Daniel Marx: “No deberíamos ver un tipo de cambio que llegue al techo de la banda”

"Hay una mejora de perspectivas en el resultado comercial externo, que se refleja en más holgura en la oferta potencial de divisas por esa fuente"

El comienzo del segundo semestre encontró a la economía en un movimiento de subibaja de la actividad agregada -aunque sin perder la tendencia moderadamente ascendente-, con una recuperación incipiente de los ingresos reales por la desaceleración de la inflación y la recomposición de salarios en negociaciones paritarias; récord de exportaciones, baja de retenciones al agro y la industria que se reflejaron en la disminución de los recursos tributarios -tanto de los que se comparten con las provincias como los que se destinan de forma plena a la Administración Central- y mejora de los indicadores financieros y del mercado de capitales, donde el índice de riesgo país cayó a niveles de ocho años antes.

Frente a ese escenario, Daniel Marx, economista, ex secretario de Finanzas, director ejecutivo de la consultora Quantum Finanzas y presidente de Edenor, dijo en diálogo con Infobae: “Consolidar el proceso de desinflación se demuestra a lo largo del tiempo e involucra elementos que van más allá de lo estrictamente fiscal y monetario”.

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— ¿El superávit comercial actual tiene aspectos menos visibles que podrían modificarse con el fin de la guerra en Medio Oriente y una eventual reactivación de la economía argentina en el segundo semestre? ¿Qué impacto pueden tener estos cambios externos e internos sobre el resto de las variables de la economía doméstica?

—El conflicto armado en Medio Oriente afectó el precio de materias primas sensibles, como los precios internacionales del petróleo, el gas y sus derivados, que aumentaron significativamente durante inicios del conflicto. Si bien luego cayeron, quedaron en niveles más altos que los previos. El precio del petróleo parece hoy más estabilizado, acompañando movimientos de cese de hostilidades. Sin embargo, otros precios -como los de fertilizantes-, insumos que Argentina importa, siguen elevados. Tomando el agregado, hay efectos sobre inflación, resultado del balance de pagos, actividad, ingresos y empleo, entre otros.

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“El precio del petróleo parece hoy más estabilizado, acompañando movimientos de cese de hostilidades. Sin embargo, otros precios -como los de fertilizantes-, insumos que Argentina importa, siguen elevados”

La inflación tiende a aumentar inicialmente, dada la incidencia de combustibles y alimentos en el índice. Esto se notó particularmente en marzo y abril pasados. Hay una mejora de perspectivas en el resultado comercial externo, que se refleja en más holgura en la oferta potencial de divisas por esa fuente.

Sin embargo, también debe tenerse en cuenta la particular incidencia en Argentina de movimientos de fondos tendientes a cambios de moneda y localización de portafolios, así como aspectos de repagos de compromisos de financiamiento y otros flujos de fondos recibidos -o a obtenerse- dirigidos tanto al sector público como al privado.

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La actividad, ingresos y empleo, notamos que el momento del conflicto bélico se montó sobre una transformación y transición de mayor envergadura, que abarca el funcionamiento de la estructura productiva de Argentina. Esto es una clara distinción entre sectores primarios y derivados, que ya venían con mejores perspectivas e incentivos anteriores al reacomodamiento internacional, y otros más vastos, en tamaño local en actividad y empleo.

"N notamos que el momento del conflicto bélico se montó sobre una transformación y transición de mayor envergadura, que abarca el funcionamiento de la estructura productiva de Argentina"

De aquí en adelante, vienen efectos muy diferenciados en niveles de ingresos, transformaciones particulares de actividades, localización regional y momentos en que estos pueden comenzar a sentirse por la población. El desafío subyacente es la evolución del alcance y el derrame a partir de los que están posicionados, de manera de aprovechar las ventajas señaladas y cómo se va materializando la transformación del resto de la economía.

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Esta separación no significa que sean cuestiones excluyentes. Bien pueden reforzarse entre sí, pero también podría ocurrir lo contrario, particularmente si no se articula la secuencia de acciones en materia macro y microeconómica.

“En el corto plazo debería esperarse alguna tendencia a mejora general de indicadores agregados en la economía, aunque con volatilidad”

En definitiva, en el corto plazo debería esperarse alguna tendencia a mejora general de indicadores agregados en la economía, aunque con volatilidad en su lectura de alta frecuencia y con discrepancias importantes entre los elementos individuales que los componen, sea en ingresos, actividades, precios y regiones, entre otros.

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— ¿Debería esperarse un aumento en la demanda de dólares y una suba en la cotización hasta el límite superior de la banda de flotación?

— En un contexto donde se consolida el sendero de desinflación bajo la combinación de políticas que lo sustenten y manteniendo ancladas las expectativas no deberíamos ver movimientos del tipo de cambio que repercutan en que su cotización llegue al techo de la banda. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en materia internacional, estamos pasando por momentos de apreciación del dólar estadounidense y, aquí, persiste algún grado de inflación, pero además tenemos una historia de importantes y notables cambios en la denominación monetaria (pesos u otros signos) de los portafolios, que repercuten de manera notable en los niveles del tipo de cambio.

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"Debe tenerse en cuenta que, en materia internacional, estamos pasando por momentos de apreciación del dólar estadounidense y, aquí, persiste algún grado de inflación, pero además tenemos una historia de importantes y notables cambios en la denominación monetaria (pesos u otros signos) de los portafolios"

En ese sentido, influyen la evaluación tanto la sostenibilidad económico-comercial de determinadas paridades del peso contra monedas relevantes como la posibilidad de cambios sustanciales en las reglas de juego domésticas y de otras condiciones que afectan la demanda de pesos. Estas alteraciones pueden derivar en cambios no solo en la trayectoria del tipo de cambio sino también sobre la estabilidad financiera y toda la economía en general. En ese sentido, ayudaría reforzar los aspectos institucionales que hacen a un funcionamiento ordenado y sustentable en los mercados que involucran a componentes de Argentina en sus transacciones.

"Ayudaría reforzar los aspectos institucionales que hacen a un funcionamiento ordenado y sustentable en los mercados que involucran a componentes de Argentina en sus transacciones"

— Si se produjera ese escenario, ¿podría convertirse en un obstáculo para consolidar el proceso de desinflación iniciado en abril, o considera que la baja de la inflación está principalmente respaldada por el superávit fiscal y la disciplina monetaria?

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— La oferta primaria (creación neta de base) en materia monetaria depende en gran medida de mantener un comportamiento disciplinado en las cuentas del Tesoro Nacional y de mantener el orden y la disciplina en la creación de la moneda. A partir de ahí, también hay que considerar otros factores que hacen a la demanda de dinero en pesos. Por ello, consolidar el proceso de desinflación se demuestra a lo largo del tiempo e involucra elementos que van más allá de lo estrictamente fiscal y monetario.

"Consolidar el proceso de desinflación se demuestra a lo largo del tiempo e involucra elementos que van más allá de lo estrictamente fiscal y monetario"

— El equipo económico anticipó colocaciones de deuda y acumuló reservas para afrontar vencimientos a partir de julio. ¿Esto permite prever que el segundo semestre tendrá menos emisiones y reducción de activos externos en el Banco Central?

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— Hay fuertes indicaciones de que durante el segundo semestre del año continuará una política tendiente a preservar el manejo de caja del Tesoro Nacional, que implica sostener un superávit primario (antes del servicio de deuda) y, simultáneamente, emisiones de deuda acordes con ese comportamiento, aunque actuando en emisiones según cómo se juzguen las conveniencias y oportunidades de financiamiento. En ese sentido, puede preverse una cierta fluctuación en salidas a mercados específicos incluidos montos, condiciones de instrumento, denominación, tasas y localización.

En lo referido a activos externos del BCRA, esperaría una continuidad en la decisión de tratar de seguir acumulando reservas, aunque teniendo en cuenta que debería ir afrontando también la estacionalidad (aplanada comparada con la historia) del saldo comercial y los movimientos del balance de pagos, como pueden ser los de fondos del sector privado (sea financiamiento u otros), turismo o servicios.

"El BCRA debería ir afrontando también la estacionalidad (aplanada comparada con la historia) del saldo comercial y los movimientos del balance de pagos, como pueden ser los de fondos del sector privado (sea financiamiento u otros), turismo o servicios"

— ¿La reciente pausa en la baja del índice de riesgo país refleja dudas del mercado sobre el rumbo económico de mediano plazo? En materia de financiamiento externo, ¿qué condiciones considera imprescindibles para que Argentina recupere el acceso a los mercados internacionales en mejores términos?

— Efectivamente. En muchos otros países se aceptan revisiones en determinadas políticas, pero también está más consolidado un funcionamiento de aspectos fundamentales que hacen más predecible el rumbo económico, aunque con posibles desvíos que respondan a ciertos cambios de circunstancias.

Además, hay aspectos específicos técnicos que influyen. Entre ellos, el armado y la evaluación de criterios e implementación del plan financiero, el balanceo de términos mitigando descalce de monedas y la atención a distintas fuentes de fondos, combinación de rango y de deuda que se incurre (p.ej. grado de preferencia en la escala de pagos).

— ¿Estos riesgos también influyeron en la decisión del MSCI de mantener a la Argentina como mercado de frontera y en la demora del regreso al mercado internacional de deuda?

— Hay alguna relación, pero se trata de cuestiones distinguibles. El MSCI es un índice referido al mercado público de acciones (renta variable) de compañías. El llamado “riesgo país” dimensiona el diferencial de cotizaciones de deuda soberana (renta fija) en moneda extranjera emitidas en moneda y mercados externos.

“En la calificación del MSCI, influye mucho la libertad en las transferencias externas dentro de movimientos de capitales”

En las revisiones y calificación del mercado, hay ciertos factores comunes, pero también varios particulares a cada tipo de instrumento afectado, que son distinguibles e importantes en las evaluaciones específicas. Por ejemplo, en la calificación mencionada del MSCI, influye mucho la libertad en las transferencias externas dentro de movimientos de capitales.

"Las conductas humanas cuentan con la habilidad de anticiparse a probables evoluciones futuras. En ese sentido, tampoco debe pensarse que en un día determinado se inicia lo asociado a las elecciones generales de 2027."

— ¿Cuáles considera que son los desafíos principales que enfrentará el equipo económico antes del inicio de la campaña para las elecciones generales de 2027? ¿Qué recomendaciones considera fundamentales para consolidar la estabilidad y fomentar el crecimiento sostenible en Argentina?

— Un desafío importante es pensar y actuar sin enfocarse solo en usar una única “bala de plata” para solucionar todo. Las conductas humanas cuentan con la habilidad de anticiparse a probables evoluciones futuras. En ese sentido, tampoco debe pensarse que en un día determinado se inicia lo asociado a las elecciones generales de 2027.

En términos específicos, se reparten entre impulsar un esquema que minimice la posibilidad de un eventual cambio en los portafolios de dinero de los locales y el manejo de la transición productiva en la que estamos, en un mundo crecientemente cambiante. Ambos, con su impacto no despreciable sobre el presente y futuro del país y su gente, llevan a una serie de acciones conducentes a resolver las situaciones planteadas.

"Las expectativas se reparten entre impulsar un esquema que minimice la posibilidad de un eventual cambio en los portafolios de dinero de los locales y el manejo de la transición productiva en la que estamos, en un mundo crecientemente cambiante"

— ¿Cuáles serán, a su juicio, los retos más relevantes para el sector privado, especialmente para las grandes empresas que emitieron deuda de corto y mediano plazo?

— Del sector privado se espera que motorice las oportunidades que se abren potenciando los recursos a su alcance. Para ello, se parte de distintos niveles de competitividad y eficiencia. En ese sentido, hay cuestiones que hacen al marco de su funcionamiento y otras que son mucho más controlables por los administradores directos de empresas.

En lo primero se incluyen el reparto de cargas tributarias y sus contraprestaciones por parte del sector público y otros más dependientes de decisiones del Estado. Es preferible que, de haber incentivos puntuales, sean acotados y tengan una justificación aceptable. Por supuesto, el marco institucional, incluyendo la validez efectiva de los contratos, también provee una base sustancial para dar viabilidad a los mismos. El costo de capital, particularmente afectando a compañías y personas humanas más expuestas a circunstancias locales, es un complemento que corresponde atender.

“Del sector privado se espera que motorice las oportunidades que se abren potenciando los recursos a su alcance. Para ello, se parte de distintos niveles de competitividad y eficiencia”

Las empresas, en diverso grado, tienen a cargo la tarea de concretar los desafíos específicos en un ambiente que demandará asignación de recursos, y las correspondientes inversiones, para competir productivamente dentro de un esquema que demanda reacciones cada vez más rápidas. Esto es, que estén dotadas de la correspondiente flexibilidad.

"En el BCRA hay un manejo más prudencial en las políticas aplicadas en lo cambiario y las condiciones de lo monetario"

— ¿Cómo evalúa el desempeño del Banco Central en la administración de reservas y política monetaria?

— En ambos frentes se vislumbra haber registrado y reaccionado incorporando lecciones dejadas por las vivencias de 2025. Hay un manejo más prudencial en las políticas aplicadas en lo cambiario y las condiciones de lo monetario. Ello se refleja en una reducción en los riesgos asociados y las consecuencias de una volatilidad excesiva en diversos indicadores.

Pero persisten discusiones de grado sobre el detalle, lo específico. Esto abarca tanto el alcance de la intervención en lo cambiario como los instrumentos de creación y absorción monetaria y la división de potestades entre el BCRA y el Tesoro. Así, la tasa de interés de política, o su sustituto, aplicable a los pesos, contempla un balance entre las expectativas de evolución del tipo de cambio e índices de precios.

Fotos: Maximiliano Luna