los observados en enero de 2021”.

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Un gráfico de barras de Fundar indica el índice de nivel general de precios por país en marzo de 2026, con Argentina en 100, el mismo valor que el promedio de América Latina. (Fundar)

El estudio de Fundar detalla que “Argentina mantiene la indumentaria, los restaurantes y las comunicaciones más caras de América Latina, mientras que alimentos, salud, educación y vivienda continúan relativamente más baratos que en el promedio regional”. Esta estructura de precios genera efectos concretos en el acceso a bienes y servicios, así como en la distribución del gasto entre distintos sectores de la población.

La comparación con los países de la región revela que, pese a que Argentina exhibe precios más bajos que Uruguay, México y Chile, supera a Brasil, Colombia y Paraguay en el valor de la mayoría de los rubros. En este sentido, el informe advierte que “el país quedó 0,6% más barato en términos relativos frente a la región con respecto a marzo”. Esta reducción, sin embargo, representa “un alivio estadístico más que un cambio de tendencia”. La tendencia general muestra que “Argentina viene encareciéndose en dólares a un ritmo mayor que el promedio de los países de América Latina”.

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El índice de Fundar identifica las áreas donde el país resulta más costoso para los consumidores en relación con sus pares latinoamericanos. En el rubro de restaurantes, por ejemplo, Argentina encabeza la lista regional. En indumentaria, el diferencial de precios es también significativo y coloca a la economía local entre las más caras de la región. En comunicaciones, el costo supera ampliamente el promedio latinoamericano, afectando la accesibilidad a servicios esenciales para el trabajo, la educación y la vida cotidiana.

En tanto, “alimentos, salud, educación y vivienda continúan relativamente más baratos”. De este modo, el informe sugiere que la estructura de precios argentinos refleja una distorsión entre segmentos del consumo, con algunos rubros muy por encima del promedio regional y otros todavía por debajo.

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Una infografía de Fundar compara el índice de precios de Argentina con el promedio de América Latina por rubros económicos en marzo de 2026, que muestra si son más caros o más baratos. (Fundar)

El seguimiento mensual de Fundar también permite analizar la evolución reciente del poder adquisitivo en dólares. “En los últimos doce meses, el país se abarató 10,4% frente a la región”, indica el reporte. Esta baja relativa no se traduce todavía en una convergencia sostenida de precios, ya que la volatilidad del tipo de cambio y la inflación local siguen condicionando la comparación internacional.

El informe señala que “Argentina se encareció 3,6% en dólares” en abril, mientras que “el promedio de América Latina subió 4,2%”. A pesar de este menor ritmo de aumento, la diferencia acumulada aún resulta considerable. Los niveles de precios en dólares en Argentina se ubican “3,5% por encima de los registrados al inicio del gobierno de Javier Milei”.

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La persistencia de precios elevados en dólares en rubros como restaurantes, indumentaria y comunicaciones impacta en el turismo, el comercio y la competitividad de la economía. La brecha respecto de los países vecinos puede desalentar el consumo interno y perjudicar la llegada de visitantes extranjeros, que encuentran precios menos atractivos en comparación con otros destinos de la región.

En el caso del transporte, el informe marca que “desde abril” este rubro también se sumó al grupo de los más caros. Esta suba acompaña una tendencia de aumentos que afecta tanto a residentes como a turistas y empresas que operan en el país. El encarecimiento de los servicios de transporte en dólares responde, en parte, a la dinámica inflacionaria y a la modificación de tarifas reguladas por el Estado.

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El índice de precios por rubro en América Latina, con base 100 en el promedio regional, muestra las variaciones entre noviembre de 2023 y las proyecciones para marzo de 2026, según datos de Fundar y Banco Mundial. (Fundar)

La evolución de los precios en dólares de la economía argentina depende de múltiples factores, entre ellos la política de tipo de cambio, la inflación y la estructura de costos internos. Fundar destaca que “el país viene encareciéndose en dólares a un ritmo mayor que el promedio de los países de América Latina”. La entidad puntualiza además que “mantiene niveles de precios inferiores a los de Uruguay, México y Chile, pero superiores a los de Brasil, Colombia y Paraguay”.

El informe aporta información relevante para la toma de decisiones de consumidores, empresas y responsables de políticas públicas. La dinámica de precios en dólares incide sobre la economía doméstica y sobre la capacidad de atracción de inversiones y turistas. El seguimiento permanente de estos indicadores resulta fundamental para entender la evolución del costo de vida y su comparación con el resto de la región.

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El monitoreo del costo de vida en dólares, la comparación con los países de América Latina y la identificación de los rubros más caros y más baratos constituyen herramientas clave para el análisis de la situación económica argentina. Las variaciones recientes, la estructura de precios y la evolución frente al contexto internacional aparecen como elementos centrales en el debate sobre la competitividad y sobre el impacto de las políticas económicas implementadas en el último año.

La información del informe de Fundar aporta una visión sistemática sobre cómo los precios en dólares afectan la vida cotidiana, la competitividad y las perspectivas de integración regional de Argentina. El seguimiento de estas variables continuará siendo objeto de atención en los próximos meses, en un contexto marcado por la volatilidad cambiaria y la persistencia de diferencias sustanciales entre rubros y países.

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