Las consultoras anticipan una inflación de junio por debajo del 2% y el Gobierno espera confirmar la tendencia

El Gobierno sigue de cerca el dato del INDEC y espera confirmar la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor

La inflación de junio en Argentina se ubicaría por debajo del 2%, según las proyecciones de las principales consultoras privadas. Este dato, adelantado en relevamientos recientes, marca un nuevo descenso respecto de los meses anteriores. El indicador es seguido de cerca por el Gobierno, que busca mostrar la desaceleración como un logro en el contexto económico actual.

El presidente de la Nación anticipó la tendencia descendente y las estimaciones privadas coinciden. Analítica y Fundación Libertad y Progreso calcularon un 1,8%, mientras que Ecogou y CYT Asesores de Camilo Tiscornia proyectaron un 1,9%. El vocero presidencial también se refirió a la expectativa de perforar la barrera simbólica del 2%, un objetivo buscado durante varios meses.

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El dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se conocerá en los próximos días. Por el momento, el consenso entre las consultoras privadas indica que el índice de precios al consumidor mantiene la senda descendente, luego de registrar 2,1% en mayo y 2,6% en abril, tras el pico de 3,4% en marzo.

Consultoras privadas y Gobierno coinciden en una inflación a la baja

Las consultoras privadas señalan que el descenso de la inflación comenzó luego de un período de fuerte aceleración. Sebastián Menescaldi, economista jefe de Eco go, explicó que el país sufrió un shock externo que impactó en los precios de combustibles y carne. Además, mencionó el ajuste interno en tarifas y subsidios, que el Gobierno aplicó durante el primer trimestre para reducir el déficit fiscal.

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Menescaldi detalló: “A partir de ahí, empezó una baja de la inflación que terminaría con junio con una inflación por debajo del 2%. Nosotros estamos esperando 1,9% en junio. Es un buen dato. Está marcando que hay un orden macroeconómico mucho más robusto que el que había en el pasado, mucho mejor manejo monetario, pero que todavía falta estabilizar la economía”.

Las consultoras privadas estiman que la inflación de junio en Argentina se ubicará entre 1,8% y 1,9%, por debajo del 2% REUTERS/Francisco Loureiro

Subsidios y tarifas: impacto actual y ajustes pendientes

El ajuste de tarifas y la reducción de subsidios impactaron en el costo de los servicios. Según Menescaldi, cerca de la mitad de los hogares abona el precio mayorista de la energía, mientras que el resto mantiene subsidios parciales. “La idea es que el subsidio sea del 50% por determinadas cantidades, no para todo el consumo. Este año se otorgó un 25% adicional, que se va recortando”, explicó el economista.

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Menescaldi agregó que el valor que pagan los hogares está hoy bastante cercano al precio real, aunque reconoció que aún existen ajustes pendientes. Señaló: “Hoy pagamos cerca del 10% del salario en servicios, cuando antes era el 4%. Se estima que ese número debería ubicarse en torno al 12% para lograr equilibrio”.

El economista afirmó que no hay una inflación oculta pendiente de traslado por tarifas. Los ajustes realizados ya absorbieron gran parte del impacto, aunque advirtió que la economía requiere continuar con la actualización de precios relativos.

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Dólar, expectativas y ritmo de descenso de la inflación

El valor del dólar permaneció estable durante varios meses, según el análisis de Menescaldi. Explicó que el movimiento reciente no alcanza para generar un impacto inmediato en los precios. “El dato del viernes pasado era solo 1% por encima de lo que era en diciembre y estaba por debajo de los valores durante la elección”, precisó.

El economista proyectó que, en el segundo semestre, la oferta de dólares será menor que en el primer semestre. Estimó que el dólar acompañará la inflación y que el descenso del índice de precios será más lento de lo que prevé el Gobierno. “No vamos a ver una inflación que baje al 0% de acá a fin de año. El dólar se va a reacomodar probablemente. No es solo una cuestión local, también hay factores internacionales”, evaluó.

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Menescaldi subrayó que la inflación sigue avanzando, aunque el ritmo de descenso se desacelera. El comportamiento del dólar y la demanda interna influirán en la evolución de los precios durante los próximos meses.

La inflación mostró una senda descendente tras marcar 3,4% en marzo, 2,6% en abril y 2,1% en mayo REUTERS/Agustin Marcarian

Poder adquisitivo y recomposición salarial: perspectivas para el segundo semestre

La desaceleración de la inflación podría mejorar el poder adquisitivo de los salarios en los próximos meses. Menescaldi indicó que los salarios perdieron 5,5% de poder de compra durante el año, producto de la aceleración inflacionaria y convenios colectivos rezagados. Señaló que la apertura de paritarias permitió incrementos salariales por encima de la inflación en algunos casos.

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“El primer dato de abril dio un incremento de casi el 4% de los salarios, con lo cual lo que habías perdido 5,5% ahora caía 3,5%. Lo que estamos esperando es que la paritaria probablemente vaya recomponiendo ingresos y eso es lo que parece que vamos a ver de acá a fin de año”, expuso Menescaldi.

El economista aclaró que la recomposición será limitada y que el mercado laboral muestra dificultades para traccionar la economía. “No ves que nadie te diga: ‘A mí me está yendo fantástico’, salvo algunos segmentos específicos. Todo el resto está viendo cómo sobrevivir o la va llevando”, puntualizó.

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Desafíos y horizonte económico: transición y confianza

Menescaldi advirtió que la economía argentina atraviesa una transición que podría extenderse hasta dos años. Consideró que, aunque el orden macroeconómico mejoró, todavía falta mejorar el frente externo, acumular reservas y resolver vencimientos financieros de corto plazo.

“La situación todavía dista de ser la mejor para todos. No estás viendo un crecimiento de la economía pujante. Hay una transformación y una transición que todavía va a durar. Lamentablemente, creo que vas a tener un año y medio, dos más de esta transición donde todos vamos a estar ahí, no te digo sufriendo, pero va a haber algunos que van a estar bien y gran parte de la población que no se va a sentir mucho mejor”, concluyó el economista jefe de Eco go.

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El Gobierno espera que la tendencia de inflación a la baja y la recomposición salarial contribuyan a mejorar la percepción sobre la economía. Sin embargo, los analistas advierten que la confianza y la estabilidad requieren avances adicionales en materia fiscal y financiera para consolidar un horizonte de previsibilidad.

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