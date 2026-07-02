Economía

¿Arrancan los mejores 18 meses?: tras la caída de la actividad en abril, las consultoras pronostican un repunte en mayo

Los privados registraron un suba en el quinto mes del año, pero se mantiene la tendencia de “dos economías”. Las dudas ante la falta de avance en las variables en las que confiaba el Gobierno

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Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que a partir de mayo/junio comienzan los "mejores 18 meses".

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un retroceso tras la caída de 1,5% en la actividad económica de abril, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Aunque señaló que los “mejores 18 meses” comenzarían en mayo o junio, el retraso en la difusión de los datos oficiales dificulta la narrativa del Gobierno. No obstante, relevamientos privados proyectaron una recuperación en mayo, pese a que todavía no está claro si ese resultado respalda el optimismo del titular del Palacio de Hacienda o representa solo una variación más en la evolución mensual de la economía.

Según la consultora Analytica, el Índice Líder de Actividad (ILA) estimó una suba de 0,3% para mayo y consideró que la actividad mostró una recomposición moderada, con resultados dispares entre los principales indicadores. La dinámica del año se mantuvo en “serrucho”, sin que los crecimientos logren sostenerse en dos meses consecutivos.

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Por su parte, Orlando Ferreres & Asociados reportó que su análisis registró una mejora de 0,7% anual en mayo, con la serie desestacionalizada en su nivel más alto del año. Ocho de once sectores cerraron mayo en terreno positivo, aunque el comercio siguió mostrando dificultades para revertir la tendencia negativa.

En tanto, desde Equilibra estimaron un avance de 0,5% mensual desestacionalizado y de 2% interanual en el quinto mes del año: “Tras la caída de abril (-1,5%), la actividad se recuperaría en mayo, manteniendo la dinámica de ‘serrucho’ que se observa desde febrero de 2025″.

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“En el mes donde el agro mas incide, la cosecha de soja, la producción vacuna, porcina y de leche mejoraron explicando la totalidad del crecimiento interanual, ya que el EMAE sin agro se mantuvo estancado en comparación contra mayo 2025 (0%). En contraste con el mes previo, el EMAE sin agro en mayo se habría recuperado 0,3% mensual s.e. (luego de caer 1,1% en abril) y el agro habría mejorado 2,0% mensual sin estacionalidad”, remarcaron.

infografia

Cómo evoluciona cada sector

En el plano sectorial, Analytica destacó que la siderurgia impulsó el repunte industrial, con un crecimiento de 26,6% en la producción de acero laminado en caliente. Los aceros no planos aumentaron 4,5% y los laminados en frío 2,6%. La producción de aceites subió 9,5%, la de autos 5,7% y la de gas 2,9%. En contraste, la producción de hierro cayó 5,9%, y las ventas de vehículos a concesionarios bajaron 9,2%, el mayor retroceso mensual entre los indicadores relevados.

El agro también mostró dinamismo. El IACA-BCR subió 1,4% mensual en mayo y quedó 0,2% por debajo de su récord histórico de febrero. La cosecha de soja cubrió el 75% de la superficie, el mayor porcentaje para un mes de mayo. La molienda de soja aumentó 2% y la de cebada 1,2%. Interanualmente, el índice general avanzó 8,8%, con el subíndice de Agroexportación creciendo 15,3 por ciento.

Mientras que en la construcción, el Índice Construya registró un alza de 1,9% mensual y el consumo de cemento subió 7,1%, impulsado por el despacho a granel y el alza en bolsas. Estos incrementos compensaron la caída de 7,5% en abril, aunque el consumo de cemento se mantuvo en mínimos históricos para un mes de mayo, excluyendo 2024 y 2020.

Luego del la suba que había registrado en marzo del 8,3%, en abril la construcción volvió a caer 1,8%. Se trata de un sector clave que el ministro de Caputo busca reactivar por medio de la concesión de los 9.000 kilómetros de rutas nacionales. A causa del dinamismo que puede generar en el resto de la economía al ser una actividad de mano obra intensiva.

Triptych de campo de trigo con cosechadora, plataformas petroleras y mina a cielo abierto con maquinaria pesada, superpuesto con un gráfico verde ascendente.
El agro, el petróleo y la minería son los tres sectores que impulsan la actividad económica en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector automotriz evidenció señales mixtas. La producción de autos creció 5,7%, pero el patentamiento de vehículos bajó 2,4% y las ventas a concesionarios retrocedieron 9,2%. El patentamiento de maquinaria agrícola descendió 1,4%, mientras que la demanda eléctrica de grandes usuarios disminuyó 0,5%, en línea con la reducción de la producción industrial.

También Orlando Ferreres & Asociados, la actividad en mayo comenzó a mostrar cifras positivas en la comparación anual, aunque destacan que el comercio no logró modificar la tendencia negativa. Agricultura y ganadería crecieron 6,4% en mayo y acumularon 7,6% en los primeros cinco meses. El impulso llegó del sector agrícola, mientras que la ganadería redujo la faena por la extensión de los períodos de engorde y la retención de vientres.

La industria manufacturera avanzó 1,3% mensual en mayo, con el nivel más alto del año según el índice de producción industrial de Orlando Ferreres. La heterogeneidad interna persistió, ya que maquinaria y equipo cayó 14,6% y las refinerías subieron 10,9%. El acumulado industrial de enero a mayo mostró una contracción de 2,3%. En servicios públicos, electricidad, gas y agua treparon 13,1% anual, la tasa más alta en cinco años. El descenso promedio de 3,2℃ respecto a mayo del año pasado impulsó el consumo de energía. CAMMESA reportó un alza de 10,8% en la generación eléctrica y de 11,1% en la demanda. El sector sumó un crecimiento de 3,7% en lo que va del año.

Caputo destacó la compra de divisas por parte del Banco Central.
El ministro de Economía, Luis Caputo, no envió todavía el proyecto de Inocencia Fiscal con las correcciones al Congreso.

Mientras que el sector de minas y canteras mostró una expansión de 8,6% en mayo y acumuló 6,5% entre enero y mayo, motorizado por la extracción de petróleo y la actividad en Vaca Muerta, que marcó un nuevo récord de producción según el Ministerio de Energía de Neuquén.

Las dudas

El ministro fundamentó su optimismo en la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la Ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y la reducción de cargas patronales. Además, aseguró que estas reformas alentaban a las empresas a contratar, al conocer de antemano el costo de un despido y reducir la carga de 18 a solo dos puntos, además de contar con un fondo para afrontar eventuales desvinculaciones.

En la práctica, no todas las variables evolucionaron como esperaba el Gobierno. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), pieza central de la reforma laboral, fue postergado hasta noviembre por el costo fiscal. La Ley de Inocencia Fiscal sigue pendiente de modificaciones a pedido de los contadores, que advirtieron sobre riesgos para contribuyentes.

Al mismo tiempo, el oficialismo enfrenta trabas en el Congreso por la adhesión de funcionarios públicos al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), lo que sumó obstáculos a la sanción de las reformas. De esta manera, el equipo económico solo cuenta por ahora con la concesión de rutas nacionales como avance, mientras que fuentes del sector de la construcción advierten que la obra pública representa apenas el 30% de la actividad, ya que el resto depende del sector privado.

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