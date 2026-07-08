Economía

Sorpresa en el mercado de autos: por qué el precio promedio de los más vendidos duplica al valor del vehículo más barato

Entre los principales vehículos elegidos en el primer trimestre del año hay cuatro compactos, tres SUV y tres pickups medianas

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Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
El monto de inversión promedio de los argentinos en los 10 autos 0 km más vendidos es mucho más alto que lo imaginado al ver las listas de precios de todas las marcas (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá de los números de junio, el cierre del primer semestre del año permite tomar el pulso del mercado automotor argentino en relación a la preferencia de los usuarios en cada categoría, sean autos particulares, SUV o vehículos utilitarios livianos, que a su vez se dividen en pickups y furgones o vans.

Sin embargo, un interesante análisis de mercado sobre esos mismos resultados, indica cuánto dinero gastan los argentinos que compran los 10 modelos más vendidos. Tomando en cuenta que el total de autos particulares y vehículos comerciales livianos fueron 277.049 unidades, los 10 autos con mayor demanda sumaron 97.280 automotores, equivalentes al 35% del total, pero con precios mucho más altos que el valor de los autos más accesibles del mercado.

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Como referencia válida, el auto más barato en Argentina en julio es el Renault Kwid, que también lo fue en todo el semestre, que tiene un precio oficial de venta de $27,2 millones.

Más allá de un mix de ventas de todas las versiones de cada modelo, información a las que solo tiene acceso cada fabricante, cada auto tiene un precio promedio entre las versiones de acceso y las de mayor equipamiento. Ese precio posiciona en general al automóvil entre sus competidores.

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Precio promedio del Top 10

El vehículo más vendido del primer semestre es la pickup Toyota Hilux, que se comercializa en 17 versiones distintas, y que tiene un precio promedio de precio entre la más baja y la más elevada de $63.195.069. De este vehículo se vendieron 15.549 unidades, que equivalen al 5,6% del mercado.

El segundo vehículo más vendido es el Fiat Cronos, que tiene solamente cuatro versiones y un precio promedio de $38.972.500. El volumen de unidades vendidas de este sedán del segmento B fabricado en Argentina fue de 12.058 unidades que implican sumar el 4,4% del total de patentamientos.

Toyota Hilux
El precio promedio de los 10 modelos más vendidos en lo que va del año es casi el doble que el precio del auto más accesible del mercado. Esto es, en gran medida por las tres pickup medianas que están en el ranking

El tercero es el Peugeot 208, otro auto del segmento B y de fabricación nacional. Se venden en cinco versiones con un precio promedio de $40.686.000. Este hatcback producido en la planta bonaerense de Palomar de Stellantis, alcanzó un volumen de ventas en seis meses de 11.470 que equivalen al 4,1% del mercado.

El cuarto vehículo fue el Ford Territory, el SUV más vendido del primer semestre y el auto importado de mayor demanda. De este vehículo que Ford trae importado de China, se venden tres versiones, con la intermedia híbrida como diferencia con sus competidores. El precio promedio del Territory es de $53.412.000 y en seis meses se vendieron 10.592 autos, es decir el 3,8% del total.

La pickup Ford Ranger fue la quinta mayor elección de los compradores en lo que va del año. Es la pickup que Ford produce en Argentina, único modelo de producción nacional de la marca, y se comercializa en 15 versiones con un precio promedio de $61.799.000. Entre enero y junio se patentaron 10.398 vehículos con una participación del 3,8% también, similar a Territory.

VW Amarok
La pickup Volkswagen Amarok es el vehículo con el precio promedio más alto del Top 10 en $73.601.900

En sexto lugar quedó el Volkswagen Tera, el mejor auto brasileño del mercado y el mejor de la marca en el ranking de ventas. El Tera se comercializa en Argentina en cuatro versiones con un precio promedio entre ellas de $43.521.913. En el semestre hubo 8.240 unidades que representan una cuota del mercado del 3por ciento.

Séptimo en la lista de los autos más vendidos de la primera parte del año fue otro modelo de Volkswagen, aunque de fabricación nacional. Se trata de la pickup VW Amarok que se fabrica en General Pacheco, que se vende 11 versiones y tiene un precio promedio de $73.601.900. El volumen de venta entre enero y junio fue de 8.088 unidades, es decir el 2,9% del total de patentamientos.

Octavo quedó el SUV Chevrolet Tracker, también de fabricación nacional, que se vende en el mercado local con 4 versiones y un precio promedio de $45.847.400. El Tracker patentó en el primer semestre 7.603 automóviles con una proporción sobre el total de ventas del mercado del 2,7 por ciento.

El Chevrolet Onix es el auto con el menor precio promedio de los 10 más vendidos del primer semestre con un valor de $35.440.471
El Chevrolet Onix es el auto con el menor precio promedio de los 10 más vendidos del primer semestre con un valor de $35.440.471

En la novena posición volvió a aparecer otro auto brasileño, esta vez de General Motors. Se trata del Chevrolet Onix y su variante Onix Plus, que suman entre ambas siluetas de carrocería 7 versiones distintas. El precio promedio del auto en general es de $35.440.471 y el total de unidades vendidas fue de 7.210 autos. Ese volumen representó una cuota de 2,6 por ciento.

Por último, el décimo auto más elegido por los compradores de 0 km en el primer semestre también fue de producción nacional. Es el Peugeot 2008 que se fabrica en Palomar, y que tiene tres versiones. El precio promedio del auto es de $52.636.666. En seis meses se vendieron 6.072 unidades con una cuota del mercado de 2,2 por ciento.

Así, como conclusión de estas cifras, y teniendo en cuenta que estos autos representan más de una tercera parte del total comercializado entre enero y junio, el monto promedio de inversión que hicieron los compradores en 2026 fue de $50.911.292, una cifra que casi duplica el precio del auto más accesible del mercado, el Renault Kwid, que en la preferencia de los usuarios quedó en el puesto 15to, con 5.234 unidades en total.

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